Как известно, власти США больше всех любят рассуждать на тему нарушений прав человека в зарубежных странах, особенно недружественных. Мартовский доклад американского Госдепа, выдержанный в менторских тонах, явно претендует на «истину в последней инстанции». И потому предъявляет претензии сразу 190 иностранным государствам, среди которых, разумеется, все геополитические противники Вашингтона. Месседж понятен. Заокеанский «гегемон» сам определяет, кого казнить, а кого миловать, руководствуясь при этом принципом «американской исключительности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вопрос этот, между прочим, нельзя недооценивать. Об этом говорит опыт брежневского СССР, против которого при американском президенте Джеймсе Картере начала раскручиваться пропагандистская волна как раз по теме прав человека. В Кремле тогда серьёзно это не восприняли и лишь вяло отмахивались: «империализм-де и права человека вообще несовместимы», и «все прогрессивное человечество это знает, и на удочку Вашингтона не попадется». Ещё как попалось! И проигрыш Москвы в этом вопросе оказался стопроцентным. Именно после этого США и застолбили за собой правозащитную тему, которую чем дальше, тем откровеннее и без стеснения стали использовать в качестве средства ущемления оппонентов и удержания в узде сателлитов.

City of Boston Archives, Boston Джеймс Картер

В Китае, как известно, опыт распада СССР, причём все его стороны, как внутренние, так и внешние, изучались очень подробно. Власти Поднебесной, особенно после майдана весной 1989 года на площади Тяньаньмэнь, и не скрывали, что опасаются развития процессов по сценарию советской «перестройки». И удержав страну от эрозии, стали предпринимать настойчивые попытки перехватить у Вашингтона инициативу в глобальных вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой. Мы сегодня видим, как Пекин отвечает на провокации слабеющего «гегемона» его же оружием. «Свобода торговли» — это один из основополагающих, если не главный, принципов еще знаменитых «14-ти пунктов» президента США Вудро Вильсона, обнародованных в январе 1918 года. А сегодня, в условиях закручивания протекционистских «гаек» администрацией Дональда Трампа, это оружие обращается против самих США. И на долгосрочный характер такого поворота указывает ни что иное, как ускоренное наращивание Китаем военно-морских сил, с помощью которых подкрепляются заявки на перехват инициативы. Ведь большая часть международной торговли идет морем, и «фишка» принципа её свободы, внедренная американцами столетие назад как раз и заключалась в военно-морском господстве англосаксов, которое и обеспечивало им контроль как над «свободой торговли», так и над самой торговлей. С помощью военного флота, обладающего доминирующей мощью, кому надо эту свободу можно и «прищемить»; главное, чтобы никто не сомневался в основополагающем характере этого принципа и в исключительном праве США его трактовать. Конечно же в собственных интересах.

То же самое и с правами человека. Здесь до перехвата еще далеко, но весьма чувствительные уколы Вашингтон от Пекина тоже уже получает, причём, что обиднее всего, со ссылкой на американские источники, что говорит о том, что в Китае очень тщательно собирают и анализируют информацию о внутреннем положении в самих США. Вот поэтому и выпущен на днях пресс-службой Госсовета КНР ответный доклад о правах человека в США. В нем собрана и представлена весьма интересная и показательная фактура, доказывающая, что Вашингтон, пытающийся усмотреть в чужих глазах «соринки», в своем собственном глазу предсказуемо не видит и «бревна». Вот давайте с этой фактурой и познакомимся.

Борис Ефимов, Николай Долгоруков. Свобода по-американски. 1950

Первое, о чем сообщает китайский доклад о ситуации в США, — это частое нарушение в этой стране гражданских прав: насилие, применение огнестрельного оружия, злоупотребления чиновников. А также отсутствие свободы СМИ, подавляемой «неконтролируемой и беспринципной слежкой». Со ссылкой на сентябрьский доклад ФБР 2018 года говорится о том, что в 2017 году в США было зафиксировано почти 1 млн 250 тыс. преступлений — убийств, изнасилований, нападений с физическим насилием при отягчающих обстоятельствах, ограблений. Одним из наиболее опасных городов США остаётся исторически мафиозный Чикаго. Приводится пример массового расстрела в этом мегаполисе в начале августа 2018 года.

В стране в прошлом году отмечено свыше 57 тыс. случаев применения огнестрельного оружия, стоившие жизни почти 15 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей и подростков.

Что касается ситуации со СМИ, то со ссылкой на международную НПО Article сообщается, что журналисты подвергаются нападениям, обыскам, арестам; их задерживают на границе, а также нередко ограничивают в публичном распространении информации. Отдельно говорится о противостоянии ряда СМИ с президентом Дональдом Трампом, которое, по оценкам правозащитников, «разрушило свободу прессы в стране».

В США нормой стала повальная онлайн-слежка, нарушающая неприкосновенность персональной информации. Общей практикой стало интернет-вмешательство спецслужб в жизнь американцев. Для этого круглосуточно работает специальная программа PRIZMA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка —

Кроме того, резко нарастает противостояние, вызванное религиозной и расовой нетерпимостью. Репрессиям, нарушающим право свободы собраний, подвергаются активисты и участники протестных акций. Сильное социальное расслоение в обществе поощряется действующей судебной системой, проявляющей лояльность к освобождению под залог для состоятельной части подследственных. В самих тюрьмах царят произвол и насилие со стороны тюремной администрации.

Второе, на что обращает внимание доклад Госсовета КНР, — определяющее влияние денег, в том числе названных «темными», на политику. В качестве наиболее яркого примера приводятся промежуточные выборы, которые прошли в ноябре 2018 года и стали самыми затратными в истории, обошедшиеся налогоплательщикам более чем в 5,2 млрд долларов. «Самой расточительной» названа выборная гонка за сенатский мандат от Техаса, в которой один только демократический кандидат Бето О’Рурк собрал более 69 млн долларов. Это объясняется отменой министерством финансов США требования к НКО по разглашению источников пожертвований, что существенно уменьшило их прозрачность. Со ссылкой на сайт британской The Guardian сообщается, что общественность убеждена, что выборы в США коррумпированы, а конгрессменами владеют корпорации, богачи и группы с особыми интересами, которые более чем на четверть увеличили количество выборных рекламных роликов с непрозрачным финансированием. Приводятся данные опроса, проведенного журналом Newsweek, 68% участников которого убеждены в ослабевании американской демократии.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги решают все!

Третье, что привлекло внимание авторов китайского ответного доклада, — продолжающееся увеличение разрыва между богатыми и бедными, который в США, по оценкам ООН, — наибольший среди стран Запада. В 2017 году за чертой бедности жили около 42 млн американцев, то тесть примерно каждый седьмой житель страны. Существует дискриминация по полу, возрасту и состоянию здоровья, от которой особо страдают инвалиды, которым практически невозможно найти нормально оплачиваемую работу. В 2016 году 1% богатейших граждан США владели почти 39% национального богатства, в то время как средний уровень благосостояния в стране существенно снизился. 18,5% американцев, утверждает доклад ООН, живут в условиях крайней нищеты. В стране самый высокий уровень безработицы среди молодежи в ОЭСР. «Правительство США предоставило беспрецедентные налоговые льготы очень богатым слоям населения и крупным корпорациям, что стало возможным за счет частичного сокращения пособий для бедных», — отмечают ооновские докладчики, резюмируя, что всё это указывает на сознательную политику по увеличению неравенства.

Высоким в стране остаётся количество бездомных, достигающее полумиллиона; лидирует по этому показателю штат Калифорния. Продолжает расти уровень смертности от наркотиков и самоубийств.

(сс) Elvert Barnes На улицах Нью-Йорка

Четвертая позиция в докладе, опубликованном в КНР, занимает углубление в США расовой дискриминации, масштабы которой вновь стали столь заметными, что вызывает критику со стороны ООН. По заключению этой наиболее влиятельной международной организации, «в американском обществе долгое время существует феномен превосходства белой расы», сопровождаемый возбуждением ненависти к чернокожим и другим инородцам. Представители этнических — это серьёзнейшее обвинение! — под любым предлогом лишаются избирательных прав; им чинятся препятствия, например, в связи с проживанием в индейских резервациях. В ряде штатов подобная дискриминация оформлена законодательно. Отдельной темой в плане расовой дискриминации остаётся систематическая стрельба по чернокожим со стороны сотрудников полиции, которые по сути освобождаются от ответственности за её последствия. Приводится резонансный пример инцидента в кафе «Старбакс» в Филадельфии, где попросившихся в туалет афроамериканцев арестовала вызванная из-за их появления полиция.

Обращается внимание на расовую избирательность американского правосудия, в системе которого тяжесть приговоров за уголовные преступления нередко зависит от цвета кожи осуждаемого. Подобные тенденции и прецеденты наблюдаются и в системе здравоохранения, особенно детского. Смертность новорожденных чернокожих в США почти в 2,5 раза выше, чем у белых.

Значительное внимание в ответном китайском докладе уделяется проблемам отсутствия безопасности детей, особенно в свете систематической стрельбы в школах, неравноправия женщин, бесправия иммигрантов, против которых при участии Белого дома по сути ведётся кампания клеветы и насилия, а также систематическое уклонение США от исполнения своих международных обязательств в области прав человека. Указывается на выход страны при Д. Трампе из целого ряда международных договоров, организаций, например ЮНЕСКО, и институтов, в том числе Совета ООН по правам человека.

Отдельно отмечается систематический отказ американских властей от закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо, где в отношении содержащихся процветают репрессии, пытки и правовой произвол, который точнее можно назвать «беспределом». Перечисляются многочисленные жертвы среди мирного населения третьих стран, подвергшихся американскому военному вмешательству. Называются Афганистан, Йемен. Отдельно упоминаются эпизоды с нанесением незаконных с международно-правовой точки зрения ударов по Сирии на основании сфабрикованных сведений о якобы применении силами Башара Асада химического оружия, которое полностью опровергается независимыми источниками как провокационно-постановочное и т. д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Миролюбивые» американцы

В целом следует признать, что китайской стороной проведена большая и успешная работа по сбору и анализу информации, по формированию мощной доказательной базы, опровергающей бытовавшее до недавнего времени мнение о США, как «цитадели демократии» и «образце подражания» для остального мира. Эта работа особенно важна именно сейчас. Ибо она не только демонстрирует подлинные цели и задачи американской политической и военной экспансии, в том числе усилившиеся угрозы в адрес Китая и России. Но и раскрывает форменное лицемерие «правозащитной» демагогии, используемой Вашингтоном для продвижения собственных геополитических и геоэкономических интересов, прикрытое конфетной оберткой так называемой американской исключительности.

В условиях всё более интенсивной и успешной работы КНР с сателлитами США по западному военно-политическому блоку НАТО из Европейского союза, создаются определенные предпосылки более успешного противостояния гуманитарному интервенционизму Вашингтона, что лишает американские власти присвоенной ими монополии на правозащитную риторику. Ибо на деле, как доказывает документ, обнародованный Госсоветом КНР, она используется в неоколониальных целях, очень далеких от подлинной заботы о правах человека, неотделимой от международного равноправия и социальной справедливости.