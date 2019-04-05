Владимир Зеленский войдёт в историю как еврейский анекдот Украины. Разумеется, мы не исключаем для него иных качественных ролей с занесением в историческую летопись. Но начнём именно с Зеленского в еврейском вопросе. Что-то невероятное творится в «украинском королевстве».

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

В ходе первого тура выборов сокрушительную победу над всеми кандидатами одерживает чистокровный еврей с наружностью героя Шолом-Алейхема. Представьте себе, такой ход дел не вызывает никакого общественного порицания в стране, где героизация нацистских преступников утверждена законами Верховной рады и подтверждена названиями улиц и площадей.

Ирония судьбы или как? Не устаю вспоминать встречу с «прикремлённым» политтехнологом лет четырнадцать назад, предлагавшим мне двадцать тысяч долларов за декларацию подтверждения еврейских корней Тимошенко. Политтехнолог работал тогда на Ющенко. «Нам надо замазать Юлю», — говорил он. «Она наполовину армянка, и это ведь похоже», — пояснял политтехнолог.

Несколькими годами позже этот же приём был широко применен на Украине против Арсения Яценюка. В этих целях был подкуплен реальный персонаж из еврейской общины, выпустивший срочно книгу о великих евреях Украины, где на обложке красовался образ Яценюка как самого главного.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яценюк

Затем это было взято на вооружение кремлевскими политтехнологами в ходе Майдана. Они поделились своими наработками с обитателями дома 10 на улице Липской в Киеве. В этом небольшом здании Партии регионов и в прилегающем к нему действовала небольшая фабрика. Мне довелось посетить ее пару раз в ходе Майдана. Один из главных затейников похвастался мне: «Мы этот Майдан угробим сейчас! Мы их там всех замажем, что они евреи. А ты знаешь, как это на Украине».

Затейник с самовосторженной улыбкой показал мне листовку, в которой Яценюк, Порошенко и Кличко нарекались евреями. Также утверждалось, будто жена Яценюка носит на Майдан кошерные пирожки. О, ужас! Они полагали всерьез, что так остановят Майдан.

Затем пошли ещё дальше. В Москве пустили в интернет фальшивку о том, что настоящая фамилия Порошенко — это Вальцман… Затейники не удосужились проверить, что нет такой фамилии. Есть Вайцман и есть Вальдман, но никак не Вальцман. Год назад в интервью «Комсомольской правде» Константин Затулин выразился следующим образом: «Гражданин Вальцман, называющий себя Порошенко». Зря он это сказал, ибо бросил тень на себя, на Глазьева в АП и на посла Зурабова. Мы не утверждаем, что это так, но злые языки точно будут обвинять этих людей в неподобающей деятельности, прочитав интервью с Затулиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Вся «антимайдановская» пропаганда подключилась тогда к обзыванию Порошенко Вальцманом. Читатели этих ресурсов и многие граждане Украины убеждены сегодня в том, что Порошенко — тайный еврей, тайный сионист (в том смысле, который придают этому слову кровавые наветчики).

Забавники не сообразили, что их «политтехнологии» только укрепят Майдан в его темных сторонах. Ирония судьбы: назначенные на противостояние Майдану, они укрепили его самые гнусные проявления в лице Тягнибока и в образе распространения лжи и национальной ненависти.

И вот выходит на сцену молодой актёр очевидно еврейского происхождения, и все забывают о его происхождении. Что это? Почему?

Те же люди, которые по большей части безуспешно, но старательно «замазывали» еврейством Порошенко, Тимошенко и Яценюка, говорят о Зеленском вне контекста неонацистских теорий заговора и кровавых наветов. Более того, они изберут его своим президентом во втором туре.

Если этого маловато для сочного еврейского анекдота на Украине, то обратим внимание на главного советника и политтехнолога Порошенко в эти дни. Против Зеленского работает матёрый израильский политтехнолог Моше Клугхафт. Он известен как мастер агитационного дела в Израиле. Также работал в Австрии и Румынии, а в Грузии недавно обеспечил победу на президентских выборах Саломе Зурабишвили.

(сс) Donlevi312 Моше Клугхафт

Он мастер в выявлении у своего кандидата сильных сторон, которые он подчёркивает через «не стыжусь и горжусь». Одновременно он мастер обнаружения слабых сторон у оппонента, по которым наносится множество раз повторенный концентрированный удар. Очень сомнительно, что Клугхафт сможет помочь Порошенко. Президент Украины не располагает ничем, что можно было бы довести до декларации гордости. Разве что «сумел устоять» или «могло быть хуже» как резюме.

Нападки на Зеленского также сомнительны. Он сумеет сохранить свой образ — Mister Clean. При любых методах пропаганды Клугхафта и Порошенко Зеленский останется незапятнанным на фоне других политиков Украины. И граждане Малороссии массово проголосуют за него.

Вот так анекдотично развивается политическая жизнь на Украине. Али вам не смешно?