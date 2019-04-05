На основании анализа циклов Кондратьева и циклов эволюции мировой политической системы, а также на основании эмпирического анализа текущих событий и тенденций с высокой (примерно 90%) вероятностью можно утверждать, что в ближайшие годы разразится «горячая» локальная война, в которой Россия вынуждена будет принять непосредственное и активное участие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

В этой войне России придется защищать свои национальные интересы и само право на независимое существование. Противником России будут США и их союзники, включая разномастных террористов, афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и националистов с Украины, из Прибалтики, Польши и некоторых других стран ЕС.

Высокая вероятность и, по сути, неизбежность грядущей «горячей» локальной войны вытекает из того принципиально важного обстоятельства, что США не могут окончательно преодолеть многочисленные социальные и внутриполитические последствия глобального кризиса 2008−2009 гг. и последовавшей рецессии (в действительности депрессии) без крупной войны, которая изменила бы всю геополитическую и геоэкономическую карту мира.

По свидетельству экспертов, любая новая рецессия поставит миллионы американцев на грань выживания из-за огромных и всё возрастающих долгов, а американское государство столкнется с серьезнейшими внутренними проблемами.

Еще одна причина необходимости войны для США состоит в том, что без войны невозможно преодолеть усиливающийся раскол американских элит, раскол всего американского общества и обеспечить «единство Запада», т. е. полное подчинение стран ЕС Соединенным Штатам (эти расколы, как показывает практика, невозможно ликвидировать только за счет пропаганды, санкций и русофобии, поэтому нужна именно локальная война). США во что бы то ни стало необходима победа в войне, которая бы резко ослабила Россию, Китай и ЕС и укрепила бы господство США в мире.

Россия видится главным объектом будущей войны для США потому, что она является наиболее важным звеном в цепи государств, чьи интересы расходятся с интересами США. Убрав или резко ослабив Россию, США смогут разрушить планы Китая по созданию и развитию проекта «Один пояс — один путь», полностью подчинить себе страны ЕС, разрушить Евразийский экономический союз и диктовать свои условия на всём постсоветском пространстве.

Цель «горячей» локальной войны с Россией состоит в том, чтобы нанести ей поражение и резко ослабить или расчленить российское государство без использования стратегических ядерных вооружений, но с использованием новейших военных технологий, высокоточного и тактического ядерного оружия «малой мощности». Одновременно в полной мере будет задействована «пятая колонна», существующая в России, военным действиям будут предшествовать различные провокации и попытки «цветных революций».

Франц Рубо. Оборона Севастополя (фрагмент). 1904

Согласно циклам эволюции мировой политической системы и конкретному анализу политической динамики, ближайшими и вполне реальными аналогами будущей локальной войны являются Крымская война 1853−1856 гг., в которой против России воевали Османская империя, Британия, Франция, Сардинское Королевство, и Корейская война 1950−1953 гг., в которой против СССР и Китая воевали США и их многочисленные союзники.

И в том, и в другом случае фактически это было столкновение России с англосаксонским миром: в случае Крымской войны инициатором и вдохновителем антироссийской коалиции была Британия, в случае Корейской войны — США.

В логику последовательной подготовки крупной войны с Россией укладываются такие, на первый взгляд, мало связанные события, как «арабская весна», создание в 2013 г. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), государственный переворот на Украине в 2014 г., выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подготовка к выходу США из Договора СНВ-3. Договоренности США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дестабилизация ситуации в странах Центральной Азии, попытки отколоть от России Белоруссию, выделение значительных средств на дестабилизацию ситуации внутри России и подготовку в ней «цветной революции» и др.

Кроме того, в США идет ускоренная разработка новых и новейших видов неядерных вооружений, выделяются огромные и всё возрастающие средства на перевооружение армии.

При этом победы России в Южной Осетии в 2008 г., в Сирии в 2015—2018 гг., а также разработка новых высокотехнологичных видов вооружений при всей их значимости не должны способствовать успокоению и расслабленности. И Грузия Саакашвили, и более серьезный противник — террористы в Сирии всё же не были по-настоящему серьезными противниками.

Накануне 22 июня 1941 г. СССР одержал победы над японскими войсками на озере Хасан и на Халхин-Голе, а также в войне с Финляндией 1939—1940 гг., но к войне с фашистской Германией Советское государство оказалось не готово. Были в советской армии и новейшие виды вооружений, но они оказались в недостаточном количестве, и многие солдаты не умели обращаться с ними.

Чрезвычайно настораживающим является то обстоятельство, что Россия, начиная с Крымской войны середины XIX в. и кончая южноосетинским конфликтом 2008 г., каждый раз оказывалась не готовой к войне, причем новые виды вооружений не успевали попасть в армию перед войной, что приводило к огромным и неоправданным потерям.

В настоящее время очень многие новейшие виды вооружений всё еще не доведены до массового использования в армии, всё еще проводятся испытания и доводка таких видов оружия, как «Кинжал», «Сармат», «Посейдон», «Циркон» и др., количество высокоточных ракет «Калибр» и количество авиации (особенно бомбардировщиков) значительно меньше, чем у США.

Между тем именно авиация и высокоточные ракеты, наряду с другими видами современного оружия, вероятнее всего, будут наиболее активно использоваться в предстоящей локальной войне (локальных войнах).

Ryzhenkova Yulia Подбитый грузинский Т-72 в Цхинвале

Наиболее вероятными театрами военных действий могут стать Украина, страны Центральной Азии, страны Ближнего Востока (Сирия) и страны Прибалтики. Скорее всего, США попытаются организовать военные действия сразу на нескольких фронтах, чтобы Россия распылила свои силы и внимание. Нечто подобное происходило, например, во время Крымской войны, когда России пришлось одновременно противостоять враждебным ей силам не только в Крыму, но и на Балтике, в Белом море, в Молдавии и Валахии, на Кавказе, на Тихом океане.

При этом важно подчеркнуть, что США во многом будут действовать преимущественно чужими руками — руками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), украинских и литовских националистов и др., хотя общее руководство будут осуществлять американские инструкторы и генералы.

На втором этапе, скорее всего, одновременно будут задействованы силы НАТО, в основном американские войска, использующие самые современные технологии (включая высокоточное оружие, кибервойну, диверсии, разрушение гражданских объектов) для быстрого подавления центров управления войсками противника и создания паники среди населения.

Наиболее вероятные сроки горячей фазы «гибридной» войны с Россией — период 2024—2025 годов, когда завершится срок президентства В.В. Путина. Однако подготовка к этой «горячей» фазе войны уже идет полным ходом и будет идти весь период 2019—2024 годов.

Попытки «прощупать» Россию, ослабить ее, создать ей значительные проблемы в Центральной Азии, на Украине, на Ближнем Востоке будут предприниматься в 2019—2023 годах. Опасной точкой, когда может вспыхнуть очередной военный конфликт, являются 2020−2021 годы, накануне и сразу после очередных президентских выборов в США. Постоянно усиливающиеся экономические и финансовые антироссийские санкции служат той же цели.

Для России вопросом жизни и смерти является готовность государства и общества к подобному развитию событий, к «острой» и «горячей» фазе войны, отсутствие иллюзий о возможности договориться с США в рассматриваемый период до 2024−2025 годов по каким бы то ни было вопросам. Несмотря на подготовку к войне, Россия оказывалась не готовой ни к Крымской войне, ни к Первой мировой войне, ни ко Второй мировой войне, ни к войне в Афганистане 1979−1989 годов, ни к первой Чеченской войне.

Расчет США заключается в том, что Россия снова окажется неготовой к локальной войне с массированным использованием на нескольких фронтах обычных, но высокотехнологичных вооружений, высокоточного оружия, киберсредств, ядерных ракет с малой мощностью. Кроме того, США рассчитывают на действия «пятой колонны», на раскол в российском обществе и в российской элите, на элементарный подкуп, на националистические и экстремистские движения в самой России.

Поэтому готовиться к практически неизбежной грядущей войне необходимо именно сегодня, завтра будет поздно. Крайне важно в кратчайшие сроки обеспечить в массовых масштабах войска новейшими видами оружия и, главное, успеть обучить их обращению с ними. Как известно, в начале Великой Отечественной войны новыми видами вооружения — танками КВ, Т-34, крупнокалиберной артиллерией, авиацией, «Катюшами» и особенно новыми надежными видами связи войска практически не были обеспечены и часто не умели с ними обращаться. Последствия этого были катастрофическими.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата». Парад Победы на Красной площади. 9 мая 2015 года

В настоящее время одной из уязвимых точек по-прежнему остается надежная связь и достаточное количество высокоточного оружия. Сейчас ситуация не менее, а даже более серьезная, ни в коем случае нельзя недооценивать ни эту ситуацию, ни противника. В противном случае Россия может потерпеть поражение, причем поражение даже в локальной войне в сочетании с внутренними «цветными революциями» может стать фатальным и окончательным (примерами являются поражение России в русско-японской войне или неудача СССР в Афганистане, сыгравшие важную роль в крушении государства).

В этом случае Россия может лишиться своего суверенитета, самостоятельности и прекратить свое существование, что и является целью многочисленных внешних и внутренних антироссийских сил. Нельзя также рассчитывать на то, что армия научится воевать в ходе войны, как это было во время Великой Отечественной войны, так как военные действия в ходе локальной войны будут развиваться очень быстро, и всё может решиться в течение нескольких дней или часов.

Стоит вспомнить пророческое предупреждение маршала Жукова: «Мое слово к вам, молодые люди: будьте всегда бдительны! День промедления в минувшей войне обошелся нам очень дорого. Теперь в случае кризиса счет может идти на секунды» (Воспоминания и размышления. В 3-х томах. Т. 3).

Необходимо в полной мере использовать оставшееся до 2021−2024 годов время для подготовки к будущим испытаниям. Войну и связанные с ней огромные риски можно ограничить только постоянной демонстрацией реальной (а не только пропагандистской) готовности российских войск к отражению агрессии на различных фронтах, включая и «внутренний» фронт.

Владимир Пантин — заведующий отделом ИМЭМО РАН, доктор философских наук