5 апреля в Каннах начал работу II Международный фестиваль сериалов Canneseries, проходящий параллельно с крупнейшим рынком телевизионной продукции MIPTV. Россию на смотре представляет сериал компании ТНТ Premier Studio «Эпидемия».

пресс-служба фестиваля Canneseries Фестиваль сериалов

Фестиваль сериалов пройдет в Каннах второй раз: очевидно, прошлогодний эксперимент в целом оказался удачным. В отличие от продолжительного и большого Каннского кинофестиваля, который пройдет на этой же площадке с 14 по 25 мая, смотр сериалов отличается демократичностью и краткосрочностью, что соответствует деятельной природе рынка. Дело в том, что представители кинобизнеса привыкли приезжать на кино-, теле‑ и медиарынки буквально на пару дней, за которые можно успеть провести огромное количество встреч, обсуждений, переговоров и мероприятий. Canneseries продлится до 10 апреля: общая продолжительность мероприятия — шесть дней.

Сам факт включения российского сериала в конкурсную программу этого престижного смотра свидетельствует о признании высокого качества, конкурентоспособности и актуальности российского медиапродукта. Это достижение компании ТНТ Premier Studio вместе с интернациональными успехами других продюсеров и компаний помогает постоянно поддерживать интерес зарубежных байеров ко всему нашему контенту и утверждать Россию на лидирующих позициях в медиабизнесе.

В конкурсной программе Canneseries вместе с «Эпидемией» представлено десять мини-сериалов: это отнюдь не большие и продолжительные мыльные оперы, а состоящие из 6−10 эпизодов высокохудожественные телефильмы.

Российский проект «Эпидемия» повествует о бушующем в Москве смертельном вирусе. Главный герой живет в относительной безопасности за городом, но бросается в столицу, чтобы спасти бывшую жену и сына. В главных ролях: Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Мария Спивак, Юрий Кузнецов и др. На днях стало известно, что киноверсия «Эпидемии» включена в конкурсную программу Московского международного кинофестиваля.

Цитата из т/с «Эпидемия». реж. Павел Костомаров. 2018. Россия Кирилл Кяро и Виктория Исакова

По жанру нашему проекту близка британская антиутопия «Поток», показывающая скорое будущее, в котором люди мгновенно смогут обмениваться информацией, эмоциями и воспоминаниями. Разумеется, новая технология выходит из-под контроля, и героям приходится бороться за свои жизни.

Вообще, нынешний конкурс радует жанровым разнообразием: первый Canneseries в основном состоял из триллеров и детективов: именно эти жанры сейчас наиболее популярны у телезрителей разных стран. Однако, создатели медиапродукта не забывают о любителях комедий, мелодрам и легкого, развлекательного кино. Так, авторы норвежского комедийного сериала «Магнус», судя по всему, вдохновлялись ироничным «Дефективным детективом»: гениальный, но вместе с тем идиотичный детектив Магнус пытается раскрыть убийство, уходящее корнями в скандинавскую мифологию.

Цитата из т/с «Эпидемия». реж. Павел Костомаров. 2018. Россия В маске

Главный герой комедийной истории «Нехама» — многодетный вдовец. После гибели жены он в одиночку воспитывает пятерых детей и продолжает свои попытки стать успешным стендап-комиком. Совмещать эти две ипостаси сложнее день ото дня, и постепенно Нехама отдаляется от семьи.

Испанская мелодрама «Идеальная жизнь» рассказывает о трех подругах, переживающих кризис среднего возраста. Одновременно они поняли, что построенные в свое время планы не привели к желанному счастью, и решили вместе искать альтернативные пути к заветным целям.

Сделанная в Бельгии «Студия Тарара» переносит зрителей в эпоху 1990-х и погружает в закулисье популярного телешоу, актеры которого постепенно теряют себя в спирали саморазрушения.

Бельгийский сериал «Двенадцать» — очередная реинкарнация пьесы «12 разгневанных мужчин» Реджинальда Роуза и блестящей одноименной экранизации, выполненной Сидни Люметом более шестидесяти лет назад. Двенадцать присяжных заседателей должны вынести вердикт в деле об убийстве.

пресс-служба фестиваля Canneseries Фестиваль сериалов. Дорожка

Японский проект «Дзюнъити» назван именем главного героя: молодой повеса без определенных занятий и места жительства пользуется большим успехом у женщин. Он одновременно крутит шашни с шестью дамами: самой юной из них 16 лет, а наиболее возрастной — 65.

Исторический немецкий сериал «Баухаус — новая эра» — об истории любви юной студентки и директора школы. Вместе герои вступают в борьбу за художественные свободы и социальные права, развернувшуюся в знаменитой немецкой архитектурной школе.

Как видно, сценаристы часто особо не мудрят с названиями, предпочитая ставить в заголовок имя героя. В этом смысле отличились авторы проекта «Как продавать наркотики онлайн (быстро)». Сериал основан на реальных событиях: чтобы вернуть любовь всей своей жизни, старшеклассник вместе с лучшим другом запускает крупнейший в Европе онлайн-наркобизнес…

пресс-служба фестиваля Canneseries Группа фильма «Состояние счастья» на ковровой дорожке

Лучшие проекты конкурса определит жюри, в которое вошли поровну мужчины и женщины. Достигнув гендерного равенства, организаторы не смогли избежать другого перекоса: четыре из шести членов жюри оказались актерами. Оценивать работу конкурсантов будут: известная по сериалу «1992» итальянская актриса Мириам Леоне; знакомая поклонникам оригинальных проектов Netflix по сериалу «Половое воспитание» французско-английская исполнительница Эмма Маккей; прославившаяся ролью в «Викингах» и сейчас тоже работающая на Netflix канадская актриса и режиссер украинского происхождения Кэтрин Уинник; французский музыкант, композитор, продюсер Робин Кудер. Из всех членов жюри наибольшей известностью обладает британский актер, писатель, режиссер Стивен Фрай, но председательствовать будет режиссер и сценарист из Швейцарии Баран бо Одар, прославившийся хитом немецкого кинопроката «Кто я» и сейчас снимающий для Netflix Original Series мистический сериал «Тьма».

10 апреля в каннском Дворце фестивалей эта экспертная группа назовет лучшие сериалы Canneseries. Хочется надеется, что «Эпидемия» не останется без наград, хотя главную победу — высокую оценку и внимание как фестиваля, так и проходящего параллельно рынка MIPTV, — она уже, безусловно, завоевала.