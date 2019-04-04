Забавно, когда о прелести украинских выборов говорят с точки зрения их непредсказуемости. Мол, до последнего было неизвестно. Так и хочется спросить: кому неизвестно?

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Или всерьёз существовали иные кандидаты на победителя первого тура? Это кто, простите? Так называемые пророссийские кандидаты Бойко и Вилкул, не договорившиеся друг с другом в стране, сделавшей европейский выбор? Или, как я её когда-то окрестил, «лучшая актриса второго плана» Тимошенко, чья команда провела совершенно бездарную предвыборную кампанию? Или нынешний лидер Порошенко, которого искренне ненавидят (и есть за что!), как бы он ни старался? Или Смешко? Или Ляшко?

У Зеленского, по сути, не было конкурентов. Однако на выходе — даже в туре втором — он может и победить. Вот только президентом окажется, такое тоже вероятно, совсем другой человек — Пётр Алексеевич, потому что, как показывает украинская история, поддержка избирателей ещё ничего не значит. Есть куда более эффективные способы достижения власти — бунты, майданы, силовые перевороты…

И всё же — пока Зеленский. Почему он? Украинцы устали от старых элит. Они разобрались со своей страной в 1991-м. После устроили майдан в 2004-м, бескровный, а затем пролили кровь уже в 2014-м. И? Что на выходе? Лучше ли стали жить? Сделали ли феноменальный скачок? Нет. И вот что удивительно — лица во власти не меняются, как минимум 20 лет. Кучмовское наследие — оно, похоже, вечно.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Потому украинцы не хотели выбирать тех, кто, будто неупокоенные призраки, бродили в разных ипостасях по коридорам власти. Нужен был новичок, не замаранный, не подтаявший. И Зеленский подходил идеально. Тут вообще удивительный пример того, как развлечения, арт, искусство, массовая культура (называйте, как хотите) формируют большую политику. Просто идеальная иллюстрация торжества постмодернизма. Когда жизнь лишь подражает искусству.

Помните, как у Пелевина в «Generation П»? Президенты и члены правительства — они только на экране. Вот и Зеленский явил идеального кандидата — экс-учителя, а ныне лидера нации Голобородько. И когда говорят, что украинцы голосовали за экранного персонажа, то не лукавят, нет — во многом это действительно так. И в данном аспекте выборы на Украине отчасти инновационны — они яркий пример того, как виртуальная, фейковая реальность вытесняет реальность фактическую.

К тому же у Зеленского и «Студии Квартал» имелась совершенно уникальная возможность — снова и снова в шуточной форме критиковать власть. Я посмотрел несколько выпусков «Вечернего Квартала». Довольно предсказуемое, хотя и более чем профессиональное шоу, зацикленное, как принято, на сексе. Лучшие выпускники КВН (Зеленского и компанию я помню оттуда, в кожаных-то штанах) умеют делать качественный продукт. А вот политические номера «Квартала» — это другой уровневый коленкор, такая себе бронебойная сатира, против которой трудно найти защиту. Тут вам и Парубий, и Кличко, и Яценюк, и Ляшко, и Тимошенко, и, конечно же, Порошенко. Причём бьёт «Студия Квартал» не церемонясь — в самое очевидное, болезненное, уязвимое. А против смеха нет приёма…

И тут, к слову, России есть чему завидовать. У нас нет и, похоже, не предвидится столь яркого и качественного юмористического шоу, высмеивающего социальную и политическую сферы. У нас всё пресно, предсказуемо, скучно. А вот Зеленский сотоварищи вполне себе талантливо и бодро расстреляли сложившуюся украинскую систему юмором. У них для того наличествовало много эфирного времени и много возможностей.

Филипп Малявин. Смеющаяся девушка (фрагмент)

Не всех, конечно, они раскатали. Коломойского, например, не тронули — разве что в позитивном ключе. Неудивительно. Собственно, когда говорят, что за Зеленским стоит олигарх Коломойский, — это ведь не лишено смысла, правда? И о какой смене парадигмы, лиц в таком случае можно говорить? Когда в команде Зеленского — даже если не учитывать Коломойского — хватает тех, кто уже не раз и не два в украинских политических реалиях поучаствовал. Так что мантра, которую повторяют, как заведённые — о смене лиц, о «долой старых политиков с корабля политической современности Украины» — она насквозь лживая и выгодна лишь тем, кто хочет представить так, как он хочет представить (спасибо Кличко за эту фразу).

Увидим, конечно, что принесёт второй тур выборов. Но даже если президентом после них и всех пертурбаций окажется Владимир Зеленский, то говорить о ветре перемен можно будет лишь после года его правления. Когда изменятся и кадровая политика, и идеологическая повестка. Вот тогда заявим о переменах и о том, как обновляется Украина. Пока же это просто бальзам для ушей слабослышащих и слабодумающих и камуфляж для тех, кто напевает себе под нос «Всё идёт по плану»… А там что Зеленский, что Порошенко — разницы нет, когда ситуация находится под контролем. И он, этот контроль, в руках отнюдь не простых украинцев. И уж точно не в руках тех, кто искреннее верит, будто выбирает нечто новое. Впрочем, главное — верить. Хотя бы ближайшие пару месяцев.