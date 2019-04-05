



Иван Шилов ИА REGNUM

Лояльные правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) польские издания восторженно оценили итоги двухдневного заседания министров иностранных дел стран НАТО, которое проходило в Вашингтоне по случаю 70-летия альянса и где был одобрен комплекс мер по усилению присутствия Североатлантического альянса в Чёрном море. «БРАВО! Не считаясь с угрозами террориста Путина! НАТО только что одобрило меры по усилению присутствия на Чёрном море!» — выносит в заголовок на своем сайте телестанция Telewizja Republika. Впрочем, не так пафосно, но по сути то же самое заявляет министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, говоря, что «угроза со стороны России была главной темой Североатлантического совета, принимающего решения органа НАТО».

Однако во всем остальном мире в последних решения альянса видят другое. Со ссылкой на официальных представителей США, которые определяют курс НАТО, западные средства массовой информации говорят о предупреждении Вашингтона: это Китай является самой большой угрозой альянсу, а не Россия. «Подъем Китая — одна из самых больших проблем, с которой НАТО столкнется в ближайшие десятилетия, заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе мероприятия, посвященного 70-летию военного альянса, — пишет американский журнал Newsweek. — В течение последних пяти лет с тех пор, как Россия аннексировала украинский Крымский полуостров, альянс концентрирует свои ресурсы на противодействии агрессии со стороны Москвы. Войска были развернуты в таких странах, как Норвегия и Эстония, чтобы удержать Россию от начала «гибридной войны» против союзников по НАТО, как это было с Украиной. Но официальные лица говорят, что сейчас внимание переключается на Китай и его экспансию».

U.S. Department of State Заседание министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне по случаю 70-летия альянса

Это совсем не то, чего хотелось бы Польше, которая в альянсе тянет на себя одеяло, выставляя так называемый восточный фланг в качестве приоритетного. «Переключение внимания» на Пекин, такой далекий, оставляет Варшаву в глубоком тылу. Тем более что «Право и Справедливость» после прихода к власти в 2015 году сама пыталась заигрывать с КНР. В ноябре 2015 года с четырехдневным визитом в Китае побывала делегация во главе с польским президентом Анджеем Дудой. По словам помощника президента по внешней политике (ныне — главы канцелярии) Кшиштофа Щерского, Варшава собиралась вместе с Пекином строить «новые дороги и мосты в контексте экономического сотрудничества между Центральной Европой и Китаем». В апреле 2016 года визит китайцам нанес Витольд Ващиковский, на тот момент — министр иностранных дел Польши, предложивший им амбициозные инфраструктурные проекты в Польше и регионе Троеморья. 19 июня в Варшаву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин, что стало первым за последние 12 лет официальным визитом китайского руководителя такого уровня в Польшу.

Однако уже вскоре «мечтателей» осадил занимавший в то время пост министра обороны Польши Антоний Мачеревич. Выступая 30 сентября на конференции в Ратгерском университете в Нью-Джерси он обозначил «наиболее серьезные угрозы, перед которыми оказались Польша и мир»: «исламский экстремизм, российскую агрессию, а также экспансивную политику Китая». Варшава выстраивалась в фарватер Вашингтона. Финальным аккордом стал арест в январе 2019 года директора по продажам польского отделения концерна Huawei (гражданин КНР) и бывшего высокопоставленного сотрудника польского Агентства внутренней безопасности (гражданин Польши). Варшава оказала США, воюющим с китайский концерном, редкую услугу, которую до нее предоставила только Канада, задержавшая финансового директора Huawei. Но чем американцы расплатились или собираются расплатиться с Польшей? Не похоже, что США будут размещать на польской земле свою военную базу на постоянной основе, чего так хотят в Варшаве, для которой все остальное — лишь полумеры.

Борьба с Huawei

Да и в принципе есть много вопросов к тому, чем на самом деле окажется заполнение американцами «вакуума» в Центральной и Восточной Европе, о котором в феврале этого года говорил государственный секретарь США Майк Помпео. Шансом для Польши может стать реализация сценария, о котором на днях предупредил портал Politico.eu. «Некоторые европейские военные стратеги считают, что члены НАТО в этом регионе должны подготовиться к тому, чтобы взять на себя ведущую роль в противостоянии России, — пишет издание. — Ряд европейских стран, включая Великобританию и Германию, уже играют центральную роль в расширенной операции альянса по передовому присутствию в Прибалтике и Польше, которая направлена на то, чтобы отбить у Москвы охоту вторгаться в регион. Если Европа сосредоточится на России, она даст США возможность больше сосредоточиться на Азии (где европейские союзники по НАТО практически не присутствуют). Это разделение труда, которое, вероятно, облегчит продажу альянса Вашингтону в долгосрочной перспективе».

Но «продать» НАТО в контексте противостояния России населению европейских стран, особенно Германии, будет непросто. Убедить недоверчивых европейцев в том, что им реально угрожают русские, может лишь серьезная провокация. Осуществить ее сегодня можно на двух направлениях — украинском и прибалтийском. Что касается Украины, то технологически там сделать это проще. Например, взорвать одну из АЭС в западной части страны, возложив всю ответственность на Москву. Или каким-то образом не оставить России ничего другого, кроме как проведение военной операции против Киева. Другое дело, что европейцам все равно будет непонятно, зачем им умирать за государство, которое не входит в ЕС и НАТО. Поэтому целесообразней пожертвовать какой-нибудь из республик Прибалтики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Провокаторы

В этом случае Европейскому союзу придется принимать «ответные меры», что обрадует Варшаву. Впрочем, с таким курсом, как сейчас, Польша пойдет под руководством Вашингтона и на войну с КНР. В конце концов, поляки уже умирали за американцев в Ираке и Афганистане. Захотят ли они жертвовать собой в национальных интересах США на полях сражений с китайцами? Посмотрим, но почему бы и нет.