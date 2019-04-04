



Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий на страже

Священный синод Украинской православной церкви Московского патриархата провел первое в 2019 году заседание. Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП, оно состоялось вчера, 3 апреля, в резиденции предстоятеля Церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на территории Киево-Печерской лавры. По итогам было принято заявление Священного синода «О ситуации в украинском и мировом Православии», которое содержит принципиальные оценки и выводы.

Во-первых, члены Синода констатировали, что «идея преодоления церковного раскола на Украине через предоставление томоса об автокефалии неканоническим церковным группировкам («Украинской православной церкви Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви») оказалась ошибочной. Ни одна из поместных православных Церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского патриархата, а значительная часть поместных Церквей, в частности Антиохийская, Русская, Кипрская, Сербская, Польская, Албанская и Православная церковь в Чешских землях и Словакии, в различных формах уже выразили свое несогласие с решениями Константинопольского патриархата. Поместные Церкви также заявили, что не признают новосозданную «Православную церковь Украины», не признают действительность хиротоний в этой структуре и запрещают своему духовенству иметь любое молитвенное общение и литургическое сослужение с ее представителями. Таким образом, не произошло рецепции, то есть восприятия мировым Православием этих действий Константинопольского патриархата».

Адміністрація Президента України Вселенский патриарх Варфоломей I подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины

Во-вторых, говорится, что действия Фанара на Украине «нанесли большой ущерб украинскому Православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должны признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы стать отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыве Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса. Церковная действительность на Украине свидетельствует, что для православных христиан томос не принес ни единства, ни мира, ни спокойствия, как это обещали год тому назад инициаторы этой идеи из церковных и государственных кругов. Вместо этого плодами томоса стали насилие, конфликты, противостояние, слезы и страдания верующих Украинской православной церкви. Все эти факты свидетельствуют, что простая легализация раскола не меняет раскольников, которые остаются враждебными и агрессивными к Церкви… Просим государственную власть не вмешиваться в церковные дела, своими действиями не способствовать разжиганию религиозной вражды».

Прежде всего, интересен выбор времени для первого в этом году заседания Священного синода УПЦ МП. Он не случаен. Встреча архиереев Церкви, которая сейчас в глазах Киева является «оппозиционной» и не в моде у региональных чиновников поменьше калибром, состоялась спустя три дня после того, как стали известны итоги выборов президента Украины, которые проходили 31 марта. По большому счету клир и верующие УПМ МП могут с удовлетворением оценить то, что их гонитель, Пётр Порошенко, проиграл в первом туре актеру Владимиру Зеленскому. Порошенко набрал 15,95%, его соперник — 30,24%. Для верующего человека эти показатели являются свидетельством того, на чьей стороне Бог и Его правда — а именно на стороне УПЦ МП, Русской православной церкви и всех остальных Церквей, которые выражали все это время поддержку каноническому украинскому православию. И если Бог за нас, то кто против нас? Это означает, что действия президента не получили благословения, а выцарапанный им у Фанара томос оказывается безблагодатным. Помимо того, просьба к властям не вмешиваться в церковные дела выкатывает мяч под ногу Зеленскому. Он может уже сейчас поддержать ее, чтобы заручиться поддержкой сторонников УПЦ МП.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Из ада

Есть над чем серьезно задуматься и Константинопольскому патриархату, а особенно патриарху. Для политиков, украинских и турецких, становится сегодня очевидным, что у Варфоломея несчастливая рука, не помогает его поддержка, стоит дорого, но не срабатывает. Проблема здесь именно в Фанаре. Конечно, в проигрыше на президентских выборах Порошенко должен винить преимущественно самого себя, хотя то, что на его стороне был Константинопольский патриарх, не видеть невозможно. Однако то, что новосозданная ради «преодоления раскола» Православная церковь Украины начинает делиться сама в себе — это уже полная ответственность Варфоломея, который «слепил» ПЦУ на скорую руку. Интересно, что 2 апреля на портале Київське Православ'я появились рассуждения митрополита Ивано-Франковского и Галицкого Иоасафа (Василикива), который выступил против изменения устава ПЦУ, поскольку это может привести к отзыву томоса. О необходимости реформ в середине марта рассуждал почетный патриарх ПЦУ Филарет, заявивший, что предложенный Константинополем устав его не устраивает. Предупреждение митрополита Иоасафа говорит о том, что Православная церковь Украины, в которой он служит, теряет поддержку Порошенко в случае неизбрания президентом, а в перспективе, возможно, от ПЦУ откажется Варфоломей, когда Фанар предпочтет синицу в руке, занявшись укреплением Киевской митрополии Константинопольского патриархата.