Не успели разъехаться участники российско-японского стратегического диалога, как официальный Токио вновь принялся бомбардировать Москву дипломатическими протестами. Протесты стали столь часты, что подобная практика приобретает ритуальный характер — достаточно российским военным на Курилах совершить какое-то передвижение или проверить навыки стрельбы, как тут же из японской столицы летит гневный протест. Как с сарказмом прокомментировал установившуюся практику один из российских комментаторов, если дело так пойдет, скоро японцы будут протестовать против выхода наших солдат на утреннюю зарядку.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Что же столь волнует японское правительство? Ведь в нем серьезные люди, которые прекрасно понимают, что никакой угрозы Японии плановые военные учения весьма ограниченного российского контингента на Курилах не представляют. Да японцы и не скрывают, что они не столько против рутинных маневров, сколько против самого присутствия российских военных на островах, которые они законодательно (!) признали японскими, а потому считают возможным диктовать Москве, что на них можно размещать, а что нет, проводить учения или нет.

Mil.ru Плановая замена военнослужащих, проходящих службу на Курилах

Вот и на этот раз протест японского МИД против учебных стрельб гласит: «Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах». При этом в японском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что данные учения противоречат позиции страны по южной части Курил, которую в Японии называют «северными островами».

А ведь буквально накануне в сообщении МИД РФ объявлено, что «в ходе нового раунда стратегического диалога между Россией и Японией, который прошёл в Токио 2 апреля, отмечена позитивная динамика сотрудничества». О каком позитиве идет речь, не раскрывалось, ибо, как известно, стороны приняли решение «секретить» все, что происходит на переговорах. «Секретить», естественно, от нашего народа, который может что-то не так понять.

И уж, конечно, никакого «позитива», судя по очередному протесту, по так называемому «курильскому вопросу» нет. И, если верить российскому руководству, не ожидается. А потому установившаяся в МИД Японии практика оказания дипломатического давления, этакого «прессинга» Москвы отнюдь не служит появлению настоящего позитива в двусторонних отношениях. Ибо он возможен только при отходе от, мягко говоря, неконструктивной позиции Токио, стремящегося выдвигать на первый план именно свои необоснованные претензии на законно принадлежащие России территории. Ну, а диктовать и «одергивать» протестами нашу страну и вовсе несерьезно.