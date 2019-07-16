



Paata Vardanashvili Давид-Гареджа. Пещерные монастыри

МИД Грузии сообщил, что начался процесс обновления состава комиссии, которая должна завершить делимитацию/демаркацию границы между Тбилиси и Баку. Это следствие недавнего визита в Азербайджан грузинского президента Саломе Зурабишвили, которая на переговорах со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым подняла пограничный вопрос.

Работы между двумя соседними республиками ведутся с 1995 года. Согласовано только 66%, что касается остальных сегментов, считающихся спорными, то их судьба пока не прояснена. Неудивительно, что в этой ситуации стали вылезать «исторические болячки». Так, в конце 2011 года руководитель Госкомитета по земле и картографии Азербайджана Гариб Мамедов характеризовал ситуацию следующим образом: «Когда Грузии представляют документ, противоположная сторона представляет другой документ. Разумеется, для анализа этого требуется время». При этом на свет божий вылезает как древняя закавказская историческая память, так и события относительно недавнего прошлого. Речь о территориальных претензиях, которые выдвигали друг другу в 1918—1920-х годах «новорожденные» независимые Грузия и Азербайджан.

Тогда между Баку и Тифлисом возникли споры по поводу принадлежности территорий, населенных мусульманами, в частности — из-за Закатальского округа, Сигнахского уезда, Караязской степи, Борчало, Ахалцыхского уезда. Есть и неоднозначные решения Закавказского Бюро ЦК ВКП (б) по пограничному переделу территорий, ставших тогда уже советскими, между Баку и Тбилиси. Долгое время считалось, впрочем, что территориальные споры урегулированы. Но после развала СССР все стало вновь вылезать наружу. Причем очень своеобразно. В ход пошли аргументы, наработанные национальной историографией. Здесь присутствуют свои, несовпадающие друг с другом представления об «исторической справедливости». Мы же не намерены дискутировать и выяснять, кто больше прав, а кто меньше. Зафиксируем только факты. Прежде всего, относительно вопроса о принадлежности храмового комплекса Давид Гареджи («Кешикчи» по-азербайджански).

Он расположен в 80 километрах от Тбилиси на границе Грузии и Азербайджана. Часть комплекса находится на территории Азербайджана. Грузинские историки считают, что монастырь был основан в VΙ веке святым Давидом Гареджи. Называют его грузинской национальной святыней. В действующих молельнях тут сохранились уникальные фрески VIII—XIV веков. Среди них — единственное изображение грузинской царицы Тамар и царя Давида Строителя. Более того, монастырский комплекс является действующей лаврой Грузинской православной церкви. Однако, по версии азербайджанской стороны, монастырский комплекс — албанского происхождения (Кавказская Албания была древним государством, возникшим в конце II — середине I века до н. э. в восточном Закавказье, занимало часть территории современного Азербайджана, Грузии и Дагестана.) Баку, заявляющий себя историческим наследником христианской Кавказской Албании, считает монастырь своим.

Andrzej Wójtowicz Часть монастырского комплекса, расположенная на территории Агстафинского района Азербайджана

Правда, учитывая сложившееся стратегическое партнерство между Баку и Тбилиси, дискуссии по этому поводу не приобретают острого характера. Хотя проблема комплекса Давида Гареджи до сих пор не решена. Одно время президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что он якобы достиг договоренности с Алиевым-младшим о передаче территории монастыря Грузии. Потом шли разговоры об обмене территориями. Но азербайджанская сторона блокировала все. Причина в том, что для Баку все древнейшие христианские храмы и монастыри, которые находятся на территории Азербайджана, как мы выше говорили, албанского происхождения, и в том числе это касается Нагорного Карабаха. Пойти на уступку Тбилиси — это значит перечеркнуть плоды многолетней работы азербайджанских ученых, сделать серьезную уступку Степанакерту. Как считают в Баку, компромисс с грузинами даст армянам аргумент говорить, что Гареджи не относится к албанской культуре, тогда и расположенные на территории Карабаха памятники тоже не албанские.

Гареджи — грузинский, Карабах — армянский, Азербайджан — не преемник христианской культуры Кавказской Албании… Тут далеко можно зайти. Поэтому в этом вопросе азербайджанцы вряд ли пойдут на уступки грузинам. Вот почему пограничные споры между Баку и Тбилиси находится в тупике, из которого вряд ли удастся выбраться в обозримом будущем. Как пишет один грузинский эксперт, «то, что является духовным и историческим прошлым грузинского народа, сегодня стало предлогом для сплочения азербайджанцев, объясняющим им «историческое право» на земли, на которых они проживают». Тут действительно заложена «историческая мина», которая при определенных условиях и обстоятельствах может взорваться. А тогда из закавказских шкафов посыпятся скелеты, которых в регионе более чем достаточно.