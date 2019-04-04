Кинотеатры продолжают ежемесячно радовать нас фантастическими премьерами. На протяжении уже долгого времени каждую неделю можно найти сеанс про супергероев, спасающих планету. Сверхсильные, супербыстрые, экстраумные — они буквально заполонили медиапространство и как будто вернули нас в золотой век комиксов. Крупные гиганты индустрии — DC и Marvel — ход за ходом соревнуются в суммах кассовых сборов и борются за внимание зрителей. После выхода «Капитана Марвел» в марте, DC совместно с Warner Bros. спешит нанести ответный удар — так мы и встретились с кинокомиксом «Шазам!»

Цитата из к/ф «Шазам!». Реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

Многократно обвиняемые в мрачности Detective Comics носят титул «второго номера» после успеха киновселенной Marvel с их 22 фильмами о приключениях Мстителей. В конце 2018 года DC и WB выпускают в прокат экшен «Аквамен», где разительно меняют вектор движения с драматичного на комедийный: фильм бьет предыдущие рекорды кинолент, и, кажется, эти шутки и красочность становятся ключом к успеху в мире комиксов. Молодой режиссер Дэвид Сандберг берет прием на вооружение — «Шазам!» получается ярким, смешным и даже веселым зрелищем. Не без некоторых условностей, конечно.

Цитата из к/ф «Капитан Марвел». Реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США, Австралия

Причем здесь Капитан Марвел?

История супергероя Шазама полна неожиданных поворотов: шутка ли, ведь изначально его звали Капитаном Марвел и он не принадлежал ни DC Comics, ни (внезапно!) Marvel Comics. Кроме того, он появился аж 80 лет назад — примерно в то же время, что и Супермен с Бэтменом. Комиксы с участием персонажа выпускало небольшое издательство Fawcett Comics — первый номер с ним появился в 1940 году (когда весь мир уже узнал о Кларке Кенте в красно-синем трико). Собственно, похожее трико Капитана Марвел послужило поводом для судебных разбирательств. Представители DC закономерно оказались недовольны списанным с их визитной карточки супергероем и заполучили права на Капитана Марвел себе. Однако спустя некоторое время шустрый Marvel Comics купили торговый знак «Капитан Марвел», и конкурентам срочно пришлось менять имя герою — так он и стал Шазамом.

Даже не так: Шазамом! с восклицательным знаком, потому что ключевая сила персонажа проявляется, когда он выкрикивает именно это слово. Интернет-среда уже породила тысячи шуток о подобии слогана с одноименным приложением по распознаванию музыки. Однако смысл здесь заложен иной, куда оригинальнее: это аббревиатура от имен древних богов, чьими способностями обладает Шазам. Мудрость Соломона, сила Геракла, стойкость Атласа, мощь Зевса, храбрость Ахиллеса и скорость Меркурия были дарованы великим волшебникам, чтобы те сохраняли мир от семи опасных демонов, олицетворяющих смертные грехи.

Волшебники, правда, не выдержали всей ответственности: до наших дней дожил самый старый и мудрый из них. Он искал себе преемника — человека, чистого сердцем и душой.

Цитата из к/ф «Шазам!». Реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

История в кино и в комиксах расходится: в оригинале подростки Билли и Мэри Бэтсон теряют в автокатастрофе родителей. Билли отправляют к опекунам, но те забирают наследство мальчика и выкидывают на улицу: юноша вынужден самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и ночевать на улице. Впрочем, однажды его находит странный человек и приводит в место, где находятся семь злобных горгулий… Волшебник передает ему свои силы — теперь Билли, произнеся одно слово, может превращаться во взрослого мужчину с суперспособностями.

А вместе с возможностями на подростка падает и ответственность: помимо сил добра, мир полон опасных преступников и злодеев. В ходе своих приключений Билли обретает друзей и семью, делится с ними силами и объединяет «Семью Марвел» (или, позже, «Семью Шазам») — объединение супергероев со схожими силами.

Отголоски современности

В кино коллаборация DC/WB преподносит нам сюрприз с самой первой сцены. Мы видим, как юный мальчик едет с отцом и братом на машине по темной дороге, и вдруг переносится в старую пещеру… «Что, вот так сразу?» — думают зрители. «Это и есть будущий герой?». Но нет: режиссер решает поиграть с историей в пятнашки, умело жонглируя фактами и переплетая их друг с другом иначе. Это приятно удивляет и интригует.

Цитата из к/ф «Шазам!». Реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

Родители Билли живы: мальчик однажды теряется в парке развлечений и всю последующую жизнь ищет свою маму, склоняясь по приютам и приемным семьям. Как и свой кинопредшественник, Аквамен, Билли вовсе не ангел: обычный трудный подросток. Дерется, пропускает уроки, замкнут. Его естественность выгодно отличается от большинства других персонажей фильма (чьи реакции и эмоции кажутся несколько утрированными).

Билли просто попадается под руку: волшебник, живущий в своем параллельном мире, уже совсем немощен и срочно нуждается в помощнике, тем более гарпии-грехи вырвались из-под его контроля и кому-то нужно охранять человечество. Почему бы и не трудному подростку? Мы можем заметить некоторые отсылки к Человеку-пауку, правда, Питер Паркер был послушным забитым ботаником, а Бэтсон отстраняется от людей по собственному желанию.

Сценаристы решили делать ставку на юморе: становление Шазама высмеивает супергеройские штампы даже тоньше, чем это происходило в «Человеке-пауке: Сквозь вселенные». Каждый супергерой обязан обладать сверхспособностями, иметь козырную фразу и запоминающееся имя. Ничего из перечисленного у Билли изначально нет, и ему приходится, вместе с новым другом, постигать азы геройства самостоятельно.

Цитата из к/ф «Шазам!». Реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

DC повторяется: мы снова видим трансформацию эгоизма в альтруизм. Видимо, истории бедных и стойких хороших мальчиков уже не в моде: время изменять плохишей и циников. Билли не обращает внимания на свою новую приемную семью (которая выглядит утопически прекрасной), пользуется суперсилами ради славы на YouTube, «рубит бабло» и думает о ночных клубах как о безопасном месте. Можно даже сказать, что превращение в хорошего парня случается слишком стремительно: вот в Билли растет зернышко доброты, а вот уже ветвится дерево самопожертвования и отваги.

Электрический фантик

Приятная новость: драма в «Шазаме» максимально снижена. Никакой сюжетной «боли ради горя» не предвидится, зато трогательных моментов — пруд пруди, особенно ближе к завершению фильма. И именно поэтому искушенному зрителю фильм кажется слегла поверхностным: шутки, смешки и гиковские отсылки к «Звездным войнам», «Игре престолов» и самой супергеройской саге от DC не оставляют место серьезным переживаниям. Предсказуемые, приятные ситуации не трогают сердце, но и не вызывают излишней скуки. Правда, снимать драки без пафоса авторы «Лиги справедливости» так и не научились (автор, честно говоря, чуть не уснул где-то в самом конце фильма), но и здесь режиссерская команда смеется сама над собой, карикатурно изображая все атрибуты эпического сражения. Там даже будет Бэтмен: правда, в виде сувениров и игрушек.

Цитата из к/ф «Шазам!». Реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

А уж разделение сил Шазама и вовсе хочется пропустить и забыть: зачем выдумывать истории для отдельных героев, если можно захватить всех под одну гребенку, наделить плюс-минус одинаковыми способностями и костюмом с молнией и устроить завод по уничтожению суперзлодеев? Это же вам не «Мстители» какие-нибудь, и даже не «Лига справедливости». Конечно, сценарий упирается к каноничным сюжетам комиксов, но он максимально упрощен, будто историю нескольких книжных томов захотели впихнуть в два часа.

При этом, когда FOX делает то же самое с «Дэдпулом», они умудряются искусно выруливать на трагикомедии, а «Стражи Галактики» Marvel, бомбардируя шутками и веселой музыкой, заставляют публику буквально рыдать в зале на драматичных моментах. Где она, та грань, при которой фильм из красочной пустышки превращается в шедевр кинокомиксов? И наоборот: затянутые и мрачные «Бэтмен против Супермена» или «Первый мститель: Другая война» получают от зрителей негативные отзывы несмотря на серьезность. Так чего зрители ждут от экранных комиксов на самом деле?

«Шазам» при всей своей яркости и юмористичности не приносит сопереживания. Вот она, очередная история про обретение семьи и важность близких, вот тебе злодей — не просто картонно жаждущий власти, а угнетенный и не признаваемый родными, вот тебе, так уж быть, даже метафоричный мир — олицетворение грехов, двери с тысячью измерений, многовековая история и древние артефакты. Чего же не хватает? Может, души?..