Советник по национальной безопасности США Джон Болтон возглавил кампанию по сдерживанию растущего влияния Китая в ООН и других международных организациях. Данное обстоятельство отражает растущую обеспокоенность тем, что Пекин может воспользоваться отходом Вашингтона с мировой арены для создания дипломатических альянсов и продвижения собственных глобальных интересов, пишет Колум Линч в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние США и Китая

Данные усилия являются частью более широкой антикитайской кампании администрации президента США Дональда Трампа, направленной на то, чтобы остановить расширение влияния КНР в качестве мировой державы. США решили не ограничиваться одними лишь торговыми санкциями, Вашингтон также хочет сделать так, чтобы европейские страны отказались от сотрудничества с телекоммуникационным гигантом КНР Huawei, который развивает инфраструктуру связи нового поколения 5G.

Читайте также: Project Syndicate: В чем заключается одна из ключевых проблем в сфере ИИ?

Новая антикитайская кампания в ООН, которую возглавил Болтон, выглядит очень забавной, учитывая то обстоятельство, что ранее Болтон неоднократно призывал сократить участие США в данной международной организации. Болтон поддержал выход США из Совета ООН по правам человека и пригрозил Международному уголовному суду санкциями, если он попытается привлечь к ответственности американских солдат.

Gage Skidmore Джон Болтон

В течение последних двух лет европейские союзники неоднократно предупреждали администрацию Трампа о том, что выход Вашингтона из международных организаций и соглашений, связанных с такими сферами, как миграция, права человека и изменение климата, предоставит Китаю возможность заполнить образовавшийся дипломатический вакуум. Несмотря на то, что Белый дом данные сферы не интересуют, Вашингтон решил сделать всё возможное, чтобы помешать КНР занять лидирующие позиции в данных сферах.

Американским дипломатам приказано помешать распространению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Дипломатам США запрещено использовать такие модные китайские выражения, как «взаимовыгодное сотрудничество», создание «общего будущего для всего человечества». Обеспокоенность США разделяют некоторые европейские союзники. Китай стремится постепенно изменить международный дипломатический язык, чтобы он стал больше соответствовать его собственному дипломатическому видению.

Американских дипломатов в ООН также обвиняют в том, что они пытаются помещать усилиям КНР, направленным на то, чтобы добиться международной поддержки китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь».

«У нас есть серьёзные опасения в отношении действий Китая, которые указывают на его корыстные цели и неспособность играть ведущую роль в международных институтах. США продолжают занимать лидирующую позицию в ООН благодаря своим ценностям и принципам», — заявил пресс-секретарь совета по национальной безопасности Гаррет Маркиз.

Что касается европейских союзников США, то они стремятся избежать прямой конфронтации с Пекином. Поддержка со стороны ЕС остаётся незначительной, поскольку ключевые европейские страны, включая Грецию и Италию, решили присоединиться к китайским проектам в рамках инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь». Соединённые Штаты опасаются, что инициатива «Один пояс и один путь» является прикрытием для расширения экономической, военной и геополитической мощи Китая в Азии, ЕС и Африке. Государственный департамент США предупредил развивающиеся страны о том, что инфраструктурные инвестиции КНР — это долговые ловушки, которые поставят их в зависимость от капризов Пекина.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

Болтон стремится изобразить китайские коммерческие и военные инициативы в Африке в качестве угрозы для военных и экономических интересов США. По его словам, если китайская компания приобретёт контейнерный терминал Дорале в Джибути, то «баланс сил в районе Африканского Рога, где проходят основные артерии морской торговли между ЕС, Ближним Востоком и странами Южной Азии, изменится в пользу Китая».

Читайте также: Strategist: Индия может спровоцировать гонку вооружений в космосе?

Начиная с 2017 года, американским дипломатам поручено не допустить включения в документы ООН любых упоминаний о приоритетных китайских инициативах, включая «Один пояс и один путь». Однако Вашингтону пришлось пойти на ряд компромиссов, чтобы укрепить свои позиции в сфере борьбы с терроризмом. Однако теперь ситуация изменилась. В прошлом месяце между США и КНР разгорелась борьба вокруг резолюции Совета Безопасности ООН, которая должна расширить мандат ООН в Афганистане. Китай настаивал на том, чтобы в резолюцию вошло положение, призывающее активизировать усилия в сфере регионального экономического сотрудничества, включая инициативу «Один пояс и один путь», в целях экономического развития Афганистана. США выразили готовность включить данное положение в предыдущую версию резолюции в марте 2018 года, однако на этот раз в Вашингтоне ответили категорическим отказом.

Пекин обвинил американскую делегацию в том, что она «отравила атмосферу» переговоров, которые пользуются широкой поддержкой со стороны ООН. Инициатива «Один пояс и один путь» была встречена международным сообществом весьма доброжелательно, добавили представители КНР, отметив, что в настоящий момент 123 страны и 29 международных организаций уже подписали соглашения о сотрудничестве в рамках данной инициативы.

Действительно, в ООН данная инвестиционная программа КНР получила значительную поддержку. В ООН заявили, что миллиарды, потраченные на создание портов, шоссе и железных дорог, могут помочь поднять уровень жизни населения развивающихся стран, а это соответствует целям ООН по сокращению глобальной бедности.