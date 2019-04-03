НАТО намерено «сдерживать» нашу страну в Черноморском регионе, для этого туда направлена военно-морская эскадра, готовятся другие «меры». Неожиданная новость? Ничего неожиданного в этом нет: НАТО «сдерживает», а фактически в том или ином виде или ведёт или готовит войну против нашей страны с момента своего создания в 1949 году. Кстати говоря, о том, что термин «сдерживание» — это обман, фикция, свидетельствует хотя бы тот факт, что военно-политическое объединение стран социалистического содружества — Организация Варшавского договора — было создано только в 1955 году.

НАТО

Был ли в этой агрессивной деятельности Североатлантического альянса какой-то перерыв — скажем, на 1986 — 1991 годы (время сдачи наших военно-политических позиций Западу Михаилом Горбачёвым) или на 1991 — 1999 годы (ельцинское время)? Нет, его не было. НАТО продолжало наращивать вооружения, совершенствовало свою доктрину, расширяло поле своего присутствия.

Может быть, НАТО прекратило подрывную деятельность против нас после подписания в 1997 году «Основополагающего акта Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности», то есть когда их обязательства «были положены на бумагу» (помните, в чём обвиняют Горбачёва)? Нет, не прекратило, расширение НАТО на восток продолжилось, в него вошли страны Центральной и Восточной Европы, бывшие прибалтийские республики СССР, натовцы стали напрямую осваивать и эту территорию для борьбы против России.

Тем более их агрессивность усилилась после отражения нами грузинской агрессии против Южной Осетии в 2008 году. Далее их враждебность продолжила нарастать, достигнув пика в момент совершения натовскими странами переворота на Украине в 2014 году, развязывания их марионетками в Киеве войны в Донбассе.

Official U.S. Navy Page ВМС США в Черном море

Американцы, впрочем, сегодня и не скрывают, что положение в Чёрном море, поддержка Россией демократического волеизъявления народа Крыма, защита нами Керченского моста от украинских диверсий, — всё это только повод усиливать давление на нашу страну по широкому фронту.

Постпред НАТО, говоря о Чёрном море, заявляет о желании натовцев видеть эти воды «свободными от российского вмешательства». А больше ничего не хотите?

Что же касается «безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив», то для этого надо просто, чтобы Украина и другие страны соблюдали правила плавания в российских водах и не покушались на расположенную там инфраструктуру. Присутствие кораблей НАТО там только обострит ситуацию, а может быть и приведёт к военным действиям. В этом их цель?

Надо отдать натовцам должное, они своих истинных мотивов и задач не скрывают: «пакет мер» в Чёрном море, по словам постпреда США в НАТО, готовится не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге». То есть, отдай им Керченский мост, весь Крым, Азовское море — они захотят Баренцево и Белое моря, захотят контролировать Финский залив. Да мало ли что ещё они захотят…

Одним словом, мы должны быть готовы к тому, что натовцы самым серьёзным образом попытаются проверить нас на прочность. И наш ответ должен быть предельно жёстким.