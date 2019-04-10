ИА REGNUM начинает публикацию цикла лекций завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора экономических наук, профессора Елены Николаевны Ведуты, посвященный формированию новой экономической доктрины и описанию преимуществ отечественного проактивного искусственного интеллекта (ИИ), которые могут обеспечить России первенство в переходе к экономике, направленной к росту общественного блага.

Якоб Йорданс. Падение титанов. 1636-38

На Всемирном экономическом форуме — 2019 в Давосе было заявлено о нарастающих проблемах мировой экономики: экономические связи рушатся, торговые барьеры растут, мир в ожидании рецессии. Одновременно нарастают и угрозы нынешней цивилизации: нас ожидают деглобализация, рост напряженности между ведущими мировыми державами, усиление социального неравенства, усугубление экологических проблем, усиление масштаба и рост количества кибератак с целью разрушения критически важной ИТ-инфраструктуры. Всё это — свидетельства того, что механизм глобального управления, созданный в середине XX века, быстро устаревает и уже не соответствует возможностям цифровой экономики. А также — что однополярный мир во главе с США и господствующая доктрина рыночной экономики исчерпали себя.

Миру необходимы и новая экономическая парадигма, и новый механизм государственного и глобального управления. Здесь у России — благодаря СССР, наследницей которого она является, — есть стратегическое преимущество — уникальный опыт планирования экономики и применения экономической кибернетики. Это преимущество позволяет России создать передовую систему искусственного интеллекта, конструирующую будущее в целях социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

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Петр Данилов ИА Красная Весна Елена Ведута (слева)

Введение

Историческая практика капитализма свидетельствует о существовании некоего цикла: «меркантилизм — война — либерализм — меркантилизм…». При этом мировые войны, которые каждый раз становятся средством вывода человечества из глобального кризиса, становятся всё более разрушительными.

С приходом Дональда Трампа в Белый дом мир вступил в очередную фазу предвоенного меркантилизма, проявляющуюся в резком усилении торговых и санкционных войн и новой гонке вооружений. Очевидно, что угрозы безопасности для России и мирового сообщества в целом будут стремительно возрастать. В этой связи необходимым условием выхода из порочного круга глобальной капиталистической системы и предотвращения очередной мировой войны становится координация деятельности государств по предотвращению потери управляемости мировой экономикой.

Правительство России, не замечая серьезных изменений в глобальном управлении, упорно следует идеям либерализма, приведшим, в частности, к тому, что оффшорная составляющая в российской экономики значительно превысила среднемировую. Неадекватные мировой ситуации действия российского правительства объясняются монопольным положением в стране монетарно-либеральной экономической школы, определяющей стратегию и экономическую политику государства и ставшей причиной бюрократизации экономической науки. Приверженцы этой школы, оперируя только денежными показателями и институциональными мерами, не занимаются самым важным — построением эффективного механизма управления экономикой. Объектом стратегического планирования — в их понимании — является документооборот и множащийся набор целевых индикаторов. В условиях господства монетарно-либеральной школы и идущей ей на смену монетарно-меркантилистской школы с рекомендациями по запуску инфляции и торговых войн, Россия не будет способна обеспечить свою безопасность. Сейчас России критически необходима экономическая доктрина, способная обеспечить вывод страны на траекторию роста общественного блага и невоенного выхода из мирового экономического кризиса.

Правда, что безопасность Российской Федерации и мирового сообщества в целом будет определяться внедрением в систему управления экономикой современных цифровых технологий. Но правда и то, что цифровая экономика может стать фактором, ускоряющим падение безопасности государств. Внедрение цифровых технологий только для расчета миллионов бессмысленных показателей, мониторинга документооборота и контроля над людьми (как это сейчас видится правительству РФ) и игнорирование задачи эффективного управления экономикой обернется для России невосполнимой потерей времени и материальных ресурсов. Это станет точкой невозврата, после которой страна безнадежно отстанет в своем развитии либо исчезнет.

Сегодня только Россия, имеющая уникальный опыт живого планирования с использованием обратной связи в режиме реального времени, может стать глобальным лидером в обновлении глобальной экономической стратегии, которая в своем нынешнем виде уничтожает цивилизацию.

В России необходимо внедрить в систему управления экономикой принципиально новую модель цифровой экономики — киберэкономику, конструирующую будущее в интересах улучшения жизни людей. Внедрение киберэкономики будет означать управленческую революцию или вторую промышленную революцию, значительно повышающую эффективность государственного (глобального) управления в реализации целей прогрессивного развития государства и цивилизации в целом.

Первая промышленная революция началась в конце XVIII века и знаменовалась появлением машин, оперирующих несколькими механическими орудиями, что стало основой для небывалого в истории роста производительности труда и утверждения капиталистического способа производства.

Норберт Винер — отец кибернетики

Вторая промышленная революция, как считал основоположник кибернетики Норберт Винер, сыграет ключевую роль в строительстве общества, основанного на моральных принципах. В своей классической книге «Кибернетика или управление и связь в животном и машине», изданной в 1948 году, он писал:

«Представим себе, что вторая революция завершена. Тогда средний человек со средними или еще меньшими способностями не сможет предложить для продажи ничего, за что стоило бы платить деньги. Выход один — построить общество, основанное на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи. Для строительства такого общества потребуется большая подготовка и большая борьба, которая при благоприятных обстоятельствах может вестись в идейной плоскости, а в противном случае — кто знает как?»

Однако кибернетическая революция не состоялась ни на Западе, ни в СССР, который имел для ее реализации самые лучшие стартовые условия: быстро развивавшуюся электронную промышленность, передовую фундаментальную науку, единое плановое хозяйство, провозглашенную идеологию коммунистического постиндустриального перехода в общество будущего, в котором человек освобождался от рутинного наемного труда, огромный энтузиазм людей. В нынешней России о таких условиях остается только мечтать. Однако в СССР вторая промышленная революция не произошла.

СССР, 1969 год. Первый в мире персональный компьютер «МИР-2» (машина для инженерных расчетов) с дисплеем, клавиатурой и графическим пером

Другой классик мировой кибернетики академик Виктор Глушков — главный идеолог советской кибернетической реформы 1962 года, первоочередной задачей которой являлось именно создание единой автоматизированной системы управления народным хозяйством в реальном масштабе времени (ОГАС), в своих воспоминаниях констатировал, что реформа фактически была «убита» еще на стадии предварительного обсуждения.

Почему так случилось? Советская номенклатура выбрала другой путь — путь «конвергенции систем», закончившийся демонтажем СССР и возвращением на «столбовой путь развития мировой цивилизации» в роли сырьевого придатка Запада.

Академик Виктор Михайлович Глушков — автор несостоявшейся кибернетической реформы 1962 года в СССР

Есть ли сегодня у мира шанс на то, что вторая промышленная революция состоится?

Предпосылок для этого, с моей точки зрения, всего две:

во-первых , ставшая очевидной техническая возможность ее реализации и

, ставшая очевидной техническая возможность ее реализации и во-вторых, непредсказуемость для судеб элит последствий приближающейся мировой войны как неизбежного этапа развития «свободной» капиталистической экономики.

Препятствий на пути управленческой революции, которые кажутся непреодолимыми, гораздо больше.

Обо всем этом мы и поговорим.

* * *

Цикл лекций состоит из трех частей.

Первая часть цикла посвящена анализу исторического опыта экономической политики разных государств. В итоге мы увидим, насколько примитивной является экономическая политика Запада. Это всегда на определенном этапе меркантилизм, сопровождаемый торговыми войнами, перерастающими в большие войны. Затем начинается эпоха либеральной дружбы всех государств друг с другом. В этот период выстраиваются международные валютные системы, которые позволяют перераспределять произведенные доходы всех стран мира в пользу самых богатых семей. Разгул финансовых спекуляций завершается новой войной таможенных пошлин, санкций, девальваций валют, что, в конечном счете, приводит мир к еще более разрушительной (в сравнении с предыдущими) глобальной войне.

Сегодня мы видим опасность, что после современного меркантилизма последует Третья мировая война.

Спрашивается, существует ли другой путь развития человечества, существует ли исторический опыт, который может оказаться полезным для предотвращения сползания цивилизации в катастрофу?

Таким уникальным опытом обладает только наша страна, потому что наша страна попыталась сознательно управлять своей экономикой в интересах людей. Да, это был недолгий, с исторической точки зрения, опыт — в отличие от многовекового опыта развития товарно-денежных отношений, когда люди учились зарабатывать маржу на торговле товарами, а затем на торговле деньгами. И сегодня этот опыт «купи-продай», ставший доминантой современной экономики, ведет весь мир к глобальной катастрофе.

В СССР старались именно управлять экономикой, прежде всего развивая производство в интересах улучшения жизни людей. Конечно, у Советского Союза были ошибки, и наша задача сегодня — понять эти ошибки, чтобы не повторять их никогда. Поскольку в этом смысле мы — уникальная страна, то именно на нас и лежит историческая ответственность за то, в каком направлении будет развиваться цивилизация. Поэтому первая часть лекций посвящена анализу закономерностей трансформации экономической политики Запада и ошибок СССР.

Далее, во второй части цикла, мы обратимся к экономической науке, изложенной в «Капитале» Маркса, чтобы понять, каким требованиям должна была удовлетворять экономическая модель СССР.

«Капитал» Карла Маркса можно читать по-разному: с позиции политологической, когда мы ищем, кто кого эксплуатировал, и изучаем в основном вопросы эксплуатации. А можно изучать «Капитал» с позиции реализации в нем системного подхода к изучению функционирования капиталистической экономики.

В третьей части наших лекций мы покажем, какой должна быть новая система управления экономикой в России и в мире, чтобы она была способна конструировать будущее — планировать экономику в направлении улучшения жизни людей. И как мы должны проводить «цифровизацию» экономики, о которой много сегодня говорят, чтобы она действительно помогла нам использовать возможности современных цифровых технологий для повышения эффективности государственного управления.

Сегодня наше правительство, увы, принимает решения вслепую. Нам же необходимо осознанно видеть, что мы хотим и что мы действительно имеем в производстве; как это согласовать и как распределить наши производственные инвестиции с тем, чтобы дать импульс развитию экономики. Здесь нам поможет экономическая кибернетика, предполагающая учет обратной связи в управлении экономикой и, в конечном счете, формирование ЦЭ как экономической киберсистемы.

Gemmaribasmaspoch Суперкомпьютер

Разные страны могут иметь отдельные технические успехи в части создания роботов или искусственного интеллекта. Но всё равно эти страны продолжат погружение в глобальный кризис и будут вынуждены рано или поздно обратиться к России за помощью в построении своих экономических киберсистем. Поэтому я считаю, что доктрина экономической кибернетики, а именно наука управления экономикой с конструированием будущего, станет господствующей доктриной сначала для нашей страны, а затем она завоюет весь мир, как в свое время завоевала мир доктрина Адама Смита, декларирующая свободу рынка. И как в свое время завоевала весь мир доктрина «Капитала» Карла Маркса, открывшая объективные законы развития экономики.

Дальше на смену Марксу пришли монетарные теории, которые обслуживали XX век и сегодня обслуживают XXI для перераспределения произведенных доходов в пользу самых богатых олигархов. При этом социальное расслоение становится всё более глубоким, всё более нарастает хаос, из-за чего общественное развитие становится практически неуправляемым и невозможным. В то же время наша страна может уверенно взяться за программирование своего будущего: таких знаний, как у России, ни у кого в мире сегодня нет.

(Продолжение следует.)