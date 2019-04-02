



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны «подчеркнули важность активизации переговоров по Нагорному Карабаху». Москва «выразила готовность содействовать урегулированию». Помимо того, «Алиев поделился оценками своей встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном по нагорно-карабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта».

Напомним, что ранее аналогичный телефонный разговор состоялся между Путиным и Пашиняном. Детали бесед не предаются гласности. Но в целом после венской встречи между Алиевым и Пашиняном активизация телефонных разговоров в треугольнике Москва — Баку — Ереван в отношении перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта не воспринимается как случайное явление. Оно заметно бросается в глаза еще и потому, что в отличие от других глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ только российский президент самым активным образом стремится оказывать содействие поиску путей мирного решения конфликта. Это наводит на мысль о том, что процесс урегулирования, кажется, вступает в новую фазу при активном участии Москвы, хотя контуры ее пока не просматриваются. Очевидно пока следующее.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

Именно при личном участии Путина удалось остановить эскалацию в Нагорном Карабахе в начале апреля 2016 года. Именно Путин выступил в роли посредника при достижении устных договоренностей между Алиевым и Пашиняном в Душанбе по снижению напряженности на линии фронта. И в первом, и во втором случае МГ ОБСЕ оказывалась не совсем у дел. Да и в последующих заявлениях заявления Минской группы с начала марта о необходимости ведения переговоров между конфликтующими сторонами на базе Мадридских принципов и отказа от изменения формата переговоров вплоть до самой венской встречи между азербайджанскими и армянскими лидерами позиция МГ ОБСЕ оставалась маловразумительной. Но посредник между Баку и Ереваном, судя по всему, был и есть. Все указывает на российского президента.

Тут хватает загадок. Не хочется впадать в конспирологию, но остается открытым вопрос о том, почему Алиев прямо по ходу пошел на договоренности с Пашиняном еще до проведения в декабре прошлого года парламентских выборов в Армении. В ситуации, когда многие бакинские эксперты предсказывали чуть ли не крушение «режима Пашиняна». Более того, когда президент США Дональд Трамп в обращениях к президентам Азербайджана и Армении по поводу 100-летия образования республик предупреждал их о «появлении в ближайшее время новых возможностей для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта», многие были уверены в том, что Вашингтон решил активизировать свою политику на карабахском направлении. Но вперед стала вырываться Москва.

Получается, что Баку и Ереван рассматривают Россию в качестве ближайшего посредника, который имеет достаточно политической воли, чтобы изменить статус-кво и претворить в жизнь миротворческие инициативы. Но такая ситуация в потенции существовала и раньше. Нынешняя активизация Москвы на этом направлении, возможно, связана с событиями на Украине. Есть желание добиться серьезного прорыва в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Поэтому Путин негласно подталкивает Алиева и Пашиняна к диалогу, пытаясь усадить их за стол переговоров, чтобы достичь компромисса. В каком конкретном формате это будет достигнуто, то ли при посредничестве Минской группы, то ли в результате диалога Алиев — Пашинян без МГ ОБСЕ, не имеет пока что принципиального значения. Оно появится лишь в том случае, если США и Франция, как сопредседатели, захотят вставить палки в колеса под предлогом борьбы с «усилением гегемонии России в Закавказье».

Primeminister.am Переговоры между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Вене

Пока же складывается устойчивое ощущение, что в треугольнике Москва — Баку — Ереван рождается «дорожная карта» достижения мира, которая будет наилучшим образом отвечать национальным интересам обеих сторон конфликта в регионе. Объективные основы для этого, пишет американское издание The National Interest, есть. «Россия рассматривает президентство Алиева в качестве продолжения курса, намеченного еще его отцом Гейдаром Алиевым, которого с Путиным связывали довольно теплые отношения, — пишет это издание. — Баку продолжает развивать партнерские отношения с Москвой, избегая при этом вступления в западный альянс. Армения делает то же самое, хотя является членом ОДКБ». Более того, Армения при определенных обстоятельствах может вписаться в систему отношений Москва — Баку — Анкара.

Но нужно сначала урегулировать нагорно-карабахский конфликт. И так, чтобы, как говорил Путин, «не было ни победителей, ни побежденных». Это в целом. А пока, возможно, российский президент добивается того, чтобы для начала душанбинские договоренности обрели юридическую форму при гарантиях Москвы. Дальше можно будет делать следующие шаги и в гуманитарной области. Посмотрим, что из этого выйдет.