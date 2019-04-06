Михаил Лермонтов в «Демоне» писал о Тереке, что тот «ревел», «прыгая, как львица с косматой гривой на хребте». Владимир Высоцкий называл гербарием коллекцию насекомых. Конечно, писатель не обязан быть специалистом в области биологии, но подобные ошибки все равно обидны.

Британский орнитолог Джеймс Эдмунд Хартинг подробно исследовал, насколько образы птиц у Уильяма Шекспира соответствуют реальности. Ученый писал:

«следуем ли мы за Шекспиром в леса или поля, покрытые маргаритками и фиалками (…) сидим ли в его компании (…) «у самого ручья на берегу», отправляемся ли вслед за ним на скалистый берег (…) — мы в равной степени можем полагаться на его меткие наблюдения и удачные описания».

Да, Шекспир не был ученым, оговаривался исследователь, но он был страстным охотником (злые языки обвиняли его и в браконьерстве), а «хороший охотник — всегда натуралист».

Автор «Отелло» показывает себя знатоком не только таких «литературных» пернатых, как орёл или гриф, но и менее известных скопы или канюка. Он знает особенности физиологии птиц. Так многие крылатые хищники срыгивают часть пищи, непригодной к перевариванию (кости, мех). Отсюда следующая аллюзия в «Макбете»:

Коль склепы и могилы погребенных

Нам шлют назад, пусть коршунов утробы

Гробами будут нам.

Также им точно подмечена любовь коршунов использовать при постройке гнезда куски материи. Поэтому в «Зимней сказке» Автолик предупреждает: «когда коршуны гнезда вьют, тогда берегите и мелкое белье».

Естественно, знаменитый британский классик не был застрахован от ошибок. В числе прочих Хартинг отмечал, что цвет глаз у орлов не зеленый, как пишет Шекспир в «Ромео и Джульетте», а, как правило, карий или желтый. Но ведь «было бы абсурдным ожидать научной точности от поэзии».

Следует отметить, что такие погрешности нередко связаны с представлениями о птицах, утвердившимися в культуре задолго до Шекспира. Вспомним поверье, будто вороны не кормят птенцов, пока те не оперятся. Этот миф нашел художественное воплощение в шекспировском «Тите Андронике». Подобные ошибки, между прочим, были и в русской литературе, когда, например, Алексей Толстой писал о стаях орлов. Автор «Царя Федора Иоанновича» много работал с летописями и воспользовался распространенным в них образом. Ведь он, не менее страстный охотник, чем Шекспир, наверняка знал, что орлы птицы-одиночки. Как и настоящие писатели.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».