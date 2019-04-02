



Иван Шилов ИА REGNUM

Активисты одесского Евромайдана не на шутку расстроились из-за того, что в первом туре президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко уступил шоумену Владимиру Зеленскому, сообщает «Таймер» (Одесса). Так, по мнению волонтера Натальи Карташевой (Пранжу), все те, кто голосовал за Зеленского, просто «наплевали» в лицо каждому украинскому военному. «Вы вытерли ноги об могилу каждого, кто погиб, защищая вас… Конченые ублюдочные твари. Можете сегодня ржать, ведь вы 30% из 45% всей Украины больше ничего не умеете, вы потребители, но ржать вам недолго, все адекватные, и в том числе наши западные партнеры, не дадут вам такого шанса прос*ать страну, надругаться над теми, кто меняет ее», — не смогла сдержать эмоций активистка. Солидарен с Карташевой и лидер одесской группировки «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко, назвавший всех голосовавших за Зеленского, ставленника днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, людьми с мышлением «аквариумных рыбок». В другом своем посте он же сравнил голосующих за Зеленского с людьми, голосующими «за брокколи». А вот скандальная одесская «майдановка» Алена Балаба назвала электорат Зеленского людьми, для которых «на Украине нет войны».

Обливание грязью, ненависть, оскорбления и угрозы: провластные блогеры критикуют в соцсетях всех, кто голосовал не за Порошенко, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). «Лидеры мнений» публикуют полные ненависти сообщения, предлагая расстрелы и вывод из состава Украины областей, которые проголосовали за Зеленского. Пропрезидентской политолог Тарас Березовец заявил, что те, кто голосовали за Зеленского — не «граждане». Но наиболее скандальное заявление прозвучало со стороны журналиста Айдера Муждабаева, который призвал расстреливать тех, кто голосовал не за Порошенко, назвал их предателями и сказал о потере областей, где не поддержали действующего президента. Похожие настроения были у значительной части аудитории Волыни. Первые часы после публикации экзит-полов стали самыми показательными. Странная тактика одновременной дискредитации избирателей с одновременным призывом голосовать за Порошенко имела сразу несколько векторов. Самый примитивный — обвинение в «умственной неполноценности». Заявлениями на эту тему не гнушались ни обычные волыняне, ни журналисты, ни даже политики и чиновники. Невероятно высокий рейтинг доверия Зеленского начали оправдывать тем, что, мол, его избиратели — в основном студенты или люди без образования. Второй вектор — армия. Мол, «если не поддерживаете Порошенко, то идите воевать сами». Но результаты голосования выбили из рук команды Порошенко оружие в войне за электорат. Как выяснилось, украинские военные в Донбассе проголосовали против Порошенко и в основном поддержали Зеленского.

В окружной избирательной комиссии по установлению результатов голосования в территориальном избирательном округе № 77 ответили на вопрос, как голосовали на участках, где голоса за будущего президента отдавали и военные, передает «Индустриалка» (Запорожье). На участке 231 073, где голосовали военные 55-й артбригады, лидерами стали: Зеленский — 669 голосов, Порошенко — 188, Юрий Бойко — 175, Юлия Тимошенко — 103, Александр Вилкул — 100. Всего на участке голосовали 1417 человек. Военные Национальной гвардии голосовали на участке 231 116 (1193 избирателей): Зеленский — 651, Бойко — 143, Вилкул и Юлия Тимошенко — по 89, Порошенко — 86, Игорь Смешко — 48.

(сс) Catrifle Александр Вилкул

Для голосования украинских военнослужащих были открыты 80 специальных избирательных участков вблизи линии фронта на территории Донецкой и Луганской областей, информирует «Курс» (Ивано-Франковск). Издание цитирует журналиста Юрия Бутусова: «Зеленский, Тимошенко, Гриценко и другие оппозиционеры в сумме получили большинство голосов военных. Порошенко обошел Зеленского всего на 300 голосов. Бойко и Вилкула выбрали 900 бойцов вооруженных сил Украины. На 73 участках военнослужащие проголосовали так: Порошенко — 11 580, Зеленский — 11 255. Порошенко занял первое место, однако его отрыв от Зеленского небольшой. И суммарно в армии оппозиционные президенту кандидаты имеют значительное преимущество. Таким образом, утверждение сторонников Порошенко, что армия якобы его безоговорочно поддерживает, оказалось мифом. Но авторитет и дела верховного главнокомандующего позволили ему стать лидером симпатий военнослужащих, а значит, в армии ценят деятельность Порошенко — и это также важно отметить… Неприятно удивляют высокие результаты двух пророссийских кандидатов — Бойко (555) и Вилкула (344), которые демонстрируют связи с Москвой и готовность сдать Путину украинские земли. То, что военнослужащие Украины спокойно голосуют за сторонников союза с Россией, показывает крайне слабую работу с личным составом, проблемы морально-психологического воспитания в военных частях».

Среди рекордного количества кандидатов в первом туре президентских выборов украинцы выбрали артиста-комика, который не имеет политического опыта (разве что исполняет роль президента в фильме «Слуга народа») и действующего президента Украины, пишет «Галичина» (Ивано-Франковск). По словам самого Зеленского, в своем сериале он показал «Украину грез». Похоже, его избиратели поверили ему, перенеся восприятия киношного президента-реформатора на украинские реалии.

Hronometer Зеленский

Хоть и со слабой явкой, но Закарпатье показало яркий пример протестного голосования, считает Mukachevo.net (Мукачево). Что касается закарпатских венгров, то они предпочтение отдали Зеленскому, он был избран и большинством украинцев, голосовавших на территории Венгрии. Эксперты говорят, что обычно представители венгерского национального меньшинства голосуют за кандидата от власти, но эти выборы стали своеобразным протестом против действующей власти. Подобным настроениям предшествовали «Закон об образовании», языковой вопрос и многочисленные политические дебаты между Киевом и Будапештом.

Корреспондент газеты «Молодий буковинець» (Черновцы) побывала в штабах кандидатов в президенты на следующий день после выборов. «Первым я посетила штаб Тимошенко в 11.30, — сообщает она. — Здесь мне сообщили, что руководителя штаба нет на месте, а потому лучше подойти позже. Через полчаса я зашла еще раз, предложили кофе, пока звали руководителя. Но через три минуты в общении мне было отказано. «Подойдите после завершения подсчета. Сейчас мы не можем давать никаких комментариев», — сказали работники. В штабе Порошенко я никого не нашла, потому что дверь была закрыта. А вот в штабе Зеленского меня встретили приветливо и предложили присесть, пока руководитель штаба Виталий Другановский был занят. В течение нескольких минут ожиданий заходили люди, чтобы поздравить работников штаба с победой. Также заходили наблюдатели, работавшие на участках, представлявшие Зеленского. Они подписывались в документах и спрашивали, когда получат деньги. Однако в офисе им ответили, что денег штаб не выдает. «Вся наша команда новая для Украины, тем более в Черновицкой области. 99% не участвовали в политических процессах, не были ни в каких партиях. Поэтому этот процесс мы строили вместе с Владимиром по-новому. Конечно, мы надеялись на победу и ожидали, надеялись на победу в первом туре. К сожалению, этого не произошло. Однако мы довольны результатом», — сказал Другановский. По его словам, штаб Зеленского на Буковине «покрыл» все 565 участков в Черновицкой области. набрали колоссальное количество наблюдателей — около 400».

Чем станет второй тур, пустой формальностью или интрига сохраняется, разбирался колумнист портала «За Збручем» (Тернополь): «Главный вопрос, который звучит в различных вариациях постоянно: достаточно ли преимущество Зеленского над Порошенко перед вторым туром? И кому и от кого перетекут голоса избирателей? Реакция действующего президента после того, как результаты голосования стали понятными, признаюсь, немного удивила: он радовался и победно размахивал руками так, как будто именно его вскоре в зале парламента «благословят» на второй срок. Как оказалось, причиной проявления чувств стал сам факт попадания в «финал», пусть и с ощутимым отставанием от соперника. Своим достижением Порошенко в немалой степени обязан патриотическим и сознательным Львовщине и Тернопольщине».

Нам удалось пережить первое действие праздника демократии и даже серьезно не перессориться, отмечает Zaxid.net (Львов). Подумаем, что нас ждет 21 апреля, то есть во время второго тура президентских выборов. Пока социология прогнозирует победу Зеленского в поединке с действующим президентом. Оба кандидата объявили о намерении провести телевизионные дебаты в прямом эфире. Нельзя исключать, что здесь чаша весов качнется в сторону Порошенко. Он уже неоднократно демонстрировал свое умение дискутировать. Зеленский постоянно избегал встреч с прессой. А там, где все-таки выходил на публику без заранее заготовленных авторами «95 квартала» сценариев, демонстрировал себя совершенно никудышным оратором. Зато у Зеленского больше шансов заручиться поддержкой тех кандидатов, которые уже выбыли из борьбы (возможно, даже Тимошенко). Между тем у Петра Алексеевича таких шансов значительно меньше. Потому что, во-первых, он уже успел всех своих конкурентов обозвать «ставленниками Кремля». А во-вторых, память о том, с каким рвением Порошенко уничтожал три года назад своего коалиционного партнера Арсения Яценюка, вряд ли добавит энтузиазма потенциальным союзникам.

Яценюк

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил порталу «НикВести» (Николаев), что Зеленский удовлетворяет запрос избирателей на «новые лица» в политике, а сами они «устали и хотят чего-то нового». Отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что Зеленский — это сбой системы, мэр ответил, что «сбой — это случайная несработка того или иного. Основная задача разработчика системы — превратить сбой в ошибку и исправить ее. Сбой невозможно исправить, он происходит сам по себе. Сегодня мы можем говорить, что есть вот ряд политиков, которые… так или иначе есть запрос на новые лица. Люди устали, люди хотят чего-то нового». Сенкевич также добавил, что не ясно, какой политический курс имеет Зеленский: «Какой курс у Порошенко — ясно. Какой курс у Тимошенко — тоже вроде бы немножко понятно, он кардинально должен отличаться от курса Порошенко. И это будет новый курс. И в отношении третьего кандидата, я хотел сказать, что его курс мы пока не поняли. Что, будут давать 10% от взятки? Ну это же не курс».

«Итак, первый тур президентских выборов позади, двойка лидеров определена, и мы можем подвести некоторые предварительные итоги, — пишет главный редактор портала «Думская» (Одесса) Олег Константинов. — Однозначно плохо то, что произошло на Украине для поклонников всяких вилкулов, боек и прочих путиных. Потому что, во-первых, им в принципе плохо от самого факта существования Украины, которая, вопреки всем «прогнозам» кремлевских аналитиков, никак не распадется, не замерзнет и не полыхнет пламенем всеобщей гражданской войны. А во-вторых, плохо от того, что Украина, которая должна была стать жупелом, являет миру, Европе и бывшим соотечественникам примеры на редкость спокойных, демократических, конкурентных выборов. Когда лидер воюющей страны не владеет монополией на админресурс и СМИ; когда он, если и использует имеющиеся в его непосредственном подчинении силовые структуры, то так осторожно и даже тактично, что где-то в мире плачет один Золотов (или хохочет, не знаю, как у этого путинского *** (оскорбительное выражение — ИА REGNUM ); когда у конкурентов не только рейтинги, но и команды, и медийная поддержка, и много чего еще… Впрочем, да, тут я перегнул, для любителей России все перечисленное — не достоинство, а слабость… Но это Украина. Она непредсказуема, и непредсказуема, к счастью, не только для своих, но и для чужих».