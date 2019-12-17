Эта книга, безусловно, разочарует любителя военной истории. В ней нет ни описаний планирования и проведения боевых операций, ни собственно сражений. Автор монографии Василий Цветков (МПГУ) остановил свое внимание на военно-политическом развитии отечественной контрреволюции. Исследование охватывает период от крушения монархии в феврале 1917-го до последних боев на Дальнем Востоке и в Приморье в 1922 г. Первый том завершается 1919 годом — периодом наивысших успехов и непоправимых ошибок белого движения.

Историк пишет об эволюции военно-политической программы противников красных, отмечая ее изменения в 1917, 1918 и 1919 гг. Немаловажную роль в данном случае играли декларации большевиков (декреты о мире и земле, социальное реформирование), а до этого процессы демократизации, запущенные Временным правительством. Все они требовали альтернативных заявлений со стороны лидеров контрреволюции, стремившихся направить их деструктивный ход движения в легитимное русло.

Также Цветков анализирует непростые отношения белых с другими политическими антагонистами большевиков. Можно вспомнить, что социалисты-революционеры, сражавшиеся с коммунистами, были объявлены вне закона на территории Верховного правителя адмирала Колчака. Как следствие, к 1919 году, пишет исследователь, «белогвардейцы не только отделяются от общего антибольшевистского фронта, но и формируют самобытную политическую систему».

В связи с деятельностью Колчака в книге рассмотрено формирование всероссийской власти и ее программа, а также отмечены особенности программ признавших адмирала белых правительств Северо-Западной армии и Вооруженных сил Юга России, где, в отличие от Сибири, при «единоличном правлении» Деникина «не было заметного противостояния» власти и общества. В исследовании представлены и попытки реставрации монархии («Южная армия» и др.).

Отдельно ученым исследуется местное самоуправление, административно-полицейские структуры и их роль в системе власти белого движения. Есть в монографии глава и о белогвардейских подпольных организациях.

Касаясь непростых вопросов дипломатического признания контрреволюции, Цветков исследует внешнеполитические, геополитические перспективы белого дела. В числе прочего он пишет о Русском политическом совещании в Париже, выступавшем в качестве международного представительства белых. Одновременно им предпринято определение международного статуса белых режимов в 1918—1919 гг.

Шансы легитимизации белых на международной арене были, но возобладали прагматичные взгляды недавних союзников, особо не стремившихся разобраться в русской смуте. Ведь, как говорил премьер Дэвид Ллойд-Джордж, торговать можно не только с «генералом Харьковым», но и с «людоедом».