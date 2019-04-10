На линии Будапешт — Киев снова искрит. МИД Венгрии вступился за главу Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунора Келемена, которого украинские пограничники не пропустили в Закарпатье, поставив в паспорт штамп о запрете въезда на Украину до октября 2020 года. Как сообщает венгерское министерство иностранных дел, такие действия со стороны Киева признаны «неприемлемыми антивенгерскими шагами», от посла Украины в Венгрии в понедельник, 8 апреля, ждут объяснений. Сам Келемен заявил, что он уже проинформировал о происшествии МИД Румынии (глава RMDSZ пытался въехать на Украину с румынским дипломатическим паспортом) и будет требовать разъяснений от посольства Украины в Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, украинские пограничники не объяснили мотивацию своего решения. Однако ряд венгерских изданий пишут, что их действия, возможно, вызваны тем, что Келемен находится в списке «врагов Украины» печально известного «украинского экстремистского сайта «Миротворец» (в настоящее время доступ к этому ресурсу закрыт). Относительно недавно, в октябре 2018 года, он уже вызывал напряжение между Будапештом и Киевом, когда выдал в открытый доступ список из 313 госслужащих и депутатов Закарпатской области с венгерскими паспортами. После этого МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. По итогам общения с ней представитель венгерского министерства Левенте Мадьяр провел пресс-конференцию, на которой заявил, что «антивенгерская политика на Украине вышла на новый уровень» и на Украине объявили «охоту» на закарпатских венгров. Комментируя список «Миротворца», Мадьяр подчеркнул: «Это «список смерти», в нём перечислены возможные враги Украины, а раньше тех, кто был в списке, убивали».

Венгерский паспорт

Но сейчас, как говорится, всё гораздо интереснее. Дело в том, что глава RMDSZ ехал в Закарпатье не просто так, а на празднование 30-летия местного Общества венгерской культуры (KMKSZ), ведущей организации венгерской общины Украины. Лидер KMKSZ, кстати, депутат Верховной рады и член фракции «Блока Петра Порошенко» Ласло Брензович уже осудил действия украинских пограничников, назвав происходящее «характерным». Сделал он это в ходе выступления на торжественном заседании Общества, которое прошло в Ужгороде в субботу, 6 апреля. Его речь была примечательной не только в связи с тем, что он заступился за коллегу. Брензович назвал нынешнее положение украинских венгров «самым тяжелым со времен после Второй мировой войны». По его словам, виной тому «неблагоприятные изменения на Украине с начала 2014 года». В частности — несоблюдение президентом Украины Петром Порошенко соглашения, подписанного 1 мая 2014 года с KMKSZ, в целом — действия Киева в Закарпатье против венгерской общины. Брензович также призвал поддержать венгерское правительство в борьбе за закарпатских венгров.

В ответном слове председатель парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет подчеркнул, что на Украине появилась надежда на позитивные перемены, ссылаясь на президентские выборы в этой стране. Это интересно. Ведь Закарпатье является тем регионом на Западной Украине, который вопреки общей тенденции категорически отказал в поддержке Порошенко, поддержав Владимира Зеленского. Действующий президент получил в области 11,39% голосов, в то время как актер — 38,35%. Закарпатье показало яркий пример протестного голосования, отмечает региональный портал Mukachevo.net. Эксперты говорят, сообщало издание по итогам первого тура президентских выборов, что обычно представители венгерского национального меньшинства голосуют за кандидата от власти, но эти выборы стали своеобразным протестом против действующей власти. Подобным настроениям предшествовали «Закон об образовании», языковой вопрос и многочисленные политические дебаты между Киевом и Будапештом.

(сс) Congress of local and regional authorities В кабинке для голосования. Выборы на Украине

И проблема не только в том, что пришедшие на «майданной волне» февраля 2014 года украинские власти не уважают гуманитарные интересы национальных меньшинств, что в Закарпатье касается не только венгров, но и русинов. Проблема в том, что у этих горе-реформаторов нет рачительного отношения к своей стране. Хороший хозяин старается сберечь и приумножить доставшееся ему добро ради общего блага, в то время как нерадивый временный управляющий желает побыстрее распродать по дешевке самое вкусное и сбежать, чтобы истинные владельцы не успели призвать его к ответу. Киев со времен провозглашения «незалежности» так вел себя по отношению к Крыму. Венгры заметили выступление депутата Государственной думы России Андрея Козенко, который заявил, как цитирует его портал KárpátHír, что за 23 года, с тех пор как Украина стала независимой, киевская власть ограбила крымский бюджет на 690 миллиардов рублей. А ведь свой счет Киеву может предъявить и Закарпатье, которое, не исключено, может поддержать в справедливых требованиях и Будапешт.