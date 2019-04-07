На днях посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в своем видеообращении в связи с 70-летием создания НАТО заявил, что «Азербайджан является важным и надежным партнером НАТО», и «это отражается в приверженности Азербайджана предоставлению войск и маршрутов поставок для обеспечения безопасности в Афганистане, а также в ценном вкладе в борьбу с глобальным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков». И добавил, что «мы здесь, в посольстве США в Баку, ищем новые пути для сотрудничества наших стран как партнеров в рамках НАТО для продвижения и сохранения мира и стабильности во всём мире».

Иван Шилов ИА REGNUM

Посол почти один к одному повторил фразу из выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга на этом форуме, где он говорил об Азербайджане. Не более того. При этом, касаясь партнеров НАТО, желающих войти в альянс, он упомянул только Грузию и Украину. Более того, нам неизвестно, посылал ли Брюссель приглашение Баку для участия в работе форума в связи с 70-летием создания НАТО. Но представителя Азербайджана, как и Армении, там не было. Из Закавказья «вовремя» в Вашингтоне оказался только глава МИД Грузии Давид Залкалиани, где, как сообщают грузинские СМИ, выступил на юбилейном мероприятии с речью, посвященной вопросу расширения альянса. А по итогам переговоров с представителями Белого дома заявил, что «американская сторона вновь подтвердила свою непоколебимую поддержку курсу европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также суверенитета и территориальной целостности Грузии».

U.S. Department of State Встреча министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне

Поэтому мы с удивлением читали комментарии некоторых азербайджанских экспертов по этому поводу. Так, глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов заявил порталу Axar.az, что раз «генсек НАТО в своем выступлении особо остановился на Азербайджане, затронул отношения Азербайджан — НАТО, охарактеризовал Азербайджан как важного партнера НАТО», значит, он «показывает значимость нашей страны для Европы и США». И далее: «Альянс может ожидать взаимности в этом смысле. Дело в том, что НАТО расширяется. Это расширение достигло уже Черноморского бассейна. На повестке дня членство Грузии в НАТО. Естественно, основная цель блока — добиться членства всех стран до Каспийского моря, включая страны Южного Кавказа». То есть, помимо Грузии, речь идет еще и об Азербайджане и Армении, хотя сомнительно, что такой вывод вытекает из заявления Столтенберга символического свойства.

Но Мамедов обозначил один важный нюанс: Грузия в глазах Запада пытается заявить о себе как о лидере государств Закавказья. Вот что, кстати, говорит глава МИД Грузии в интервью аргентинскому изданию Clarin: «Если вы посмотрите на карту, вы поймете преимущества расположения Грузии. Она находится между Чёрным и Каспийским морями, на ее территории располагаются главные нефтепроводы, она переправляет всё это богатство газа и нефти из Центральной Азии в Европу. Кроме того, Грузия крайне важна для восьми стран, которые не имеют выхода к морю. Сегодня наша страна — лидер в области демократических ценностей и свобод. Мы гордимся этим». Более того, Грузия заявляет, что в случае, если Турцию исключат из НАТО, она готова занять ее место в альянсе. Но если такого момента придется дожидаться долго, то Тбилиси готов принять предлагаемую бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном «кипрскую модель» для вступления в альянс.

Giorgi Balakhadze Грузинская мечта

Как заявляет в этой связи лидер оппозиционной грузинской партии «Демократическое движение», экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, «это подразумевает, что Кипр в 2004 году, несмотря на то, что был разделен на две части, был принят в состав Евросоюза», и «Расмуссен предлагает Грузии членство по этой модели не в ЕС, а в НАТО». После такого закрепления «тылов» Грузия намерена «экспортировать демократию в регион», что давно входит в планы Пентагона, экспортировать именно из Грузии «демократию» в соседние государства. Но в Армении уже есть свой «демократ» — армянский премьер Никола Пашинян. Значит, речь идет об Азербайджане. Странная получается картинка: Баку поставляет Грузии нефть и газ, а та взамен — «демократию» через потенциальную угрозу блокировать проходящие через грузинскую территорию из Азербайджана в Турцию трубопроводы.

Геополитический подтекст происходящего включает в себя сценарий одинаковой заинтересованности Грузии и Запада к сохранении статус-кво в отношении нагорно-карабахского конфликта, стремления «втемную» разыгрывать при этом российскую «карту» для создания напряженности во взаимоотношениях между Азербайджаном, Арменией и Россией, чтобы не позволить, особенно Баку, провести вместе с Москвой контригру на грузинском направлении. Кстати, это тот самый мейнстрим, который включает в себя, с одной стороны, заметное осложнение грузино-азербайджанских отношений, с другой, азербайджано-российское сближение и попытки Москвы выйти на взаимоприемлемое для конфликтующих сторон урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Однако география, которой так гордятся в Тбилиси, может сыграть с ним злую шутку.

Kremlin.ru Партнеры

Мы это к тому, что если Грузия вместе со своими западными партнерами столь откровенно обрисовывает свое видение будущего Закавказья, желая ударить непосредственно по России и ее союзникам в регионе, Азербайджану и Армении, то и мы вправе говорить о возможном контрударе по Тбилиси. Для этого есть более прочные основания и средства, причем не только у одной России.