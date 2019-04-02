Шум и ажиотаж, поднятые США и Израилем вокруг оккупированной части сирийских Голанских высот, не спадают. Как мы уже отмечали ранее, всё это происходит на отнюдь неоднозначном фоне авиаудара Израиля по северо-сирийскому Алеппо. Сейчас, благодаря «чуткости» израильтян, в деле раздувания «счастья» в связи с «очень успешными» результатами этого авианалёта с ракетными ударами, тоже разгорается пропагандистская шумиха. Словно бы и не было официальных заявлений сирийских СМИ и военных кругов о том, что основную часть израильских ракет удалось сбить, что жертв нет, есть только частичные разрушения и т. д.

Иван Шилов ИА REGNUM

К примеру, вот что рассказывали об «удаче» израильских ВВС в ночь с 26 на 27 марта. Мол, используя прикрытие ночи, израильские ВВС «смогли поразить большинство намеченных целей, одновременно уклоняясь от сирийских ПВО». И опять — ну влюблены израильтяне в Иран! — «израильские ВВС нанесли удары по сирийским и иранским военным целям в районе Шейх-Наджар, на авиабазе Найраб и в международном аэропорту Алеппо». Далее, однако, признаётся, что «сирийской ПВО удалось поразить ряд израильских ракет, однако часть из них достигла целей». Маршрут израильских ВВС по пути в Алеппо до сих пор, мол, неизвестен. «Сирийские подразделения ПВО не смогли отследить ракеты, пока они не начали поражать цели. Источник также сообщил, что удары по целям вызвали несколько мощных взрывов, которые были слышны по всей провинции Алеппо», и так далее.

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

Вначале об «иранских военных целях». Вновь сошлёмся на экс-министра обороны Израиля Авигдора Либермана, публично признававшегося в 2017 г. — ну, нет в Сирии ни иранских войск, ни иранских баз, ни, само собой разумеется, «иранских военных целей». Будут ли? Теория вероятности, видимо, не дала бы никому права исключать возможность появления в Сирии — а почему только в Сирии?.. — неких пунктов базирования иранских военных советников. А в будущем — и военных баз, почему бы нет? Вон, у Китая военно-морская база в Джибути, в районе Африканского Рога, строится ещё одна в Пакистане. Иран ничем не хуже Китая. Далее — сирийский официоз, помимо сообщения агентства SANA от 28 марта, которое знает уже весь мир, более никак не реагировал на авианалёт Израиля. Из этого можно сделать предположение, что никакого такого мало-мальски серьёзного успеха израильские ВВС не достигли. А вот что «выцарапалось» в процессе уточнения обстоятельств, в немалой степени удивило. Оказывается, поставленные Россией в Сирию зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 ещё не до конца развёрнуты. В основном прикрыт только Дамаск и его округа. И тут у нас — существенная возможность ловить на лжи тех, кто утверждает, что якобы «после израильских ударов по Дамаску иранцы предпочли перевести свои объекты на север». С какой стати, если в первую очередь батареями ЗРК С-300 прикрыт сейчас именно Дамаск и прилегающие к сирийской столице регионы? Уместно напомнить о предупреждении президента Ирана Хасана Рухани от 16 января этого года: «Американцы обеспокоены возможностями иранской нации и поэтому стремятся оказать максимальное давление, но это давление будет бесплодным… Хотя у нас есть проблемы, иранская нация намного умнее, чем думают враги». Это предупреждение в полной мере касается Израиля и любых произраильских кругов где бы то ни было…

Второй вопрос — что касается израильских ракет, то, слава Богу, не отрицается, что только «часть из них достигла целей». То есть подтверждается официальное сообщение сирийских военных от 28 марта, что в целом сирийские силы ПВО успешно отразили ракетную атаку израильских ВВС. Что можно из этого вывести? Во-первых, ракет было явно не слишком много, если даже без помощи ЗРК С-300 сирийским ПВО удалось успешно отразить нападение. Во-вторых, что там и где конкретно в черте Алеппо разрушено, никто не сообщает. То есть оценить реальные итоги израильского авианалёта можно, только лично побывав в тех местах, которые означены как цели авиаатаки. И только тогда можно будет всерьёз рассуждать — что там было 27 марта, успех израильских ВВС или сирийских сил ПВО. В-третьих, откровенные глупости в виде «маршрут израильских ВВС по пути в Алеппо до сих пор неизвестен» или «сирийские подразделения ПВО не смогли отследить ракеты, пока они не начали поражать цели» — это расчёт на идиотов и домохозяек, поскольку малозамеченным к Алеппо можно подойти исключительно со стороны побережья акватории Средиземного моря — полёт со стороны сирийско-израильской границы или через воздушное пространство Ливана были бы чётко перехвачены, раз уж вокруг Дамаска развёрнуты установки С-300. В случае же «морского маршрута» встаёт вопрос — а израильтяне ли летали? Куда логичней предположить, что — американцы. В Средиземном море постоянно курсирует хотя бы один авианосец США. Вот что писали турецкие СМИ 11 апреля 2018 г. в связи с выдвижением к берегам Сирии американской военно-морской ударной группы во главе с авианосцем «Гарри Трумэн»: «США наметили 22 цели первостепенной важности на территории Сирии. Среди них — военные аэродромы и ряд стратегических объектов в Хомсе, Дамаске, Хаме, Дэйр-эз-Зоре и Ракке, а также Тартусе, где находятся в настоящее время российские военнослужащие». И кто сказал, что в конце марта 2019-го США могли или не могли «подсобить» Израилю при ракетном обстреле Алеппо?.. Ну, а «не могли отследить» — это вообще чушь несусветная, коли сами круги, приписывающие себе «авторство» за авианалёт на Алеппо, признаются, что только части их ракет удалось долететь до целей. Значит, всё прекрасно видели, и не над собой же сбивали сирийцы те ракеты, которые им удалось сбить.

Russian Ministry of Defence Зенитный ракетный комплекс С-300 в Сирии

Мы уже упоминали в предыдущих разборах ситуации, что, судя по резкой активизации террористов в «зоне деэскалации» Идлиб, за которую ответственна Турция, и по тому обстоятельству, что начиная с 27 марта сирийская армия и союзные ей силы возобновили «работу» по ликвидации террористов на севере провинции Хама, в регионах, прилегающих к провинции Алеппо, в случае с авиаударом по городу Алеппо мы имели дело с попыткой неких сил (тут неважно — США или Израиля) с воздуха обеспечить успешность действий террористических банд из Идлиба. Заверяем читателей — если воспринимать сообщения сирийского агентства SANA со ссылками на военные источники Сирии как единственно достоверный источник, то мы увидим, что с 28 марта по 1 апреля идут активные военные действия против двух группировок — «Джебхат ан-Нусра» * и «Катаиб аль-Изза» *, а также, ближе к Идлибу, и группировки протурецких боевиков «Хизб ат-Туркестани» *. Последняя террористическая организация особа интересна, помимо Сирии, конечно, властям Турции (поскольку именно турки — «опекуны» «Хизб ат-Туркестани» *), а также России, Ирана и Китая. Думается, что нет нужды объяснять — почему. В этой банде, как сообщалось в предыдущие годы, сосредоточены выходцы из китайского Синьцзяня, из республик Средней Азии, из некоторых автономий России, из Афганистана и так далее. Итак, три террористических группировки собирались под прикрытием авианалёта предпринять нечто в направлении Алеппо. Мало того, что ракетный обстрел был нейтрализован, пусть и не на 100%, помощь с моря бандитам не помешала сирийской армии и её союзникам «в поле» продолжать громить три банды.

В том, что авианалёт с моря могли совершить не израильтяне, а американцы, с чем и была, вероятно, связана «нерешительная скромность» сирийской ПВО — одно дело завалить израильтянина, другое — американца, авианосцы тут неподалёку, могут «добавить»… — убеждает тот факт, что 29 марта, как сообщал общеарабский канал Al Arabia, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что одной из главных целей Вашингтона на Ближнем Востоке является изгнание России и Ирана из Сирии . «Мы работаем со всеми нашими союзниками, чтобы события в Сирии не привели к укреплению там Ирана и России. Это комплексная стратегия», — подчеркнул Помпео. Со всеми союзниками — и это в первую очередь означает совместно с Турцией, которая выступает проводником интересов США и Израиля в формате «Астанинской тройки», а также с Израилем. Помпео сказал именно так — «Ирана и России», а не только об одном «Иране». Сопоставляем это с сообщениями турецких СМИ от апреля 2018 г. о том, что среди первостепенных целей морской авиации США отдельной чертой указывалась и военно-морская база России в сирийском Тартусе — есть ещё у кого-нибудь сомнения, что болтовня США и Израиля о нежелательности присутствия в Сирии одного лишь Ирана — это просто игра «тень на плетень», а на самом деле Вашингтон и Тель-Авив стремились и стремятся к изгнанию из Сирии именно российских военных? Причём, отметим — чем дальше, тем наглей Турция. О повышении наглости Анкары свидетельствует такой факт: как передавало турецкое агентство Anadolu, 30 марта министр обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск страны проинспектировал воинские части, дислоцированные на границе с Сирией. В рамках поездки глава военного ведомства принял участие в открытии Совместного операционного центра по управлению планируемой «антитеррористической операцией» в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат. А ведь там-то никто не давал разрешения туркам что-то «проводить»! Ни Иран, ни Россия, ни даже США с Израилем, хотя за последних ручаться — себе дороже. Как они по-уличному «кинули» курдов Африна, — думается, помнит весь мир.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, хоть и был занят местными выборами, но ранее в тот же день заявлял, что в случае, если США не устранят «угрозу терроризма в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат», Анкара предпримет все необходимые шаги в данном направлении. Подготовка к операции завершена, подчеркивал турецкий лидер. Разумеется, все помнят, что военно-политическое руководство Турции уже несколько месяцев предупреждает Вашингтон, сохраняющий своё военное присутствие на востоке Сирии, о своей готовности осуществить вторжение вглубь сирийской территории для создания на северо-востоке САР «зоны безопасности». Главная мишень турецкой армии — ну конечно же, «Отряды народной самообороны» (YPG) сирийских курдов, поддерживаемые американской стороной, но в то же время признанные официальной Анкарой «террористической организацией», связанной с запрещённой в Турции Курдской рабочей партией (PKK). И именно курды отрядов YPG из состава проамериканской марионеточной структуры «Сирийские демократические силы» (SDF) 28 марта рапортовали о якобы взятии «последнего оплота ИГ*» — городка Багуз на востоке Сирии в Заевфратье, куда так стремится Турция. Кстати, мы обратили внимание на то, что одно из заявлений США в конце марта содержит вполне себе прямой намёк на то, что Вашингтон готовит очередной «слив» сирийских курдов на заклание туркам. 25 марта специальный представитель США по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри на пресс-конференции в Госдепартаменте США, как сообщало агентство Anadolu, отчётливо заявил, что США сотрудничают со своим союзником по НАТО Турцией в «зоне безопасности» вдоль турецкой границы, и в состав контролирующих её сил не войдут сирийские курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). «Мы ищем решение, которое отвечало бы потребностям каждого, — сказал Джеффри на пресс-конференции. — То, над чем мы работаем с Турцией, это создание безопасной зоны некоторой длины вдоль турецкой границы, где не было бы сил YPG, потому что Турция очень нервничает по поводу YPG и их связей с PKK».

Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия

Сетовать по поводу непрекращающегося неблагоразумия сирийских курдов, входящих в состав проамериканских SDF, мы не станем. Трудно понять, почему после Африна сирийские курды из YPG вообще ещё считаются с американцами, которые, как видно из речей Джеймса Джеффри, хотят курдов северо-восточной Сирии отдать… да, верно — снова под турецкую оккупацию . Наверное, сирийские курды из проамериканской группировки SDF — психологические мазохисты, им нравится и хочется быть изнасилованными турецкими войсками и протурецкими бандитами, в согласовании с США, как это было в Африне, к примеру. Посетуем по поводу тех, например, в России и Иране, кто до сих пор в упор не видит, что в Сирии их партнёр по «Астанинской тройке», Турция — это союзник именно США (читай: Израиля), а никак не России и Ирана. А ведь сейчас — самый удобный момент, во-первых, переубедить курдов из YPG и переориентировать их на Москву, Тегеран и Дамаск; а во-вторых, прижать к углу Турцию и заставить её «определиться». Если Анкара и далее хочет на равноправных началах с Россией и Ираном участвовать в сирийском урегулировании, то: 1) полностью открещивается от США и Израиля, 2) никуда в северо-восточную Сирию не влезает и никак не угрожает здешнему населению, а это не только курды, а также и армяне, ассирийцы, друзы, бедуины и т. д. Более того, турки отводят свои войска от сирийской границы на всём её протяжении на 30−50 км от пограничной линии и, само собой, убираются из Африна, Джераблуса, Эль-Баба и окрестностей Манбиджа. И последнее — турки сами, силами своей армии и служб безопасности, доказательно (что называется — «на глазах» у России и Ирана) ликвидируют физически всех своих тюркских террористов из «Хизб ат-Туркестани» *. Согласимся — только при таких условиях можно будет верить Анкаре и в её заверения о приверженности территориальной целостности Сирии.

Чтобы завершить «курдо-американо-турецкую страницу» Сирии, мы не можем не указать на то, что 29 марта курды из «Сирийских демократических сил» (SDF) провели военный парад в городе Эль-Камышлы провинции Хассеке. Это недалеко от турецкой границы. Парад был посвящён одержанной победе над ИГ* в городке Багуз, отмечал ливанский новостной ресурс Al-Masdar News. Курды-бойцы SDF маршировали со своими флагами, прошли также армейские автомобили, играл оркестр. Видео с этого мероприятия доступно в интернете. Ранее очень многими СМИ писалось, что на 2020 финансовый год Пентагон США запросил 550 млн долларов на подготовку и развитие «местных сирийских военных формирований». И на этом основании делался крайне ошибочный вывод: «Таким образом, США ушли от ранее достигнутых с Турцией договоренностей по сирийским курдам. Анкара, постоянно угрожающая проведением военной операции против курдских формирований, не осмеливается, однако, её начать. Президент США Дональд Трамп как-то заявил, что в случае наступления на сирийских курдов Соединенные Штаты «истощат Турцию экономически». В настоящее время под контролем SDF находится 28% территории страны. Это огромная часть северо-восточной Сирии, которая граничит как с Ираком, так и с Турцией. В данном регионе находится 70% нефтяных месторождений страны». А теперь этот ошибочный вывод накладываем на сногсшибательные (для сирийских курдов и их «болельщиков», как и радетелей идеи о том, что, мол, «США всё гарантировали курдам»!..) признания спецпредставителя США по взаимодействию с Сирией Джеймса Джеффри на пресс-конференции в Госдепартаменте США 25 марта: «…То, над чем мы работаем с Турцией, это создание безопасной зоны некоторой длины вдоль турецкой границы, где не было бы сил YPG, потому что Турция очень нервничает по поводу YPG и их связей с PKK». Неужели опять не видно, что, как и в случае с Африном, курды Заевфратья уже сданы Вашингтоном на «суд» Анкаре?..

Турецкий солдат

Тем временем сирийские Голанские высоты по-прежнему щекотят нервы обывателям и воякам — причём это стало повсеместным занятием. Мы уже подчёркивали, что ни одна страна в мире, даже — всегда послушная, как комнатная собачка Вашингтона, соседняя Канада, и то не рискнула поддержать президента США Дональда Трампа и Израиль в их совместной радости по поводу попытки «узаконения» аннексии Голанских высот. Но этим двум — Вашингтону и Тель-Авиву, хорошо и вдвоём, им никто боле не нужен. И весь мир они десятилетиями именно игнорируют, издеваются неприкрыто над планетой. Издание Times of Israel 28 марта написало, что Госдепартамент США заявил, что администрация Белого дома готовится перерисовать все правительственные карты Израиля и прилегающего региона, чтобы включить Голанские высоты в состав Израиля. Новые карты будут «соответствовать» недавнему изменению политики США, которая признаёт оккупированную сирийскую территорию Голанских высот в составе Израиля, заявил пресс-секретарь Госдепартамента. Это подтвердил и Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану, который также заявил, что Госдепартамент «перерисует» карты и опубликует их, «как только они будут готовы». Госдепартамент США пока не уточнил, видят ли США израильско-сирийскую границу вдоль линии прекращения огня 1974 г. или вдоль западной границы демилитаризованной зоны, патрулируемой силами наблюдателей ООН. В связи с готовящимся американо-израильским «праздником», приведём такие данные: на заседании Совета Безопасности ООН 27 марта 2019 г. 14 членов из 15, кроме США, осудили этот шаг, назвав аннексию Израилем региона «недействительной и не имеющей международной юридической силы». Вся Лига арабских государств (ЛАГ), даже страны, являющиеся врагами Сирии и потворствовавшие террористической агрессии против Дамаска (Саудовская Аравия, например), сейчас в одном строю — полностью отвергают американо-израильский сговор. «Лидеры стран ЛАГ выступили в поддержку Сирии в вопросе принадлежности Голанских высот», говорится в проекте коммюнике 30-го саммита международной организации, проходящего в Тунисе. Глава дипломатии ЕС еврокомиссар Федерика Могерини на саммите ЛАГ в Тунисе заявила, что ЕС не признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами и выступает против решения американских властей о признании права Израиля на «сирийские Голанские высоты» и впредь также не признаёт израильскими территории, оккупированные в 1967 г. Могерини добавила, что умышленно не замечать международные резолюции по Голанам — это не решение проблемы.

О реакциях России, Китая, Ирана, Турции и ещё ряда других государств мы уже сообщали в более ранних материалах, посвящённых теме Голанских высот. Так что же мы видим? Помнится, Трамп и его сионистское окружение в Белом доме в качестве одного из «обоснований» подводили такой лже-постулат: мол, так уж сложилось долгие десятилетия напролёт, пора бы и узаконить. По такому принципу, напомним мы американцам, да и израильтянам, Израиль вообще никогда не должен был бы стать независимым! Ну, так ведь историческая-то Филистимия-Палестина вон сколько веков была ж частью то той империи, то этой. Какие евреи, какой Израиль?! Узаконенная оккупация — это, если взглянуть на всё в ретроспективе, означает оставление оккупированными Греции, Сербии, Болгарии, Валахии-Румынии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской республики Македония (рука не поворачивается писать «Северная Македония»…), Грузии, Армении, Азербайджана, Кипра, Мальты… Да, пожалуй, большей части современных государств — членов ООН и других авторитетных международных организаций! Более того, «обоснования» Трампа и сионистов — это полнейшее отрицание политики деколонизации, осуществлявшейся в том числе и США, в мире, сразу начиная со дня учреждения ООН.

Но ведь и именно — в соответствии с курсом деколонизации народ Израиля и получил независимость на земле Филистимии, называйте её хоть Феластын, хоть Ханаан. Индии вообще, по сути, нет — а есть страна Бхарат, если на то пошло. Вопрос не в том, кто и как называет одну и ту же землю. Вопрос в исторической справедливости. И вопрос в том, кто же проживает на этой земле. На Голанах испокон веку жили и живут друзы — особая ветвь шиизма, коли так. И неважно сегодня, по чьей вине с 1948 г. тут шли войны — важно, кто в итоге пострадал. А это — друзы. И давайте вот что увидим. Уже несколько дней не стихают протесты друзов в соседних с Голанами провинциях — Кунейтре и Сувэйде, ведь в итоге евреи отнимают земли их, друзов! Дело дошло до того, что к друзам в протестах присоединились и сунниты южной провинции Дераа, считающейся так называемой «колыбелью сирийской арабской весны». Акции протестов идут по всей Сирии, во многих мусульманских странах. Да везде, где есть более или менее многочисленные общины выходцев из Сирии — в Европе, в Латинской Америке, Азии, Африке… При этом все прекрасно понимают, что заставить США и Израиль отказаться от аннексирования Голанских высот можно только одним образом — нанести этим обеим странам военное и политическое поражения на мировой арене. О том, что Вашингтон и Тель-Авив будут, закусив удила, развивать экспансию сионизма, есть много свидетельств.

Israel Defense Forces Израильские танки на Голанских высотах

28 марта ливанский ресурс Al-Masdar News привёл несколько цитат из выступления лидера ливанской шиитской партии «Хезболла» («Партия Бога») шейха Хасана Насраллы в связи с признанием США суверенитета Израиля над Голанами. Шейх Насралла призвал арабские страны в качестве ответного шага выйти из Арабской мирной инициативы в ходе саммита Лиги арабских государств в Тунисе. По мнению Хасана Насраллы, «после признания Голанских высот мы должны ожидать в любой день и час, что Трамп объявит о признании суверенитета Израиля над Западным берегом». И положит конец резолюциям ООН о создании арабского независимого государства в Палестине, раскроем мы скобки в заявлении шейха Насраллы… Пару слов об Арабской мирной инициативе — она была принята в 2002 г. Исходя из её текста, она направлена на заключение всеобъемлющего мира с Израилем и окончание арабо-израильского конфликта. Израиль, в свою очередь, должен был уйти с захваченных им в 1967 г. территорий (Голанских высот и ферм Шебаа), а также признать Государство Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. Восточный Иерусалим аннексирован — ибо с «лёгкой руки» Трампа единый Иерусалим провозглашён столицей только Израиля. Сейчас идёт попытка аннексирования Голанских высот… Шейх Насралла (красивое имя — «Победа Бога» в переводе с арабского…) прав — на очереди американское «узаконение» оккупации Западного берега Иордана и, соответственно, ликвидации Палестинской автономии. А вот и сообщение агентства SANA от 31 марта: «Оккупационные власти Израиля объявили о новом плане строительства 4927 жилых единиц для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Палестинские СМИ сообщили, что новый план предусматривает создание 1427 единиц жилья для расширения пяти еврейских поселений, построенных на палестинской земле в оккупированном Иерусалиме, и 3500 других жилых единиц в различных районах Западного берега. Это угрожает захватом новых обширных участков земли палестинцев».

Политика США и Израиля будет неизменна, пока мир не даст оккупантам по рукам и по ногам. Иного не дано — дипломатические увещевания на современных гитлеров не действуют. Впрочем, не действовали они и на нацистский Третий рейх, пока его не разгромила Советская армия в 1941−45 гг. Кто-то возразит — ой как некорректно сравнивать действия США и Израиля с гитлеризмом! А как ещё соизволите называть то, о чём постпред России в ООН заявил на заседании Совета Безопасности Объединённых Наций 27 марта? Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» * и «Белые каски» готовят в сирийской провинции Идлиб новые провокации с отравляющими веществами, подчеркнул российский дипломат. Российский постпред подчеркнул, что ситуация в сирийской провинции Идлиб «эволюционирует в опасном направлении». «Серьёзную обеспокоенность вызывают вновь поступающие сообщения о том, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» *при содействии пресловутых «белокасочников» готовят очередные инсценировки с применением отравляющих веществ», — сказал Небензя, добавив, что эта группировка контролирует почти 90% сирийской провинции Идлиб. А вот что сказал на брифинге в Дамаске 29 марта представитель Минобороны России, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин: в Идлибе террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» * при участии спецслужб Франции и Бельгии, и организации «Белые каски» готовят провокации с применением отравляющих веществ против мирных жителей. По информации Центра, в Идлиб уже прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии, которые обсудили с главарями террористов организацию видеосъёмок, которые должны подтверждать применение отравляющих веществ, в котором затем обвинят Россию и правительство Сирии. В частности, сотрудники спецслужб Бельгии уже снимали на видео авиаудары ВКС России по объектам террористов в Идлибе, чтобы потом использовать эти кадры для обвинений России в применении химоружия. Российский Центр предупреждает, что террористы могут не ограничиться инсценировкой химатаки, применив реальные отравляющие вещества, доставленные в Идлиб 23 марта под контролем спецслужб Франции. Мы утверждаем — в Сирии против всех народов этой страны применяется откровенный и изощрённый фашизм. И руководят этим фашизмом — именно власти США и Израиля, и никак иначе. Остальные — в том числе Турция, страны — члены ЕС являются просто гнусными марионетками Вашингтона и Тель-Авива.

Террористы на улицах Идлиба

Так что, вот бы о чём подумать правителям США и Израиля, а не об очередной попытке всё-таки сколотить никогда не имевшую в мировой истории общность под условным названием «Великий Израиль». Об опасности быть приравненными к немецкому нацизму — правда, в виде ксенофобствующего религиозно-политизированного расизма в отношении тех, кто не желает ни бежать из Палестины, ни становиться иудеями и ассимилироваться, ни соглашаться на роль современных рабов Израиля в «гражданских костюмчиках». Кстати, палестинские арабы-христиане могут немало интересного и занимательного рассказать о том, как их, можно сказать, почти что первородных христиан мира, сегодня вынуждают либо жить в гетто, либо же бежать с родной земли. Израиль и США очень хотят дождаться прямых обвинений в фашизме на Ближнем Востоке? Что ж, долго ждать не придётся, по крайней мере, на сей раз. Не зря ведь ещё 17 февраля в Бендер-Ленге, как сообщало иранское агентство Mehr News, выступая на митинге перед жителями южно-иранской провинции Хормозган, президент Ирана Рухани во всеуслышание подчёркнуто напомнил и недавнюю историю, и вообще — весь смысл происходящего на Ближнем Востоке: «Иран хочет установить братские связи со всеми странами региона, и мы никогда не начинали никакой агрессии в регионе. Те, кто считает, что сионисты и американцы могут обеспечить им безопасность, ошибаются. Мы, мусульмане, должны обеспечить безопасность всего региона, но, к сожалению, некоторые соседние страны выбрали неверный путь и побежали в убежище Америки и сионистов, и они думают, что Иран жаждет их ресурсов. В тот день, когда Саддам напал на Иран, мы сказали соседним странам, что Иран победит своего врага, и они должны знать, что наёмники не обеспечат им безопасность».

А 23 марта, т. е. за два дня до позорного заявления Трампа по Голанским высотам, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в ответ на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что «Трамп был послан Богом, чтобы спасти сионистский режим от Ирана», отметил следующее, сообщало иранское агентство IRNA (см. http://www.irna.ir/ru/News/3677700): «В ответ на любезное служение госсекретаря США сионистам… напомню, что иранцы спасли евреев от рабства и геноцида. А сионисты даже исказили Тору [Пятикнижие Моисе́ево (греч. πεντάτευχος) или Кни́ги Моисе́евы — прим.], и она служила страхам об исламофобии. Но вот то, что говорит Тора: — Иранский король спас евреев от рабства в Вавилоне.

— Другой иранский король спас евреев от геноцида.

— Создатели геноцида поощрялись Негевом, а не Ираном.

— Король Ирана — единственный иностранец, которого называют «Христос». И хотим заранее предупредить желающих поднять необоснованную шумиху по процитированному сообщению агентства IRNA о заявлении главы МИД Ирана Джавада Зарифа от 23 марта — если что, подавайте в суд на агентство IRNA или на министра иностранных дел ИРИ Джавад Зарифа, если у вас хватит смелости на такие шаги…

Джеймс Тиссо. Бегство пленников из Вавилона. 1902

И вот что ещё хочется отметить в связи с тем, что мир опять пришёл в возбуждение из-за вопросов, связанных с Сирией. Общественность планеты отчётливо видит: все последние «успехи» Израиля — это именно итог «политики канонерок» США, но в её интерпретации в соответствии с уровнем и системами современных вооружений эпохи 2000−2030 гг. XXI века. Оккупировать часть территории той или иной страны, подогнать к её берегам (неоккупированной части) военно-морской флот… Участие в финансировании химических провокаций против этой страны… И итог — Штаты «дарят» не своё имущество, т. е. Голаны, братскому Израилю. Как тут не вспомнить о совете сирийской дипломатии Вашингтону — так любите Израиль? Подарите ему Северную и Южную Каролины. И как тут не вспомнить о ныне опальном, а некогда — яром антирусском «ястребе"-республиканце, представителе «шотландского клана» вашингтонского политикума Патрике Джозефе Бьюкенене (или, по-гэльски, Бучанане), который ещё в 1990 г. назвал Конгресс и Сенат США «территорией, оккупированной Израилем». «Неоконсерваторы» США добились его ухода из Республиканской партии, обозвав вослед «палеоконсерватором». Отошедший от активности во внутриполитической жизни США, сейчас Бьюкенен является автором очень многих книг и очерков, обозревателем в различных изданиях, главой фонда «Американское дело» («The American Cause») и редактором журнала «Американский Консерватор» («The American Conservative»). Но, Боже ты мой — как прав он был в 1990-м, предвидя, по сути, перерождение Республиканской партии США в вашингтонский филиал израильского полит-блока «Ликуд»! Так что от чистой души советуем Израилю вообще никого не благодарить за «жест с широкого плеча» Трампа — а где это видано, чтобы хозяин-оккупант, выражаясь языком американского экс-республиканца, шотландца Бьюкенена, благодарил за что-то раба-подневольного под оккупацией? Нонсенс. Раб подарил оккупанту то, что тот захотел — и всё. Правда, у раба вытребовали вещь, принадлежащую третьей стране. Ну и так бывает. У раба ж — официальный статус ядерной державы, в отличие от Израиля, обладающего ядерным оружием неофициально. А кто хочет подробностей — извольте, обращайтесь за информацией и помощью к спецслужбам Ирана. Там — всё знают о вооружениях Израиля, в том числе ядерных.

Некие круги в Израиле, правда, почему-то решили, что надо благодарить… Россию и Владимира Путина — мол, «не дали пасть режиму Башара аль-Асада», а то бы… вот возобладал бы подход Барака Обамы и клинтоновцев, было бы «жарко». Даже если и так — то, увы, опять Израилю благодарить, да ещё на коленях, надо бы Иран, а не Россию. Ведь Россия вошла в сирийскую войну, в основном, в 2014−15 гг., да и то — не без согласований с Ираном. А вот с 2011−12 гг. организацией помощи в обороне Сирии от террористической агрессии занимался только Иран , который и бросил клич всем шиитским общинам мира: на помощь братьям в Сирии! Именно благодаря Ирану, не пал Дамаск, не был свергнут Башар аль-Асад. Российские ВКС начали летать над Сирией и точечно уничтожать террористов лишь с осени 2015-го — что ж Израиль столь неблагодарен в отношении истинных защитников Сирии, иранцев и шиитов, в том числе друзов, чью землю — Голаны, Израиль собрался прикарманить навечно? Недавно Верховный лидер Исламской революции, аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи принимал членов боевой организации шиитов Афганистана «Фатимион» и сердечно благодарил их за вклад в войну против прозападных марионеток-террористов в Сирии и Ираке. А слабо Израилю тоже поблагодарить афганских шиитов-хезарейцев за помощь в отстаивании «режима Башара аль-Асада»?

Или вот ещё одно «изречение» из Израиля — мол, «сегодняшняя Сирия — это расчленённое и обезоруженное государство. Дамаск держит свои 40 с чем-то процентов территории благодаря российским ВКС». Ну, даже не чушь — детский лепет. В 2018 г. уже признавалось, что Дамаск вернул себе контроль над более чем 60% конституционной территории Сирии. Кто ж это за полгода, да даже — за три месяца 2019-го снова оттяпал от Сирии ещё 18−20%% сирийской территории? Всё-таки, разберёмся, что ж на сегодняшний день у Сирии оккупировано и не контролируется Дамаском. Округ Голан провинции Кунейтра — ну, пусть от силы 1% сирийской территории. Город Эр-Ракка — под оккупацией американцев и проамериканской SDF — в большей части провинции Ракка контроль сирийского государства и союзных ему сил. Ну, пусть ещё 1% сирийской территории. Провинция Идлиб, города Африн, Джераблус, Эль-Баб и ряд пригородов Манбиджа — под турецкой оккупацией. Это согласны считать 10% сирийской территории. Сам город Манбидж — американо-французсская оккупация и отряды проамериканских SDF — плюсуем ещё 1%. Итого — 13−14%% территории Сирии. Ладно, берём данные ресурса Al Masdar News: «В настоящее время под контролем SDF находится 28% территории страны. Это огромная часть северо-восточной Сирии, которая граничит как с Ираком, так и с Турцией». То есть — то самое, в основном, Заевфратье, которое США и Израиль, ещё раз «слив» сирийских курдов из SDF Анкаре, предпочли бы видеть оккупированным именно турками.

Бойцы SDF в центре города Ракка. Сирия

Предлагаем читателям самостоятельно разобраться, а кому сами сирийские курды начали передавать контроль над теми провинциями северо-восточной Сирии, где они компактно проживают — т. е. провинции Дэйр-эз-Зор и Хассеке. 27 марта — SANA сообщает: «Жители провинции Тартус собрались на многолюдный митинг в знак протеста против признания президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанами. В городе Эль-Хассеке состоялась подобная акция против данного решения американского лидера и в знак солидарности с сирийскими гражданами на Голанах. Участники подтвердили, что сирийский народ настаивает на освобождении Голан до линии 4 июня 1967 года». 31 марта — то же SANA сообщает: «Сирийским обществом Красного Полумесяца совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) был отправлен в район Тель-Хамис провинции Хассеке гуманитарный конвой, состоящий из палаток, продуктов питания и предметов домашнего обихода в качестве помощи населению, пострадавшему от паводка в результате обильных дождей. Гуманитарный груз включает 3000 одеял, 1500 матрасов, 3000 продовольственных наборов и 500 палаток». Не убеждает, насколько существенен контроль Дамаска над курдонаселёнными регионами Заевфратья? Ладно — вот это убедит любого скептика, то же SANA сообщает, 30 марта: «В провинции Дейр-эз-Зор в рамках укрепления процесса локальных примирений состоялась процедура урегулирования правового положения лиц, ранее уклонившихся от военной службы, и тех, кто дезертировал из армии. Глава призывной комиссии в Дейр-эз-Зоре Машхур Шадуд заявил, что сегодня был урегулирован статус десятков лиц; таким образом, общее их число составило около 600 человек. Граждане, урегулировавшие своё положение, выразили благодарность компетентным органам за их усилия в вопросах примирения, подтвердив, что защита Родины — это большая честь для всех сыновей Сирии».

Итак, в курдонаселённых регионах Сирии восстановлены: 1) уголовная ответственность за дезертирство и уклонизм от службы в регулярной армии (а не курдских отрядах); 2) военный учёт призывников среди курдов, армян, ассирийцев, друзов и других. Кстати, хотя на самом деле численность вооружённых сил Сирии существенно ниже, чем до войны, идущей семь лет, но это от 120 до 150 тысяч отмобилизованных и опытных солдат и офицеров, научившихся тактике боя в пустыне, в улочках городов, в горах и на побережье, в подземелье, в тоннелях и т. д. И плюс — от 180 до 250 тысяч шиитских добровольцев со всего мира, готовых всегда к самопожертвованию, пусть они в Сирии и на так называемой ротационной основе воевали и воюют. Сегодняшняя Сирия в военном плане — никакого сравнения с той, довоенной Сирией. При Иране и России рядом, действительно, мощь ударов сирийской армии по террористам возрастает. И печальная судьба боевиков группировки «Хизб ат-Туркестани» * на севере провинции Хама — тому жуткое подтверждение. Есть мнение, что лучше б Израиль, вместо того, чтобы подзуживать Майкла Помпео на «работу» в направлении «чтобы события в Сирии не привели к укреплению там Ирана и России», убедил бы своего прилежного и послушного служку срочно вывести американские войска из Сирии, а заодно и — погнать из Сирии турецкие войска. И мир в этой многострадальной стране, благодаря сотрудничеству Дамаска с Москвой и Тегераном, очень быстро восстановится. А иранцы и сирийцы не забудут, сколько израильтян они пленили в 2016 году в Алеппо на позициях террористов.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ