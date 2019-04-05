Редакция ИА REGNUM обратилась к директору Департамента информации и печати МИД РФ М.В. Захаровой с письмом следующего содержания:

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уважаемая Мария Владимировна!

Примите заверения в уважении Вашей активной деятельности в защиту интересов нашей страны.

Причиной нашего обращения стало беспардонное поведение японских властей, которые, пренебрегая установленными в мире нормами дипломатических отношений, на правительственном уровне приняли решение изображать в школьных учебниках входящие по Конституции РФ в состав нашего государства Курильские острова как «принадлежащие Японии». В своих статьях и материалах мы неоднократно вскрывали реваншистскую суть «картографической агрессии» официального Токио, требовали доступными дипломатическими методами пресекать подобную провокационную деятельность властей государства, лицемерно заявляющих о стремлении к дружбе и добрососедству с нашей страной.

На наш взгляд, в отличие от дипломатических ведомств КНР и Республики Корея, дающих решительный отпор подобным поползновениям японского правительства в отношении островов Дяоюйдао (Сэнкаку) и Токто (Такэсима), МИД РФ не в достаточной мере противодействует открытым посягательствам Японии на суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации.

Просим разъяснить причины столь пассивной линии внешнеполитического ведомства РФ по отношению к «территориальной агрессии» Японии, которая лишь поощряет японское правительство на дальнейшую эскалацию незаконных притязаний на российские Курильские острова».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Сегодня директор департамента Мария Захарова во время очередного брифинга для российских и иностранных журналистов публично ответила на запрос нашего информационного агентства. В частности, было заявлено:

«Мы обратили внимание на опубликованный министерством образования, культуры, спорта, науки и техники Японии пресс-релиз о введении с 2020 года новой редакции учебников для младшей школы, где используется абсурдная формулировка об «исконной принадлежности» южных Курил Японии. Мы рассматриваем это как еще один шаг официального Токио, нацеленный на пропагандистскую раскрутку своей известной позиции по проблеме мирного договора, прямо противоречащей общепринятой оценке итогов Второй мировой войны. Эти действия японской стороны, которые идут вразрез поставленной на высшем уровне задаче наращивания взаимного доверия, вызывают сожаление. Особенно огорчает то обстоятельство, что японская сторона формирует искаженное представление об исторических и юридических реалиях у подрастающего поколения своей страны, закладывая на будущее зерна отчуждения в отношениях между народами соседних государств». При этом глава департамента МИД резонно заметила, что «лучше бы расширили главы про Хиросиму и Нагасаки, ибо японские дети не знают о том, кто осуществил эти бомбардировки».

ИА REGNUM благодарит за развернутое изложение принципиальной позиции МИД РФ по данному вопросу и выражает надежду, что и впредь внешнеполитическое ведомство нашей страны будет активно противостоять посягательствам японских властей на суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.