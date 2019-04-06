Казалось, история русской революции, происхождения большевизма на Западе изучена вдоль и поперёк. Однотипные книжки про «Russian revolution» с 2017 года наводнили библиотеки и книжные рынки. Однако, если брать не глобальный ход событий, пересказывая школьные учебники, а попытаться найти какую-нибудь отдельную тему, то вполне можно сказать новое слово в изучении этого явления.

Английский историк Гассан Малик выбрал тему экономики и финансов ввиду того, что его предшественники слабо затрагивали эту проблематику. Вопрос, которым он задаётся, прост — международный капитал вкладывался в развивавшуюся при Витте и Столыпине российскую экономику, но приход к власти большевиков, строивших общество, где не будет денег, мгновенно обесценил усилия многих лет. Посему он решил проследить историю развития России рубежа XIX—XX веков в контексте мирового финансового капитала. Тут он, во-первых, чётко следует за Лениным, а точнее, за его тезисом о банках как об основном орудии буржуазии в эпоху империализма, а во-вторых — опирается на редчайшие источники — архивы самих банков. На основе этого он воссоздаёт интересную картину, достойную восхищения.

Он пишет о финансовой реформе С. Ю. Витте, строительстве железных дорог и об аграрном экспорте Российской империи как об основах её экономической силы и катализаторе её модернизации при последнем императоре. Любопытно, что он, сам того не подозревая, ведёт перекличку со своими российскими коллегами — М. А. Давыдовым и Б. Н. Мироновым, которые тоже писали об усилиях Витте по модернизации империи и оценивали оные положительно.

Однако при чём тут большевики? Дело заключается в том, что они имели своё видение мировой финансовой системы, которая должна установиться в период строительства коммунизма. Однако необходимость строительства государства и его хозяйства заставила тех, кто грозился мировым пожаром, пойти на соглашение с столь ненавидимыми ими «буржуями». При этом выводы поражают — банкиры всё-таки инвестировали в революцию. Буйное развитие страны оказалось слишком медленным для её жителей и выросшие на этой почве социальные противоречия, вкупе с ошибками властей, породили революцию, ставшую крупнейшим дефолтом в мировой истории, как считает автор.

Ввиду столь оригинальной концепции, грамотного оперирования источниками (архивы банков и архивы русского министерства финансов), вышла вполне актуальная и новая книга, достойно и с необычного ракурса освещающая знакомую, но всё же острую тему русской революции.