«Спартаковский дух» — это не просто красивые словеса или эффектный образ. Нет, это вполне реальное чувство, явление. Дух, заложенный и взращенный братьями Старостиными и продолженный их великими последователями. Неважно, как выступал московский «Спартак» — шатко или валко, выигрывал или проигрывал, — но болельщики всегда оставались с ним, независимо от результатов. Потому что клуб для них оставался не просто названием, набором игроков и тренеров, перечнем титулов, а своей — внутренней, отчасти даже духовной — историей.

Алексей Кокорекин. Выше класс советского футбола! (фрагмент) 1954

Изменения наступили в нулевых. Олег Романцев, безусловно, великий тренер — однако именно в конце его правления в «Спартаке» стали происходить гадкие и жуткие вещи. Клуб агонизировал. И сам Романцев, к сожалению, тоже. «Спартак» наводнили лидеры в соревновании «самые посредственные из посредственных игроков», а главный тренер раздавал пьяные интервью, где дикими фразами нахваливал персонажей вроде конголезца Жерара Мукунку. Клуб некрасиво распрощался с легендой Андреем Тихоновым.

Но затем вместо Романцева пришёл Андрей Червиченко. И, казалось бы, пробитое дно предстало вполне себе вершиной. Червь, как прозвали его болельщики, устроил такое, что не всякому «Асмаралу» снилось. Над «Спартаком» начали откровенно потешаться, а за клуб выступали случайные пассажиры вроде Зоа и Хрмана, никогда, похоже, футболом не интересовавшиеся. Но самое страшное — то, что проходило вне поля, когда скандалы стали синонимом клубного существования.

Болельщики впали в отчаяние, требовали перемен, бились — буквально и нет — об стены — «Спартак», оплёванный, топтался ногами персонажей вроде Гаргантюа и Пантагрюэля. Шанс всё исправить появился, когда клуб приобрёл Леонид Федун, представляющий, помимо прочего, нефтяную компанию «Лукойл». Тогдашний генеральный менеджер Юрий Первак провёл солиднейшую трансферную кампанию (Видич, Кавенаги, Йиранек и др.), но вновь что-то пошло не так: только пришедший игрок Аленичев, позднее появившийся в качестве главного тренера, раскритиковал тогдашнего рулевого — латыша Александра Старкова.

Дмитрий Садовников Игроки «Спартака»

Собственно, скандалы, интриги, грязь сопровождают московский «Спартак» на протяжении всей эпохи Леонида Федуна. Они появляются даже тогда — или точнее, особенно тогда, — когда всё, на первый взгляд, идёт хорошо. Так произошло после чемпионского (впервые за 16 лет!) сезона имени Массимо Карреры. Итальянского главного тренера, очаровавшего и СМИ, и оппонентов, и, главное, болельщиков, «забыли» пригласить на празднование по случаю первого места. А после начались «грязные» игры от руководства, игроков (прежде всего, капитана Дениса Глушакова) — и всё вернулось, что называется, на круги своя. Чемпионство начало выглядеть как случайность и исключение, лишь подтверждающее правило. Правило лузерства.

И не сказать, что при Федуне всё беспросветно. Наоборот — стадион построен, трансферы совершаются, тренеры приглашаются, и команда неизменно, за редким исключением, держится в лидирующей группе. Однако благодать, если копнуть глубже, оказывается беспросветной топью. Не получилось ни у тихони Лаудрупа, ни у взрывного Эмери (позднее окончательно закрепившегося в статусе одного из лучших коучей мира), ни у скромного Аленичева, ни у его полной противоположности Карпина. Причём в других клубах экс-рулевые «Спартака», как правило, добивались успехов. «Спартак» же — пусть и присутствовал в верхней части таблицы — из команды-чемпиона превратился в команду, претендующую на что-то, но не больше.

Чемпионский сезон Карреры, повторяю, был исключением. Многое тогда совпало. И Массимо, безусловно, не являлся великим или даже очень крепким тренером, но он брал харизмой, напором, и у него присутствовал тот самый легендарный спартаковский дух. Удивительно, да — он отыскался у итальянца из туринского «Ювентуса».

Но дальше Федун будто испугался — излишней самостоятельности тренера, его популярности, стремления быть выше. Карреру подло убрали, а на его место пригласили Олега Кононова, когда-то достойно тренировавшего «Краснодар», но затем работавшего с середняками (как и большую часть карьеры). И это психология середняка перенеслась в «Спартак». Клуб вроде бы не валился, не падал, но проигрывал важные матчи — в кубках России и УЕФА и недавний с «ЦСКА».

Дмитрий Садовников Масимо Карера

В последнем матче против «армейцев» у «Спартака» были все возможности, чтобы забить мячи, но вместо этого они пропустили. И Кононов стоял у бровки — серый и тусклый, не знающий, что делать. Середняк и соглашатель. Последнее слово — ключевое: ведь Олег Георгиевич с лёгкостью принимает спущенные сверху директивы. Убрать Ерёменко? Пожалуйста. Не просить трансферов? Пожалуйста. Вернуть осрамившегося и завравшегося Глушакова? Пожалуйста. Собственно, Кононов — это такой себе господин Пожалуйста, господин Чего изволите. И для «Спартака» это неприемлемо. Но очень удобно для его владельца — Леонида Федуна.

Чего хочет тот в итоге? Доходов и поменьше шума. Это очевидно. Однако есть подозрение, что Леонид Арнольдович — вольно или невольно — превращает «Спартак» в клуб-середняк, чьи болельщики будут радоваться не чемпионству, а месту в тройке. Федун творит страшное: он трансформирует клуб-победитель, клуб-легенду в посредственность, серость, тоску, вымывая из него спартаковский дух.

В трудные и очень трудные времена мы — болельщики «Спартака» — бились за клуб, но сейчас появилось убийственное чувство равнодушия, когда на поле не команда братьев Старостиных, а проект скучных дельцов, впаривающих зрителю посредственность, существующую по принципу «чем меньше шуму — тем лучше». А достижения, история? Всё это оказывается не важным.

И главное — времена, когда мальчишки с гордостью и трепетом надевали «спартаковские» футболки, похоже, остались в прошлом. Теперь это необязательно и немодно — пусть ещё и не зашквар (хотя всё к тому и идёт). На наших глазах величайший футбольный клуб, чьё значение колоссально не только для спорта, но и для всей страны, для всего народа — это и идеология, и философия, и символ, — превращается в нечто неудобоваримое, обыденное и пиджачно-скучное; причём пиджак этот (так, к слову, уже прозвали Олега Кононова) явно не по размеру — сковывает.