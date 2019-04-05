Внезапный визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву случился всего за пять дней до выборов в Израиле. Это двенадцатое посещение Москвы и Кремля главой еврейского государства за три с половиной года. Отсчёт ведётся от размещения российского военного контингента в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

На этот раз Нетаньяху прибыл для выражения благодарности президенту России и воинам ВКС, сумевшим найти останки и личные вещи солдата Армии обороны Израиля Зехарии Баумеля, павшего в танковом сражении с сирийцами на территории Ливана тридцать семь лет назад. В министерстве обороны России состоялась церемония передачи личных вещей со всеми почестями, а ещё утром того же вчерашнего дня останки бойца прибыли на Родину, в Израиль. Он будет там захоронен. Сестра и восьмидесятишестилетняя мать Зехарии Баумеля смогут приходить к нему с посмертными знаками памяти и любви.

Оппозиционная пресса Израиля с оппозиционными политиками поспешили свести эту новость к своим предвыборным делам. Досадно, что даже в такие торжественные дни, как признание президентом Трампом Голанских высот и передача останков солдата президентом Путиным, вылезают на обозрение кривые перья и возмущают слух хриплые глотки, норовящие низринуть высокие свершения в мелкоту собственного бездушия. Есть события, требующие выхода за рамки медийной пустоты и либерального цинизма. Вышесказанное относится как к израильским леволиберальным СМИ, так и к трескотне российской телеканализации.

Mil.ru Останки военнослужащего, пропавшего без вести в Ливане более 37 лет назад

Бывает и в политической жизни провозглашение возвышенного над привычными эгоистическими интересами и циничным выгодничеством с политтехнологиями. Передаче останков и личных вещей Зехарии Баумеля предшествовали поиски на территории, где опасность подстерегает каждую минуту на всяком отрезке. Это был подвиг российских солдат, который будут помнить в Израиле до конца дней.

Отметим и немалую заслугу в этом израильского премьера, обратившегося с просьбой к своему другу в Кремле, Владимиру Путину. Нетаньяху поставил судьбу пропавших без вести израильтян во главу своих ценностей на переговорах в Москве. Этот благородный порыв главы Израиля был высоко оценён в России. Перед нами пример не политической сделки, а добрых дел со стороны тех, кого мы лишаем мысленно права на духовные устремления и нравственные побуждения.

К этой же категории следует отнести и запланированное на май открытие в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда. Этим не вернуть к жизни мученически погибших, но поминание их посмертно в святом граде Иерусалиме — это тоже из разряда надполитического и надмедийного.

Бывают случаи, когда политикам можно верить. Так, президент Трамп признал Иерусалим Иерусалимом, а Голанские высоты Голанскими высотами по зову совести, прилепленной к страницам Библии. Так, президент Путин был искренен, отдавая честь погибшему тридцать семь лет назад, но не забытому солдату, защищавшему свою страну от терроризма. Так, премьер Нетаньяху был чистосердечен, когда говорил вчера о недопустимости умаления подвига тех, кто спасал мир от нацизма.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин. Встреча в Москве 04.04.2019

Да, некоторым не понравилось, что израильский премьер идёт на выборы с гигантскими успехами, коих не счесть в одной статье. Его способность наладить небывало успешное сотрудничество как с Вашингтоном, так и с Москвой вызывает изумление. Все это ему удалось в пору болезненного кризиса в российско-американских отношениях. Гроссмейстер Нетанияху сделал немыслимое на политической шахматной доске.

Сейчас недовольные говорят с досадой о его проявленных заслугах перед самыми выборами. С неменьшей горечью они же говорили о его успехах год и два года назад. Посему их попытка опошлить произошедшее близостью выборов отдаёт обыденным либеральным похабством.

Эти прокисшие могут начинать немедленно сокрушаться по предстоящей на выборах победе Нетаньяху. Их ждёт ещё много причин для болести по причине грядущих добрых и монументальных дел со стороны главы Израиля. В их числе будут и крупные совместные шаги с президентом Трампом и президентом Путиным. С Б-жьей помощью.

Иерусалим