



Иван Шилов ИА REGNUM

Наступление войск главы Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара на Триполи для «освобождения его от террористов» только внешне кажется неожиданностью. Хафтар, который на протяжении нескольких лет стремится взять под контроль Ливию, хорошо известен в Северной Африке, на Западе и в России. С того момента, как в 2014 году он объявил о своих планах объединить страну, в течение следующих трех лет генерал отбивал Бенгази у исламистов, установил контроль над большей частью востока Ливии, было очевидно, что рано или поздно сработает чеховская примета про ружье, повешенное на сцене в ходе первого акта пьесы, которое должно выстрелить в третьем акте.

Когда в 2016 году ООН признала законным не правительство в Тобруке, а правительство национального единства в Триполи, Хафтар отказался подчиняться. В частности, на днях американское издание The New York Times рассказывало, что до определенного момента между основными внутренними игроками в Ливии существовало хрупкое равновесие: Триполи продолжал платить жалование госслужащим во «владениях» Хафтара, в том числе его солдатам, а военный лидер разрешал правительству национального единства продавать нефть через контролируемые им порты. Баланс был нарушен порядка двух месяцев назад, когда силы Хафтара впервые двинулись в южную пустыню. Генералу без кровопролития удалось договориться с местными племенами и в процессе захватить Шарару, одно из крупнейших нефтяных месторождений в Ливии. С этого якобы всё и началось.

(сс) Magharebia Халифа Хафтар

Вскоре после начала наступления правительство в Триполи объявило о переводе правительственных сил в боевую готовность, начали появляться сообщения о столкновениях. Правительство, включая премьер-министра Фаиза Сараджа, сбежало в соседний Тунис. Генеральный секретарь ООН вскоре покинул Триполи. Прежде он посетил Тобрук и Бенгази, где прошли переговоры с альтернативным правительством и с самим генералом Хафтаром, который свою операцию считает контртеррористической операцией. Получается, что признанное ООН правительство в Триполи — это террористы, а с ними вести переговоры не принято. Хафтар призвал жителей города «сложить оружие и поднять белый флаг». В то же время «военный совет революционеров» из города Мисурата (200 км к востоку от Триполи) обещает остановить «зловещее наступление» Хафтара, которого они называют «мятежным тираном».

Тщательно анализировать ситуацию, складывающуюся сейчас в Ливии и вокруг нее, сложно, так как всё находится в динамике. Очевидно и то, что существует немало и подводных течений, и кто-то кому-то «опрокинул шахматную доску». По инициативе Великобритании в закрытом режиме прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии. Циркулирует немало самых невероятных версий и трудно определить сценарий дальнейшего развития событий. Появились сообщения, что Хафтар начнет штурм Триполи 6 апреля. Но есть и скептики, которые утверждают, что бойцы из Мисураты, которые не желают установления в стране режима «нового Каддафи» могут помешать этому. «Я покидаю Ливию с тяжелым сердцем и чувством глубокой обеспокоенности, — написал в Twitter генеральный секретарь ООН Гутерреш. — Я всё ещё надеюсь, что можно избежать кровопролитной конфронтации в Триполи и вокруг него. ООН привержена тому, чтобы помочь найти политическое решение, и — что бы ни произошло — ООН привержена тому, чтобы поддерживать ливийский народ».

(сс) David Stanley На улицах Триполи

В России выступают за мирное урегулирование конфликта в Ливии. Так, заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подчеркнул, что Москва ведёт диалог со всеми сторонами конфликта. Группа стран во главе с США также призвала к деэскалации в Ливии. Принеся хаос, разрушения и смерть в Ливию в 2011 году, теперь западные страны опасаются, что из этой страны хлынет новая волна эмиграции. Обстановка в Ливии остаётся сложной, и вряд ли конфликтующим сторонам удастся быстро выйти из фазы боевых действий в зону поиска политического решения. К тому же сложно сказать, у кого есть и есть ли конкретные представления о том, какой в будущем должна стать Ливия. Какая она сейчас, хорошо известно. Переживая тяжелейший кризис со времени свержения режима Каддафи, находясь фактически, как считает эксперт по Ливии берлинского фонда «Наука и политика» Вольфрам Лахер, «в плену объединенных в альянсы хорошо вооруженных местных банд и джихадистов».

В этой связи многие призывают ввести в страну миротворческие силы. Но как бы то ни было, обозначился провал переходного процесса и есть опасения, что при определенных обстоятельствах хаос, царящий в Ливии, может перекинуться на соседние страны.