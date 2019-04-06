В Рузском городском округе Московской области 6 апреля состоялся сход граждан. Его участники буквально штурмом пробились на территорию временной свалки рядом с селом Щелканово, потребовав ликвидации объекта. Прогремевший в 2017 году на всю страну антимусорный протест жителей Подмосковья вновь начинает оживать из-за беспечного отношения чиновников к своим обязательствам.

Георгий Балаков ИА REGNUM Свалка

Жители Рузского городского округа уверены, что на территорию временной площадки по складированию мусора завозили отходы первого и второго классов, в том числе ртутные лампы. Причём средств для утилизации таких опасных отходов, по их данным, на объекте нет, и вредные вещества попадают непосредственно в ближайшие водоемы, загрязняя в том числе воду, которую подают на запад Москвы.

Изначально мероприятие планировалось организовать в форме своеобразного флеш-моба. Участники, а их собралось порядка 300 человек, надев противогазы и взявшись за руки, должны были встать цепью вдоль автомобильной трассы. Таким образом местные жители хотели привлечь внимание проезжающих автомобилей к экологической проблеме. Поддержать их прибыли и активисты из Москвы.

Однако к 13:00 акция спонтанно изменила изначально запланированный формат. Вместо выстраивания живой цепи, протестующие направились к входу на территорию свалки. Накануне, 5 апреля, должен был закончиться срок действия разрешения на временное складирование мусора, и граждане решили убедиться, ликвидированы ли бытовые отходы. На контрольно-пропускном пункте охранники отказались пропускать граждан, но те попросту перелезли через шлагбаум и продолжили своё движение.

Попав внутрь, граждане убедились, что мусор по-прежнему не убран. Он лежит под открытым небом, и его разметает ветер. Отходы доступны дождю и талым водам, через почву и ручьи ядовитые вещества попадают в природную зону.

Также на площадке не было обнаружено технического оборудования для сортировки отходов.

«Здесь не постоянная свалка, а временная площадка по накоплению отходов. Накануне весь мусор должен был быть вывезен. Но никто даже не приступал к его вывозу. Мусор даже не накрыт. Причём разрешение дали на складирование четвёртого и пятого класса опасности, а завозили сюда в том числе первый-второй класс. Сейчас ядовитый фильтрат со свалки течёт по склонам прямо в верхний водоносный горизонт, загрязняя все водоёмы вокруг. Ниже идёт Подольско-Мячниковский горизонт, который снабжает водой весь запад Москвы», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Оргасов, у которого в Щелканово находится дача.

По его словам, в начале 2018 года местным жителям проект был представлен как мусороперерабатывающий завод.

«Буквально через месяц была создана искусственная проблема с вывозом мусора из Рузы и деревень городского округа, свалки были переполнены, и бывший глава Рузы издал постановление о создании здесь временной площадки по накоплению отходов, которая должна по истечению 11-го месяца быть вывезена. Вчера срок закончился. Никто даже не приступал к вывозу. Я сам заходил сейчас, видел это», — рассказал он.

О том, что отходы несут в себе угрозу для здоровья людей, говорит тот факт, что после появления временной свалки на всей территории вокруг умерли или переселились чайки и другие дикие животные, например лисы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM неравнодушные граждане.

Гражданский активист Наталья Черниховская набрала три канистры воды из прилегающих к свалке водоёмов. Жидкость решено было передать в правительство Московской области, чтобы чиновники смогли убедиться в её опасности для здоровья граждан.

После осмотра территории граждане выстроились живой цепью, но не вдоль трассы, а по краю грунтовой дороги, которая вела к свалке. Протестующие требовали ликвидировать мусор и не загрязнять воду. Звучали также требования отставки губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Некоторые участники схода винили в экологической проблеме именно его, ведь он как руководитель региона смог бы при желании найти под складирование отходов более подходящую территорию. Такую, где вероятность попадания ядовитых веществ в воду была бы существенно ниже, что не создавало бы угрозу для населения столицы и Подмосковья.