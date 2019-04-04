Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины в первом туре с большим отрывом. По последним данным ЦИК Украины, который, кстати, отложил подведение официальных итогов до 10 апреля, у Зеленского 30,24% (5 713 825 голосов), у Порошенко — 15,95% (3 014 538), у Тимошенко — 13,40% (2 532 230), у Бойко — 11,67% (2 205 974). Это цифры, которые относятся к подсчету 100% электронных протоколов, а итоги будут проведены после подсчета бюллетеней с синими печатями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Показательно, что признаны недействительными всего 1,18% бюллетеней. Для такого количества кандидатов, а их было тридцать девять, и наличия прямого двойника основного претендента на пост это число крайне мало. Поверить в массовую политическую грамотность в украинских селах тоже невозможно.

Количество избирателей, которые приняли участие в голосовании на территории Украины, составило 18 893 879. Можно заняться выборной математикой. За первую четверку проголосовали 13 466 567 избирателей. Таким образом, учитывая порядка 74 000 зарубежных резидентов из Канады, США, Польши и других стран ЕС, а также Великобритании, на второй тур остаются «неприкаянными» 5 501 312 голосов активных избирателей.

Реально часть из них распределится по «электоральным полям» претендентов, а часть просто не придет голосовать. Но ядерный электорат как у Порошенко, так и Зеленского уже достаточно отмобилизован, так что формально окончательный результат зависит именно от того, какой выбор сделают избиратели из этого 5,5 млн «чужого актива». А тут все зависит от работы кандидатов. Но она ведется ими по несколько разным направлениям.

Утром 3 марта Владимир Зеленский асимметрично ответил команде Петра Порошенко, которая давно звала подискутировать и утверждала, что «эта марионетка Кремля и Коломойского» боится дебатов и на них не явится из-за отсутствия не только политической программы, но и реальных союзников. Ответом юмориста, ставшего внезапно серьезным, стал ролик, на котором кандидат Зеленский согласился на участие в дебатах и выдвинул встречные и понятные для украинских избирателей условия к Порошенко, дав на принятие решения 24 часа.

Во-первых, он предложил проводить встречу на крупнейшем киевском стадионе «Олимпийский» с прямой трансляцией всех СМИ и ТВ-каналов. Вторым условием Зеленский определил проведение перед дебатами экспертизы кандидатов на алкоголь и наркотики, так как «стране нужен здоровый президент». В-третьих, Порошенко до дебатов должен признать, что он дискутирует не «с земляным червяком», а с «кандидатом в президенты Украины Володимиром Зеленским».

По десятибалльной шкале ролику можно поставить 11 баллов. Он по-голливудски зациклен: начинается с фразы Зеленского: «Я не вы в 2014 году», — тогда Порошенко как раз ушел от дебатов, а кончается гениальной репризой: « Даю 24 часа на раздумья. Думай … те ». Никаких оскорблений, при этом удар по позициям действующего президента очень основательный.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галочки

Вчера днем казалось, что через своих доверенных лиц Порошенко от дебатов в таком формате сначала отказался, они говорили: «Он европеец, поэтому ему не к лицу дискутировать на стадионах». И только вечером его штаб все переиграл и ночью выпустил свой ролик.

Его основные рефрены: «Стрелки наших геополитических комплексов показывают в разные стороны, мы смотрим на Европу и никогда не встанем на колени. Дебаты — не шоу!» Но, «стадион так стадион! Я вас жду, Володимир Александрович». Кстати, на анализы Порошенко тоже согласился. Правда, не стоит забывать, что возможностей «поработать» с врачами у него гораздо больше, чем у Зеленского… А сегодня он уже оказался на «Олимпийском» в сопровождении воинов АТО. Их Порошенко поздравил с 70-летием НАТО. Правда, получилось «НАТЕ вам!», но это уже «фефекты фикции». Главное, будущее место сражения он осмотрел и помацал.

К сожалению, из-за такого легкого согласия Порошенко на условия основного противника часть коллег-политологов на Украине склоняется к грустному сценарию. Они считают, что теперь единственной возможностью для действующего президента выбраться на второй срок является удачное покушение на Зеленского или массовые беспорядки именно во время дебатов на «Олимпийском». 70 тысяч человек при полной заполняемости — это почти майдан в миниатюре.

Носятся слухи, что УГО Гелетея неоднократно размещало снайперов на стадионе во время проведения матчей с присутствием президента, имеет возможности скрытого захода на объект и заранее заготовленные лежки.

Почему говорят о плане с удачным покушением на Зеленского? По мнению некоторых коллег-политологов, он предусматривает решение целого комплекса задач. После покушения в убийстве обвиняется Тимошенко, она не входит во второй тур как подозреваемая, а возможно, и задержанная. Тогда соперником Порошенко становится «человек Кремля» Бойко, победа над которым не только укрепляет курс Украины на Запад, но и сплачивает страну в теперь вечной борьбе с Россией. Все это хорошо для Порошенко, но победу он может достичь и «малой кровью». Надо учитывать, что Пётр Алексеевич не использовал до конца свои возможности по фальсификации, он только «обкатал» их в первом туре. Теперь он собирается пойти оптимальным для «бизнесового человека» путем. Хотя крови он никогда не боялся.

Часть этого пути — резкое изменение позиции Авакова, который не стал использовать после проигрыша Тимошенко свои возможности и фактуру по контролю за нарушениями на выборах. Она же сразу высказалась в том направлении, что «все не честно», но отказалась подавать иски в суд. Это говорит о серьезном внешнем воздействии на обоих. Как известно, Порошенко «ведет» британская MI6, а надежды Юлии Тимошенко были связаны с США. Однако Америка отказалась от её прямой поддержки, придав Авакову статус «третейского судьи», который поставил его на один уровень с действующим президентом и даже выше «кандидата Порошенко».

Это дало возможность главе МВД поторговаться с властью, и он ее отлично использовал. Есть мнение, что именно Авакову после окончательной победы со стороны Банковой обещаны «недоизъятые» активы Ахметова и Фирташа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Подтверждением нового расклада является то, что Аваков не использовал оперативно значимую информацию о нарушениях на выборах, полученную от доверительных источников, связанных с блогером Анатолием Шарием, который профинансировал их работу. Шарий сам рассказывает, что через свои связи в МВД Украины 31 марта, в день выборов, проинформировал Авакова о том, что определенный сервер ЦИКа, находящийся на отдельном объекте в Киеве, контролируется людьми УГО Гелетея, вооруженными наградным оружием, а прикрытие их деятельности осуществляется представителем ЦИК. Оперативная группа МВД на объект так и не выехала, дав спокойно завершиться «тайной миссии».

С другой стороны, Юлия Тимошенко отказалась передавать (пусть и формально) голоса обогнавшему всех Зеленскому. Это нарушает ее договоренности с Коломойским, однако «девушке с косой» оказались дороже собственные активы в Великобритании. В результате Порошенко теперь может присвоить себе голоса Тимошенко, что выглядит вполне логично. Причем сделать это возможно через прямые нарушения на УИКах, так как наблюдатели от «Батькивщины» их контролировать больше не будут. А именно на этих людях, а не на МВД Авакова, лежит «ответственность» за проигрыш действующего президента в западных областях страны.

Через манипуляции действующий президент может «разобраться» и с остальными 5,5 млн голосов «неприкаянных», но существующих избирателей. Кроме этого, стоит учитывать и то, что под контролем людей Порошенко находятся 11 млн голосов из 29,6 млн записанных в избирательные реестры. Эти люди не пришли на выборы в первом туре, а значит, во втором с их голосами можно делать все, что угодно. 31 марта обеспечило подтверждение этой схемы с голосами «временно выбывших» и освободило их для манипуляций. Т. е. даже если Зеленский в результате «стадионных дебатов» перетянет к себе все ~5,5 млн, проголосовавших за других кандидатов, у его соперника всегда на руках оказывается дополнительный trump (простите, козырь).

Поэтому-то действующий президент на самом деле не нуждается в работе по «сушке» явки. Он и без нее «набросает» себе столько, сколько будет нужно по результатам последних перед выборами соцопросов. Все, кто рассчитывает на это направление работы его штаба, отвлечены на ложную, но вполне объяснимую по учебникам цель. А Порошенко глубоко плевать на результаты дебатов и прочие внешние аспекты избирательной кампании. Он будет сосредоточен исключительно на легализации своих запланированных результатов, а для этого договорится даже с Медведчуком.