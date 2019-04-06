Важно ли для Соединённых Штатов, кто именно выиграет в гражданской войне в Йемене? Безусловно, важно. Однако, похоже, демократам в конгрессе нужно напомнить, почему, пишет Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики сборной Ирана во время матча между сборными командами Марокко и Иран

Данный вопрос возник после того, как в палате представителей США приняли резолюцию о прекращении американской поддержки Саудовской Аравии в рамках йеменского конфликта. Резолюцию поддержали 247 конгрессменов, а против резолюции проголосовали 175. Ряд республиканцев также поддержали данную резолюцию, однако поддержка со стороны демократов была практически единодушной.

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Ragesoss Крис Мёрфи

Как заявил сенатор-демократ Крис Мерфи в марте 2019 года во время дебатов в сенате по йеменской резолюции: «Мы не должны быть причастны к бомбардировочной кампании, которая, по словам представителей ООН, является примером грубого нарушения прав человека». Во время голосования 54 сенатора поддержали резолюцию по Йемену, а 46 — выступили против.

Да, Мерфи прав. Действия Саудовской Аравии спровоцировали голод и страдания в Йемене. Эр-Рияд бомбил не только школы, но и школьные автобусы. Саудовская Аравия воспрепятствовала доставкам гуманитарной помощи. Добавьте к этому убийство оппозиционного саудовского обозревателя издания The Washington Post Джамала Хашогги, а также ложные заявления Саудовской Аравии относительного его убийства. Учитывая всё это, легко понять, почему члены конгресса хотят прекратить американскую поддержку Саудовской Аравии в Йемене.

(сс) POMED Джамал Хешогги

Тем не менее подобный подход близорук. Сосредоточиться исключительно на роли Саудовской Аравии в йеменском конфликте — значит предоставить Ирану возможность усугубить обстановку, например, за счёт поставок хуситам ракет, которые смогут достигнуть территории Эр-Рияда. Если победу одержат хуситы, то Иран получит доступ к йеменскому порту в Красном море, который Тегеран может использовать для того, чтобы дополнительно осложнить ситуацию на Ближнем Востоке. Данное обстоятельство беспокоит Саудовскую Аравию, поэтому Эр-Рияд продолжит войну в Йемене, независимо от наличия или отсутствия поддержки со стороны Соединённых Штатов.

По крайней мере на данный момент нет никакой опасности того, что недовольство со стороны конгресса приведёт к прекращению американской поддержки Саудовской Аравии в Йемене. Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на решение конгресса по Йемену.

Однако даже в том случае, если бы Трамп не заговорил о вето, резолюция не привела бы к серьёзным последствиям. Резолюция не призывает американских военных прекратить обмен разведданными с Саудовской Аравией. Благодаря разведданным саудовские бомбардировщики наносят удары по объектам в Йемене. Резолюция также не запрещает операции США в Йемене, направленные против боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К тому же Пентагон уже прекратил дозаправку в воздухе саудовских самолётов, участвующих в войне. Таким образом, конгресс просто узаконил бы политику, которую уже проводит администрация Трампа.

Подобный манёвр, по сути, указывает на то, какой политики демократы будут придерживаться в отношении Саудовской Аравии, если кандидат в президенты США от Демократической партии одержит победу на выборах в 2020 году. С этой точки зрения резолюция по Йемену имеет большое значение.

В сочетании с растущим числом кандидатов в президенты США от Демократической партии, непрестанно демонстрирующих свою готовность поддержать ядерное соглашение с Ираном, из которого вышел Трамп, резолюция по Йемену указывает на то, что Демократическая партия готова занять нейтральную позицию в рамках конфликта за будущее Ближнего Востока. Конечно, Саудовская Аравия заслуживает всяческой критики, однако необходимо также признать тот факт, что для США было бы гораздо выгоднее, если бы Эр-Рияд одержал победу в Йемене и помог Вашингтону сдержать Иран.

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Обама

Саудовская Аравия сотрудничает с США в сфере борьбы с терроризмом и постепенно налаживает отношения с Израилем. Эр-Рияд получил поддержку ещё во времена администрации бывшего президента США Барака Обамы, чьи дипломаты вели переговоры по иранскому ядерному соглашению. У Обамы однажды возникла мысль о том, что Саудовская Аравия и Иран должны научиться мирно уживаться друг с другом на Ближнем Востоке, однако он всё же одобрил массовые поставки оружия союзным государствам Персидского залива после подписания иранского ядерного соглашения в 2015 года.

Никто, и в первую очередь администрация Трампа, не должен закрывать глаза на преступления Саудовской Аравии в Йемене. Однако гораздо легче использовать рычаги давления, когда обе стороны уверены в том, что им удастся сохранить отношения, независимо от того, какая партия займёт Белый дом.