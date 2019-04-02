А из Японии опять протест… Токио не нравятся учения на Курилах
Не успели разъехаться участники российско-японского стратегического диалога, как официальный Токио вновь принялся бомбардировать Москву дипломатическими протестами. Протесты стали столь часты, что подобная практика приобретает ритуальный характер — достаточно российским военным на Курилах совершить какое-то передвижение или проверить навыки стрельбы, как тут же из японской столицы летит гневный протест. Как с сарказмом прокомментировал установившуюся практику один из российских комментаторов, если дело так пойдет, скоро японцы будут протестовать против выхода наших солдат на утреннюю зарядку.
Что же столь волнует японское правительство? Ведь в нем серьезные люди, которые прекрасно понимают, что никакой угрозы Японии плановые военные учения весьма ограниченного российского контингента на Курилах не представляют. Да японцы и не скрывают, что они не столько против рутинных маневров, сколько против самого присутствия российских военных на островах, которые они законодательно (!) признали японскими, а потому считают возможным диктовать Москве, что на них можно размещать, а что нет, проводить учения или нет.
Вот и на этот раз протест японского МИД против учебных стрельб гласит: «Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах». При этом в японском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что данные учения противоречат позиции страны по южной части Курил, которую в Японии называют «северными островами».
А ведь буквально накануне в сообщении МИД РФ объявлено, что «в ходе нового раунда стратегического диалога между Россией и Японией, который прошёл в Токио 2 апреля, отмечена позитивная динамика сотрудничества». О каком позитиве идет речь, не раскрывалось, ибо, как известно, стороны приняли решение «секретить» все, что происходит на переговорах. «Секретить», естественно, от нашего народа, который может что-то не так понять.
И уж, конечно, никакого «позитива», судя по очередному протесту, по так называемому «курильскому вопросу» нет. И, если верить российскому руководству, не ожидается. А потому установившаяся в МИД Японии практика оказания дипломатического давления, этакого «прессинга» Москвы отнюдь не служит появлению настоящего позитива в двусторонних отношениях. Ибо он возможен только при отходе от, мягко говоря, неконструктивной позиции Токио, стремящегося выдвигать на первый план именно свои необоснованные претензии на законно принадлежащие России территории. Ну, а диктовать и «одергивать» протестами нашу страну и вовсе несерьезно.