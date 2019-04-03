К 100-летнему юбилею Первой мировой войны только ленивый не создал какого-нибудь текста, посвящённого этой круглой дате. С августа 1914, собственно, и начался отсчёт современного мира. Дабы осмыслить произошедшее, авторам приходится облачаться в солдатские мундиры и идти вслед за ними через все атаки с августа 1914 по ноябрь 1918, опираясь на источники той войны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако, этого мало — издатели решили дать читателю шанс обратиться к предшественникам нынешних исследователей. От дневников-мемуаров и сборников документов эпохи войны британские книгоиздатели решили обратиться к переизданию исследований, вышедших в прошлом веке. В Британии была переиздана книга политика и соратника Маргарет Тетчер — Алана Кларка про Восточный фронт. Сам автор был натурой яркой и неоднозначной, а его работы по военной истории стали почти классикой. Представляет ли она какой-то особенный интерес для читателя?

Если читатель ознакомился с ней — он ознакомился с львиной долей всей англоязычной литературы о Восточном фронте Первой мировой. Схема этой книги уже стала незыблемой классикой, на которую ориентируются все последующие авторы.

Первым обязательно идет рассказ о международных противоречиях конца XIX столетия, причём акцент здесь сделан на создании Тройственного союза и Антанты. Первая глава рассматривает армию России как основную силу в будущей борьбе, причём автор даёт ей положительные оценки.

Заложив для читателя основу в виде политики и армии, автор приступает к битвам войны. Здесь он идёт по чёткому, выверенному пути, с которого не сойдут сотни его последователей. Танненберг — Восточно-прусская операция, про Галицийскую битву, затем про Великое отступление (не забыв про Варшаво-Ивангород и Горлице), Брусиловский прорыв, и венчает книгу эпоха керенщины в армии. Эта схема с ориентацией на эти сражения заложила основу для всех последующих трудов. Они могли добавлять что-то своё, или расширять, но труд Кларка остался той «шинелью», из которой выросли все авторы — даже сам Норман Стоун, автор одной из исчерпывающих обзорных монографий о Восточном фронте.

Зря ли переиздали эту книгу 1971 года? Всё-таки можно с уверенностью сказать, что нет. Ввиду растущего с каждым годом потока публикаций о Восточном фронте Первой мировой, книга уже превратилась в классический памятник. Основная структура и логика рассказа книги легла в основу всех её последователей, даже если те привносили в схему свои мысли. Поэтому предоставленный читателю шанс ознакомиться с этой работой поистине великолепен. Книга заслужила своё почётное место в историографии, теперь в новом переиздании.