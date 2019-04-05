Принятые российским правительством поправки к постановлению «О порядке выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям» вызывают у специалистов ряд принципиальных вопросов. Несомненно, отрадна забота государства о безопасности судей. Оставим за скобками другие категории граждан, по определению находящихся под защитой государства и закона. Но усиление защищённости судей за счёт вооружения их служебным огнестрельным оружием, которое «предоставляется во временное пользование» МВД РФ, таит в себе много неучтённых деталей и может оказаться маршрутом, по которому ведут многие благие намерения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ключевой момент: в отличие от профессионалов силовых ведомств и служб, для которых табельное боевое оружие является профессиональным инструментом, судьи будут пользоваться им на «любительском» уровне. Но, как и автомобиль, огнестрельное оружие является средством повышенной опасности. При некомпетентном использовании под угрозой могут оказаться не только окружающие, но и тот, кто держит руль или рукоять пистолета. Получение прав на использование средства повышенной опасности требует не только знания обязанностей, но и владения определёнными навыками.

Как действовать судье в случае, если пистолет из орудия самообороны станет предметом, которым попытаются завладеть злоумышленники? Как вести себя с оружием в условиях повышенной скученности людей или в ограниченном пространстве? Это — только немногие из ситуативных моделей, которые на практике могут превратить обладателя оружия или окружающих в жертвы. Навыки действий в таких условиях профессионалы отрабатывают в рамках специального тренировочного процесса.

В упомянутом постановлении говорится о том, что судье оружие должно быть выдано в месячный срок с момента подачи соответствующего заявления. Сможет ли он за это время получить соответствующую подготовку? Сомневаюсь. Да и сама эта процедура как обязательная норма в этом документе не прописана. К примеру, условия ношения сотрудниками МВД табельного оружия имеют ряд жестко регламентированных норм. В частности, им запрещено при оружии не только находиться в состоянии алкогольного опьянения, но и даже посещать соответствующие заведения вне рамок служебной деятельности. И это — для профессионалов. Для судей перечень таких правил по ни законодательно, ни на уровне ведомственных инструкций не разработан.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия в тупике

Но как адвокат я усматриваю в этом противоречии отражение глубокого социально-философского кризиса, который, несмотря на все реформаторские усилия, не позволяет вывести правоохранительную сферу нашей страны на достойный цивилизованный уровень.

Проявляя слабо просчитанные по правовым последствиям усилия, направленные на повышение общественного статуса судей, государство упускает из виду одно важнейшее обстоятельство.

Адвокаты — полноценные участники государственной правоохранительной системы. Они как участники судебного процесса несут определённые риски и ответственность и зачастую находятся под определённым давлением криминала. К примеру, когда обязаны выступать в суде от имени лица, находящегося под действием программы по защите свидетелей.

Неумолимая статистика гибели адвокатов при исполнении своего профессионального долга — красноречивое тому свидетельство. За неполные 20 лет после «лихих 90-х» в стране при исполнении профессионального долга погибло 49 адвокатов. Счёт в этом кровавом матче не в пользу судей. Любое покушение на судью становится резонансным делом, которое гремит на всю страну. Адвокатов убивают под красноречивое молчание СМИ. В условиях незащищённости выбор адвоката между безопасным существованием и коррупционными искушениями порой делается в пользу сервиса доставки денег от обвиняемых к судьям.

Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

При этом личная безопасность — это только один элемент в более широком системном контексте. Пока же на деле несоответствие статуса адвоката текущим вызовам приводит к двоякому перекосу: с одной стороны — доминирующий обвинительный уклон следствия и суда, с другой — безнаказанность, покупаемая коррупционным путём.

Нельзя одной ладонью изобразить аплодисменты. Если руководство страны серьёзно намеревается избавить от коррупции институты государственной власти, то надо на законодательном уровне менять отношение к адвокатам, менять их общественный статус, фактически признавая их частью государственной правоохранительной системы. Только так можно вовлечь эту «касту» в орбиту решения общих задач, которые стоят перед страной.

Эдуард Буданцев — председатель Коллегии адвокатов «Диктатура закона»