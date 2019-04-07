Согласно информации, распространённой Генеральной дирекцией по вооружению (агентство в структуре министерства обороны Франции), компанией MBDA был открыт новый исследовательский центр с суперкомпьютером. Производительность компьютера составит 1000 терафлопс, что в 20 раз превышает показатели имевшегося раньше в распоряжении ведущего европейского разработчика ракетного вооружения аналога. С какой целью построен новый объект?

Французский солдат

Франция активизирует работы над гиперзвуковым ракетным вооружением

Официальный французский источник отмечает, что построенный суперкомпьютер будет использоваться для моделирования аэродинамики полёта ракет на различных скоростях — от дозвуковой до гиперзвуковой. Отдельный акцент сделан на том, что объект будет использоваться для проведения исследований по перспективной гиперзвуковой авиационной ракете ASN4G (Air-Sol Nucléairede 4eme Génération — ядерное вооружение воздух-поверхность четвёртого поколения).

(сс) James N. Mattis Программирование

Впервые был упомянут и тип используемой на ASN4G силовой установки — речь идёт о гиперзвуковом прямоточном воздушно-реактивном двигателе (ГПВРД). По этой тематике уже ведутся определённые работы при поддержке Французского центра аэрокосмических исследований ONERA. Создание ГПВРД со стабильным горением топлива в сверхзвуковом потоке воздуха является сложнейшей задачей, которой занимаются практически все ведущие игроки в авиастроении — Россия, США, Китай, Индия. Создание такой силовой установки позволяет разгонять крылатые ракеты до скоростей, превышающих 5−6М (скоростей звука). Конечно, создание такого класса крылатых ракет сталкивается с рядом и других сложностей, но разработка эффективного двигателя является одним из краеугольных камней всей тематики. При этом однозначно сказать, что какая-то страна находится в шаге от создания серийного ГПВРД, пока невозможно.

Вполне вероятно, что подобный двигатель получит российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон». По некоторым данным, российская авиационная гиперзвуковая крылатая ракета ГЗУР (гиперзвуковая управляемая ракета) получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель «Изделие 70», разработанный ПАО «ТМКБ «Союз». Он должен обеспечить полет ракеты на дальность 1500 км на скорости 6M. На каком этапе реально находится разработка этих проектов, сказать пока невозможно. В США аналогичные работы ведутся в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), финансируемой DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США) и военно-воздушными силами США.

(сс) Олег Суминов Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Возможный носитель ракеты «Циркон»

Что касается французского проекта ASN4G, то эту ракету планируется поставить на вооружение только в 2035 году. В перспективе она должна заменить авиационные крылатые ракеты ASMP-A, которые несут ядерную боеголовку. Их максимальная скорость полёта составляет примерно 3М, а максимальная дальность полёта — около 500 км. Ракеты могут применяться с истребителей Dassault Mirage 2000N и Dassault Rafale. Понятно, что ASN4G пока находится на самом раннем этапе работ, и говорить о её характеристиках пока рано, но, по имеющимся открытым данным, её дальность полёта должна будет быть больше 1000 км, а скорость превышать 6М. В любом случае активизация французского авиастроения в тематике гиперзвукового вооружения интересна и закономерна. Даже если страна получит этот класс вооружения позже, чем лидирующие в гонке Россия, США и Китай, всё равно вхождение в очень небольшой клуб обладателей гиперзвуковых технологий будет большим успехом для Франции.