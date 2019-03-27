



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Посол США при Святом престоле Каллиста Гингрич в преддверии запланированного на сегодня, 3 апреля, мероприятия под названием «Встаньте вместе, чтобы защитить международную религиозную свободу», сделала ряд важных заявлений, касающихся как американо-ватиканских отношений, так и контекста их развития. Ее слова цитирует американский католический портал Crux, статья которого перепечатана на сайте посольства.

В целом, сказал Гингрич, отношения между Соединенными Штатами, общепризнанной самой важной «жесткой силой», и Ватиканом, возможно, самой влиятельной «мягкой силой», имеют решающее значение. В частности, «для продвижения религиозной свободы и прав человека в целом по всему миру». Посол напомнила по сему поводу, что «свобода вероисповедания была одной из основных причин, по которой наше партнерство было официально оформлено президентом Рейганом и Иоанном Павлом II в 1984 году. Президент и папа Римский увидели явную необходимость в том, чтобы Соединенные Штаты и Святой престол работали вместе, чтобы отбросить разрушительное воздействие советского коммунизма, которое уже унесло десятки миллионов жизней, и мы в конечном итоге преуспели». Она также добавила, что межконфессиональный диалог — это еще одна область, где президент США Дональд Трамп и Ватикан смотрят друг другу глаза в глаза. И назвала в качестве примера недавние визиты папы Римского Франциска в ОАЭ и Марокко, сопоставив с ними первую официальную зарубежную поездку Трампа «в три центра авраамической веры — Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан».

Whitehouse.gov Дональд и Меланья Трамп на встрече с папой Римским Франциском. Ватикан

Но это одна сторона медали. Есть и вторая. Как отмечает издание, посол, похоже, «иллюстрируя частично логику» запланированного на июль сего года Государственным департаментом США международного министерского совещания о состоянии и продвижении религиозной свободы, говорила о необходимости оказания давления на Китай. Пока «китайское правительство не изменит свою контрпродуктивную политику в отношении верующих людей, Соединенные Штаты будут продолжать выражать свою озабоченность». По ее словам, то, что «происходит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, шокирует… По нашим оценкам, китайские власти задержали более миллиона уйгуров, этнических казахов, других мусульман и меньшинств в местах, которые можно охарактеризовать только как лагеря для интернированных». Crux напоминает, что в конце марта посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек во время поездки в Гонконг и Тайвань критиковал Пекин, а также Ватикан — за «заключение с Китаем в сентябре прошлого года сделки, регулирующей назначение епископов», предупредив, что «ватиканское соглашение будет способствовать «войне с верой» по всей стране».

Интересно, как это должен воспринимать государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, который был приглашен принять участие в мероприятии «Встаньте вместе, чтобы защитить международную религиозную свободу». Монсеньор курирует процесс восстановления дипломатических отношений Ватикана и Китая. Он написал предисловие к представленной на днях книге отца Антония Спадаро, главного редактора иезуитского журнала Civiltà Cattolica, под названием «Церковь в Китае — будущее, которое еще предстоит написать», где указывает, что Святой престол не подпитывает «недоверие или враждебность к какой-либо стране», и утверждает, что Католическая церковь в Китае «не может быть отделена от позиции уважения, почтения и доверия к китайскому народу и его законным государственным органам». Сам отец Антонио, которого считают одним из тех, кто объясняет миру, что думает папа Франциск, замечает: «Мир во всем мире проходит сквозь Китай и ислам, два главных приоритета понтификата Франциска, оснащенного иглой с длинной прочной нитью».

На первый взгляд, ничего особенного, ведь иезуитский орден исторически выступал и выступает против колониализма и за равноправную ценность цивилизаций. Однако важный нюанс заключается в том, какое дерево выращивает отец Антонио на почве «геополитического взгляда папы Франциска», который заключается в том, чтобы «опрокинуть устаревшую схему отношений между «центром» и «периферией». Свое выступление главный редактор иезуитского журнала посвятил визиту в Италию председателя КНР Си Цзиньпина (20—23 марта), в ходе которого Рим декларировал готовность присоединиться к глобальному китайскому проекту нового «Шелкового пути», который еще называют «Один пояс, один путь». Отец Антонио утверждает, что «Шелковый путь» и его амбиции будут невозможны без растущего доверия между Пекином и Римом, понимаемого как престол апостола Петра, учитывая глобальную природу христианства». Фактически это уже поддержка вызывающего многие споры и разногласия политического проекта, а не религиозного. А ведь действиями той же Италии выражает «разочарование» Вашингтон: государственный секретарь США Майк Помпео предупреждает вступающие в «коммерческие отношения» с Китаем страны о том, что их «народы проиграют».

Quirinale.it Встреча президента Республики Италия Серджо Маттареллы с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на бизнесс-форуме Италия — Китай. 22 марта 2019

Конечно, можно сказать, что это не касается Ватикана, ведь у него нет торговых отношений с Пекином. Но вряд ли самая важная «жесткая сила» позволит самой влиятельной «мягкой силе» идти не в ногу. Ватиканские эксперты внимательно считывают сигналы. После того как известный политтехнолог Стивен Бэннон, бывший главный стратег Трампа, выступил в Риме с критикой Франциска за его выступления против «народников и националистов», спустя какое-то время американцу ответил итальянский католический портал Vatican Insider, выходцы из которого руководят сейчас Залом печати Святого престола. Издание отмечает, что сегодня у нас есть «Трамп, который не считает папу союзником», есть «евангелисты и консервативные католики, которые являются основой избирательной базы» президента США, есть «контакты между Бэнноном и реакционными группировками в Церкви», есть «вице-президент США Майк Пенс как точка отсчета» всего этого. Кстати, Бэннон в своей римской речи также заявил, что это Китай, а не Россия представляет собой «экзистенциальную угрозу» для западного мира, а ранее принял участие в создании организации «Комитет по существующей опасности: Китай» (CPDC).

Поэтому не будет ошибкой сказать, что на линии Вашингтон — Ватикан уже «искрит» и «искрить» в дальнейшем станет, видимо, еще сильнее. Безусловно, Святой престол, переживший так много царей, королей и императоров, будет идти своим курсом, намереваясь пережить и очередного президента США в ситуации отсутствия «растущего доверия», присутствуя формально на организованных американцами мероприятиях. Ведь Вашингтон сегодня Ватикану не помощник, а Франциск — не Иоанн Павел II.