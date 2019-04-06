В нынешнюю эпоху мировые державы несут особую ответственность в сфере определения будущего глобальной политики. Поэтому важно уделить особое внимание политическим программам, которые выдвинули президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, пишет Бехзад Абдоллахпур в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Китайская мечта» Цзиньпина и стратегия Трампа «Америка прежде всего» имеют не только различия, но и ряд общих черт, которые могут оказать определённое влияние на сложную траекторию движения США и КНР. Эти две концепции лежат в основе внешней политики КНР и США, они отражают давние желания и амбиции обеих стран. И Трамп, и Цзиньпин желают возродить былое величие, лидеры обеих стран чувствуют, что для этого необходимо предпринять решительные меры. Однако в то время как Трамп делает ставку на одностороннюю политику, основанную на принципе поддержания антагонистических отношений и протекционизме, Цзиньпин решил сосредоточить своё внимание на многосторонней и взаимовыгодной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Прежде всего необходимо разобраться, в чём заключается суть «Китайской мечты» и американской стратегии «Америка прежде всего». В марте 2013 года председатель КНР заявил, что «Китайская мечта» — это не только мечта КНР, которая улучшит жизнь китайских граждан, но и мечта всего человечества, которая принесёт мир, развитие и взаимовыгодное сотрудничество всему миру. Цзиньпин делает акцент на формирование глобального ландшафта посредством многостороннего сотрудничества в рамках международных правил и норм.

Эксперт Цзинь Кай считает, что «Китайская мечта» — это желание граждан КНР выработать собственную модель развития и их стремление к «великому омоложению» китайской нации. Кай считает, что «Китайская мечта» — это то, как Китай видит сам себя, а не план по свержению возглавляемой США глобальной системы.

Согласно американской стратегии в сфере национальной безопасности от 2017 года, корни американской мощи лежат в прошлом США. В тексте неоднократно говорится о том, что США возникли благодаря стремлению людей к лучшей жизни, свободе и счастью. Стратегия Трампа «Америка прежде всего» преследует своей целью защиту американского народа, поддержание американского образа жизни и процветания США, а также расширение американского влияния в мире. С точки зрения Вашингтона, экономическая безопасность страны является одним из ключевых элементов национальной безопасности.

Стратегия «Америка прежде всего» претерпела серьёзное влияние со стороны Трампа, менталитет которого ориентирован на бизнес. По этой причине Вашингтон уделяет особое внимание экономическим вопросам, включая сокращение торгового дефицита США с другими странами, и в первую очередь с КНР. Кроме того, Белый дом уверен в том, что торговая война против Китая поможет США урегулировать другие спорные вопросы в рамках американо-китайских отношений, включая вопросы, связанные с кибербезопасностью и правами человека.

В то время как председатель КНР стремится найти баланс между национальными интересами и глобальными тенденциями, Трамп явным образом сделал ставку на отстаивание американских интересов. Ярким примером этого является речь Трампа в Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году, в которой он заявил: «Америкой управляют американцы. Мы отвергаем идеологию глобализма и придерживаемся патриотической доктрины».

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Презрительное отношение Трампа к международным договорам и организациям, которое также имеет место в стратегии «Америка прежде всего», создало атмосферу недоверия к лидерству США. Подобное положение дел может ослабить позиции Соединённых Штатов на международной арене.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Тем не менее «Китайская мечта» Цзиньпина подразумевает содействие многостороннему сотрудничеству, глобальному процветанию и миру. Например, китайская инициатива «Один пояс и один путь», которую по праву можно назвать беспрецедентной в истории глобализации, также направлена на содействие многостороннему сотрудничеству и глобальному процветанию. Данная инициатива нужна, чтобы подчеркнуть жизненно важную роль КНР в глобальном управлении. Если Трамп продолжит настаивать на одностороннем подходе в рамках своей стратегии «Америка прежде всего», то США рискуют столкнуться с международной изоляцией и изменением международного порядка, сложившегося после окончания «холодной войны». Вероятно, на этот раз новый мировой порядок создадут Китай и его союзники.