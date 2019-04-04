Японский телеканал TBS в новостной программе сообщил о содержании интервью, данного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым газете «Московский комсомолец».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

В первую очередь приводится замечание министра о том, что мирный договор в том понимании, которое вкладывает в него японская сторона «не соответствует времени». Так телеканал охарактеризовал высказывание Лаврова о том, что, по мнению руководства Японии, мирный договор «должен состоять из двух строчек: граница проходит вот здесь, и все дальше будет хорошо». По словам главы МИД РФ, эта формула годится, «чтобы договариваться наутро после окончания войны». И с этим трудно не согласиться, тем более что никакого состояния войны между двумя государствами давно нет и практически все вопросы послевоенного урегулирования разрешены в ратифицированной обеими странами Советско-японской совместной декларации 1956 года.

(сс) shirokazan Стенд в японском городе с призывом вернуть Японии «северные территории»

Далее канал сообщает, что в интервью была подтверждена ранее заявленная позиция о необходимости для достижения нового соглашения принять Японией итоги Второй мировой войны и признать суверенитет России над «северными территориями», как японское правительство упорно именует принадлежащие нашей стране южнокурильские острова. И на этой основе с учетом нынешних реалий возможно будет составить большой договор о новых задачах по развитию сотрудничества России и Японии в самых разных областях, чтобы придать ему характер стратегического партнерства.

Выделяет телеканал и определенное высказывание главы российского внешнеполитического ведомства по поводу полностью проамериканской политики японского руководства: «Япония — ближайший союзник США и по значимым вопросам, в которых расходятся позиции России и Запада, голосует так же, как Штаты. С учетом откровенно антироссийской политики США говорить о том, что отношения России и Японии созрели для решения сложных проблем, наверное, преждевременно».

Отреагировали японские СМИ и на отповедь, которую дала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова по поводу намерения японского правительства размещать в учебниках для начальных школ сюжеты об «исконной принадлежности» Курильских островов Японии. Газета «Санкэй симбун» приводит слова главы департамента о том, что в МИД РФ «обратили внимание на опубликованный министерством образования, культуры, спорта, науки и техники Японии пресс-релиз о введении с 2020 года новой редакции учебников для младшей школы, где используется абсурдная формулировка об «исконной принадлежности» южных Курил Японии. Мы рассматриваем это как еще один шаг официального Токио, нацеленный на пропагандистскую раскрутку своей известной позиции по проблеме мирного договора, прямо противоречащей общепринятой оценке итогов Второй мировой войны. Эти действия японской стороны, которые идут вразрез поставленной на высшем уровне задаче наращивания взаимного доверия, вызывают сожаление».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Упомянула газета и слова Захаровой о том, что «особенно огорчает то обстоятельство, что японская сторона формирует искаженное представление об исторических и юридических реалиях у подрастающего поколения своей страны, закладывая на будущее зерна отчуждения в отношениях между народами соседних государств». А также то, что «лучше бы расширили (в учебниках) главы про Хиросиму и Нагасаки».

Та же газета информирует читателей об отказе МИД РФ впредь принимать «протесты» по телефону от дипломатов посольства Японии в Москве среднего звена. Эти звонки, например, в связи с недавним недовольством японцев учебными стрельбами на российском острове Итуруп затем выдаются за «протесты по дипломатической линии».