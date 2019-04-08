Сегодня, 8 апреля, отмечается День российской анимации. Именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультфильма «Прекрасная Люканида». Картина пользовалась успехом не только у российских, но и у зарубежных зрителей. ИА REGNUM составило подборку первых отечественных мультфильмов, которые оказали значительное влияние на дальнейшее развитие анимации.

Цитата из к/ф «Новый Гулливер». реж. Александр Птушко. 1935. СССР Владимир Константинов в роли Гулливера

«Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» (1912)

Немая мультипликационная картина режиссёра и оператора Владислава Старевича стала одним из первых в мире кукольных фильмов. Он представляет собой пародию на засилье в кинематографе того времени эффектных псевдоисторических сюжетов из аристократической жизни. В фильме разыгрывается любовная история насекомых — царицы жуков-рогачей Люканиды и графа Героса из соперничающего племени жуков-усачей.

Роли исполнили жуки из обширной энтомологической коллекции Старевича. Знание повадок насекомых и использование метода покадровой съёмки позволили ему добиться настолько натуральной пластики, что впоследствии многие зрители изумлялись, как режиссеру удалось выдрессировать жуков. Например, лондонская газета Evening News писала:

«Как всё это сделано? Никто из видевших картину не мог объяснить. Если жуки дрессированные, то дрессировщик их должен был быть человеком волшебной фантазии и терпения».

«Межпланетная революция» (1924)

Одним из первых советских мультфильмов стала «Межпланетная революция» московских художников Николая Ходатаева, Зенона Комиссаренко и Юрия Меркулова. В основу фильма лег киносценарий «Завоевание Луны мистером Фоксом и мистером Троттом» Василия Журавлёва. По сюжету, напуганные наступлением пролетариата буржуа всех стран улетают в космос в надежде спасти себя и награбленные капиталы. Однако даже там им не удаётся скрыться от мировой революции. Мультфильм создавался как анимационная вставка для научно-фантастической ленты Якова Протазанова «Аэлита», но в итоге не вошёл в неё и был выпущен отдельно в виде пародии.

«Сенька-Африканец» (1928)

Первый советский мультфильм для детской аудитории появился в 1928 году. Им стала немая мультипликационная картина с элементами живой съёмки «Сенька-африканец», снятая Юрием Меркуловым, Даниилом Черкесом и Иваном Ивановым-Вано по мотивам сказки Корнея Чуковского «Крокодил». По сюжету, пионер Сеня после похода в зоопарк зачитывается книжкой про Африку и засыпает. Во сне герой произведения Крокодил Крокодилович оживает и просит Сеню доставить его на родину — в Африку.

«Почта» (1929)

Мультфильму «Почта» Михаила Цехановского суждено было изменить восприятие мультипликации — её наконец стали считать самостоятельной разновидностью искусства. Лента стала первым советским цветным и звуковым мультфильмом, в котором картинка синхронизировалась со звуком. По сюжету, основанному на стихотворении Самуила Маршака, письмо, адресованное путешествующему Борису Пруткову, следует за ним по разным странам мира, но догоняет адресата только после его возвращения в Ленинград. Мультфильм вышел в широкий прокат за рубежом и был отмечен ведущими специалистами того времени. В частности, архитектор Фрэнк Ллойд Райт рекомендовал его Уолту Диснею как образец «анимации, подталкивающей к размышлениям».

«Новый Гулливер» (1935)

Среди «пионеров» оказалась и лента «Новый Гулливер» Александра Птушко, снятая по мотивам первой части тетралогии Джонатана Свифта. Она стала первым полнометражным кукольным мультфильмом и первой картиной, в которой центральный персонаж действует в художественном пространстве, полностью созданном средствами объёмной мультипликации. Мультфильм признали одним из самых значительных явлений советской мультипликации 1930-х годов, а своей политической направленностью он привлёк внимание зрителей многих стран. За техническое новаторство о фильме с похвалой отзывался Чарли Чаплин. А для чешских режиссеров и основоположников чешской мультипликации Карела Земана, Иржи Трнка и Гермины Тырловой картина послужила «непосредственным вдохновляющим импульсом в их работе».

Вскоре после этого была основана студия «Союзмультфильм», первые работы которой были посвящены освоению западного технического процесса. Широко экспериментируя как в области техники, так и в области разнообразной тематики и жанров, мультипликаторы активно осваивали новый вид кинематографии. В дальнейшем это привело к подъему отечественного искусства рисованного фильма и подарило зрителям до сих пор любимые многими мультфильмы — «Каштанка», «Снежная королева», «Варежка» и другие.

К сожалению, сейчас российская мультипликация не справляется с зарубежной конкуренцией. Как в прошлом году заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, ежегодно из бюджета на неё выделяется 800 млн рублей, однако эта сумма не сопоставима даже с бюджетом мультфильма «Шрек».

Впрочем, проблемы не только в финансовом плане. Как отмечала автор короткометражного мультфильма «Пять минут до моря» и призер Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Наталья Мирзоян, авторская анимация остается за пределами внимания крупных дистрибьюторов. По её мнению, это связано с тем, что телевизионщикам сейчас легче купить сериал, чем заключать договор на отдельные мультфильмы с различными авторами. Дефицит ощущается и в профессиональных кадрах. На том же Суздальфесте эксперты подчеркивали, что в России ощущается острая нехватка сценаристов и хороших историй. Учитывая, каким успехом пользовалась отечественная мультипликация в пору расцвета, нынешний период в её истории можно назвать кризисом.