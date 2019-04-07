«Механизмы, использовавшиеся для контрабанды китайских товаров, стали применяться для контрабанды оружия. Украинское оружие через Киргизию и Таджикистан поставлялось афганским боевикам. Речь тогда шла о батальонных минометах «Верба», — российский эксперт по Туркестану на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM о реальных причинах и прогнозах развития очередного кризиса на киргизско-казахской границе.

Антонио Манчини. Таможня (фрагмент). 1877

Во-первых, проблема контрабанды в Киргизии давняя и связана не с одним человеком, а с несколькими группами лиц. Началась она при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве. Именно он выдвинул нынешнего «главного таможенника» Раимбека Матраимова в высшие эшелоны власти. Если критики нынешнего президента и сторонники Атамбаева забыли, то я напомню, что именно экс-глава Киргизии блокировал обсуждение проблемы контрабанды на границе в прессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Детали я называть не буду, но в Москве их очень хорошо помнят, так же как и способы блокирования неугодных спикеров, освещавших эту проблему. Кремлю, как мне представляется, нет дела до деталей происходящего. Важно наличие проблемы и отсутствия воли для ее решения.

Что касается нынешней ситуации, то дело в следующем.

Вопреки настоятельным пожеланиям Москвы и Нур-Султана (Астаны), борьба с контрабандой в Киргизии всё это время велась формально. Были арестованы чиновники разных уровней, но сама система с участием таможенного ведомства сохранилась.

Такую «живучесть» во многом можно объяснить крепкими политическими позициями Раимбека Матраимова, который на сегодня остается одним из самых значимых союзников клана президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, в особенности его брата Асилбека.

Антонио Манчини. Таможня (фрагмент). 1877

Поскольку сейчас в Киргизии явно активизировалась оппозиция, президент не решается на зачистку криминальных кланов в своем окружении. Боясь лишиться поддержки в условиях противостояния с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, своим бывшим конкурентом на выборах Омурбеком Бабановым, оппозиционным политиком Камчибеком Ташиевым и рядом других лиц, президент не будет разбрасываться значимыми союзниками.

Уверен, что первопричина конфликта Казахстана и Киргизии — контрабанда китайских товаров через границу Киргизии — сохранится. Будет ли Казахстан использовать те же методы, что и раньше — вопрос. Это будет зависеть от попыток Бишкека договориться.

Теоретически, для Москвы и Нур-Султана оптимальным был бы вариант, когда финансовые потоки, связанные с транзитом через Киргизию, легализовались. Но это невозможно без устранения «черной кассы», которой в настоящий момент распоряжается человек, контролирующий таможню, а следовательно, и первые лица государства.

Ken and Nyetta Бывшая Астана, ныне — Нур-Султан

Часть этой кассы, разумеется, расходуется на политические цели, в том числе и на поддержку лояльности определенных кланов к президенту.

С позиции российского политического опыта ликвидация криминальной составляющей и перевод всей этой системы в легальное поле было бы естественным решением. Но президент Киргизии, видимо, пока не чувствует в себе достаточных сил для проведения «политической акробатики» на таком серьезном уровне.

Москва поддерживает себя. Россия устала от огромной дыры на границе Китая с Казахстаном и Киргизией. В прошлом году больше половины товаров и грузов ввозилось на территорию ЕАЭС в обход законных сборов.

Вопрос контрабанды затрагивает слишком много самых разных проблем — демпинг, упущенная выгода, финансирование криминальных схем, представляющих угрозу региональной безопасности.

И в том, и в другом. Даже по самым грубым прикидкам, бюджет ЕАЭС потерял более $1 млрд долларов. Россия не досчиталась примерно от $500 до $800 млн.

Проблемы безопасности тоже никто не отменял. Объясню, в чём дело. В случае с Киргизией контрабанда приватизирована определенными этническими группировками. Их патронировали и патронируют этнические киргизы — в том числе бывший мэр Бишкека, самый известный в стране таможенник и многие другие.

Это, скажем так, «покровители» системы. Но на земле этим занимаются этнические уйгуры, часть из которых имеет прямые или косвенные связи с Исламской партией Восточного Туркестана*.

Подобные связи в пограничной системе не могут не вызывать тревогу у Китая.

Несколько лет назад был скандал, в ходе которого вскрылись криминальные схемы с участием бывшего мэра Бишкека. Механизмы, использовавшиеся для контрабанды китайских товаров, стали применяться для контрабанды оружия. Украинское оружие через Киргизию и Таджикистан поставлялось афганским боевикам. Речь тогда шла о батальонных минометах «Верба».

Возможно, в переговорном процессе прозвучат менее радикальные предложения, вроде полного отстранения «таможенных кланов». В любом случае, главным признаком того, что Бишкек всерьез решил бороться с контрабандой, будет снижение нелегального потока грузов и увеличение официальных сборов.

В противном случае может быть реализован сценарий, когда Москва не станет мешать дальнейшему давлению Казахстана на Киргизию.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.