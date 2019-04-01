До международного арктического форума «Арктика — территория диалога» осталось два дня, Петербург уже встречает первых гостей. Тема форума обширна — «Арктика. Океан возможностей». Площадка с таким именем предполагает обсуждение перспектив региона, который открыт для освоения, развития и инвестиционных вливаний. Россия владеет большей частью арктической суши, а также контролирует самый перспективный морской маршрут региона — Северный морской путь.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика и Петербург

Потенциал российской Арктики огромен, настало время предметных обсуждений путей комплексного развития регионов Арктической зоны РФ, использования природных ресурсов, транспортного обеспечения. Принесут ли дискуссии арктического форума — 2019 реальные результаты?

Кто настроен на диалог с Россией?

Главы некоторых арктических государств решили воспользоваться площадкой форума для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает норвежское издание VG, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг намерена встретиться с Путиным во время визита в Петербург и назвала это «хорошей возможностью продолжить диалог, который у нас существовал с Россией, также и в непростое время». К слову, в последние годы встречи высшего уровня между Россией и Норвегией — редкость, это придает вес инициативе Сульберг.

На форум приедут также президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Исландии Гудни Йоханнессон, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Помимо общего пленарного заседания, в рамках мероприятия гости отдельно обсудят с Владимиром Путиным двусторонние отношения своих стран с Россией.

Примечательно, что в дискуссии глав арктических государств не примут участие ни Канада, ни США. Было бы странно ожидать приезда Дональда Трампа или Джастина Трюдо: в контексте Арктического региона переговоры на высоком уровне с Россией Канада и Штаты не ведут вообще. Складывается ощущение, что две части, на которые по Северному полюсу делится Арктика, не считают нужным наладить диалог.

Высокие гости из Китая — государства с большими арктическими амбициями — тоже обошли вниманием российский форум. Что показательно: поскольку китайские власти игнорируют форум, большей частью посвященный развитию Северного морского пути, значит, заявления об интеграции СМП в китайский проект «Один пояс — один путь», мягко говоря, преждевременны.

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Шельф: продолжение следует?

На полях форума будет поднят вопрос привлечения частных инвестиций в российскую Арктику — как отечественных, так и из-за рубежа, а также вопрос разработки ресурсов арктического континентального шельфа. В недавнем интервью агентству «Интерфакс» вице-премьер, глава Госкомиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев заявил о потребности в единой системе привлечения инвестиций в Арктический регион. И отдельно остановился на идее внесения изменений в закон «О недрах», запрещающий любым частным компаниям работу на шельфовых участках.

«Есть все предпосылки к тому, что интересы у определенных зарубежных компаний возникнут. И, конечно же, частные отечественные компании получат большие перспективы. Но самое важное, что тогда Арктика получит реальный импульс развития, а российская нефтяная отрасль сможет совершить очередной скачок», — выразил мнение Юрий Трутнев, добавив, что «в какой-то момент слово «сотрудничество» может обнулить слово «санкции».

Указы для российской Арктики

Накануне форума президент раздал поручения правительству: до 1 декабря представить проект стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года; до 1 июля внести в Госдуму законопроект о специальных мерах господдержки инвестиционной деятельности в Арктике; проработать вопрос использования для перевозки угля по Севморпути судов под государственным флагом РФ и построенных на отечественных верфях. Кроме того, до 1 сентября необходимо заключить долгосрочные соглашения с грузоотправителями по объемам и стоимости перевозки грузов по СМП. Весь объем поручений свидетельствует об одном: государство вплотную занялось освоением потенциала Арктического региона и Северного морского пути, и лично глава государства подчеркивает стратегическую важность решения этой задачи. То, как будут выполнены указания, покажет степень эффективности нынешнего кабинета министров.

К слову, прошлогодний майский указ президента о достижении показателя в 80 млн тонн перевозок по Севморпути к 2024 году не сходит с уст всех задействованных членов правительства. Тему поддерживают и добывающие компании, на которые возлагается главная надежда на выполнение указа: «Новатэк», «Газпром», «Роснефть». На встрече с Владимиром Путиным 3 апреля глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания планирует создать арктический кластер, «который в полном объеме будет работать на достижение до 2024 года 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути».

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В заявленный кластер, помимо потенциальных проектов «Роснефти» в Арктике, могут войти уже разрабатываемые Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения. Объемы добываемой нефти могут быть направлены по трубопроводу до побережья Таймыра и транспортироваться по Севморпути, что упростит выполнение президентского указа.

О чем будут говорить регионы

Несмотря на то, что форум международный, весомая часть программы отведена на обсуждение внутренних вопросов России: технологии жизнеобеспечения, ведение малого и среднего бизнеса в Арктической зоне РФ, формирование кадрового резерва для Арктики и т.д.

Арктические субъекты страны нацелены на презентацию своих возможностей. Так, Республика Саха (Якутия) планирует представить проект строительства Жатайской судоверфи, направленной на развитие арктического судоходства. Проект будет реализован полностью за средства федерального бюджета, поэтому инвесторов Якутия уже не ищет. Однако заинтересована в кадрах:

«[На форуме] ожидается подписание соглашений о сотрудничестве с Балтийским и Средне-Невским судостроительными заводами о подготовке кадров и обмене опытом. Ожидается, что сотрудники судоверфи будут проходить обучение и практику на этих заводах», — рассказали в минтрансе республики.

По указу президента, в 2019 году правительство РФ совместно с главами регионов Арктической зоны будет строить планы, как дотянуть показатели социального развития северных субъектов до средних значений по стране. Но поскольку «Арктика — территория диалога» — это площадка с международным статусом, ожидать детального обсуждения региональных вопросов в рамках форума не приходится.

По той же причине в повестку форума не были включены вопросы законодательного регулирования. Однако именно эта сфера является одной из самых важных для регионов АЗРФ: Арктика требует индивидуальной буквы закона, начиная с закона «Об Арктической зоне» и заканчивая реализацией мусорной реформы за Полярным кругом.

Несмотря на интернациональный статус мероприятия, очевидно, что полноценной площадкой для международного общения российский арктический форум стать не смог и в этом году. У мира слишком специфичное отношение к России в целом. Но иностранные «партнеры» сходятся в одном: Арктика — лакомый кусок, а значит, при реализации ее потенциала никак не обойтись без взаимодействия с наиболее «арктическим» государством.