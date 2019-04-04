Накануне встречи в Москве президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана американцы предприняли беспрецедентную попытку выкрутить руки Анкаре. Местом для аутодафе был использован форум глав внешнеполитических ведомств Североатлантического альянса в Вашингтоне «НАТО — 70 лет», который был организован Атлантическим советом и Германским фондом Маршалла в США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Касаясь вопроса приобретения турками российской зенитной ракетной системы С-400, вице-президент США Майкл Пенс заявил следующее: «Турция должна выбрать — хочет ли она оставаться критически важным партнером в самом успешном военном альянсе за всю мировую историю или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая безрассудные решения, которые подрывают наш альянс?». Многие американские эксперты оценили это заявление как угрозу исключения Турции из НАТО. «Это угроза? Да, угроза. Шантаж? Разумеется, шантаж», — констатирует турецкое издание Yeni Çağ. В ответ глава МИД Турции Мувлют Чавушоглу, заявляя, что «сделка с Россией по С-400 «решенное дело» и «нам очень нужны системы ПВО из-за угроз, которые присутствуют в соседних регионах, а НАТО пока не способно защитить наше воздушное пространство в достаточной мере», обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Анкару «в ситуацию или-или».

Конечно, проблемы во взаимоотношениях между американцами и турками накапливались давно и постепенно. Многие эксперты за точку отчета берут начало сирийского кризиса, по мере развития которого стало очевидным, что США сделали ставку на сирийских курдов, точнее, на те их структуры, которые в Турции объявлены террористическими. Чувствительность Анкары к этому вопросу обусловлена проблемой курдского сепаратизма внутри самой Турции. «Государство, которое мы называем союзником, настаивает на создании террористической армии на наших границах», — заявлял Эрдоган. Анкара стремилась и стремится не допустить создания курдского анклава вдоль своей границы. Помимо того, Турция болезненно реагировала на американскую политику в Восточном Средиземноморье, где США выступают в альянсе с Грецией и Израилем.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Более того, Вашингтон негласно стимулировал движение Анкары во внутренней политике в сторону «мягкой исламизации». Однако когда стали вызревать плоды этой политики, Турцию стали обвинять в «становлении авторитарного исламского режима», создавать ей негативный образ на Западе. Качество отношений между двумя странами стало меняться, что не могло не иметь определенных стратегических последствий. Турцию просто замыкали в рамках Ближнего Востока и подталкивали к России, как бы указывая на нее в качестве «альтернативного союзника». Когда встал вопрос покупки С-400, американцы имели все возможности ее блокировать. Повели же они себя жестко, сорвав планы Анкары купить у Китая HQ-9, аналог системы противовоздушной обороны С-300.

Вашингтон тогда создал определенные проблемы в турецко-китайских отношениях. В то же самое время США, вроде бы уговаривая Турцию купить их системы Patriot, применяли тактику задержек и проволочек. Складывается устойчивое ощущение того, что США пытаются Эрдогана загнать в угол и одним ударом убить двух зайцев — подвесить турецкую безопасность и одновременно испортить доверительный политический диалог, который сложился у президента Турции с российским коллегой. Однако, как считает турецкая газета Cumhuriyet, Вашингтон допустил серьезный просчет. По мнению издания, «С-400 для Турции стали большим, чем покупка оружия — это уже символ проведения страной независимой политики». В отличие, скажем, от Греции, где давно используются системы С-300. Но почему тогда США занимают столь жесткую позицию в отношении Анкары?

Есть военно-техническая сторона проблемы, на которую обращают внимание многие эксперты. Если С-400, полученные Турцией, будут способны «видеть» американские F-35, то сорвутся продажи этих самолетов. Между тем Вашингтон рассчитывает получить порядка 650 миллиардов долларов от сбыта порядка 5000 F-35 только в страны Европейского союза. Американцы утверждают, что российские ЗРК «не могут видеть F-35». Анкара отвечает: «Если это так, то мы первые узнаем об этом и расскажем». Есть и другое. Турция, набирая силу, проводит независимую внешнюю политику и выходит из-под контроля США. Это создает кризисные явления на южном фланге НАТО, на который рассчитывают американцы, но и служит поводом для того, чтобы подвергать сомнению членство Турции в НАТО.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Насколько это серьезно? По мнению старшего эксперта Центра анализа европейской политики Дональда Дженсена, которое приводит «Голос Америки», усилившаяся «напряженность между США и Турцией всё же не приведет к тому, что Анкара расстанется с НАТО». Почему? По словам Дженсена, «сейчас происходит крайне важный процесс: Чёрное море становится ареной стратегического соперничества между Россией и НАТО, а Турция в самом центре этого процесса, поскольку она контролирует важнейшие в этой ситуации Проливы». И поэтому, как бы ни был ужасен Эрдоган в глазах американцев, всё равно «Западу нужна Турция на его стороне, чтобы иметь преимущество в этом соперничестве с Россией». Но если это так, почему Пенс выступает с угрозами в адрес Анкары?

Вполне возможно, что и на Чёрном море турецкий президент не будет играть в чужие игры, хоть он и не рассматривает Россию в качестве альтернативы НАТО, равно как НАТО — альтернативой Москве. Турция занимает важное положение в регионе, несмотря на то, что со всех сторон окружена проблемными территориями. Это во многом объясняет то, что она пытается проводить политику баланса между Западом и Востоком, США и Россией. В некотором смысле решение приобрести С-400 стало для Эрдогана возможностью продемонстрировать свою независимость от влияния Вашингтона. Будем ждать, что будет дальше.