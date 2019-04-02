Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы подготовки к запланированному на 8 апреля заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами. Как сообщила пресс-служба российского президента, Путин также поздравил Эрдогана с успехом возглавляемой турецким президентом Партии справедливости и развития (ПСР) на прошедших 31 марта выборах в местные органы власти.

Tccb.gov.tr

ПСР в альянсе с Партией националистического движения (ПНД) получила 51,66%, основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) и «Хорошая партия» (ХП) в союзе набрали 37,57%. Конечно, это не совсем то, на что рассчитывала правящая партия, но и не то, на что рассчитывала оппозиция. Поэтому многочисленные комментарии, которые появились в прессе турецкой, да и многих других стран, оценивают ситуацию по формуле «стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст». Сами выборы определенные силы в Турции и на Западе воспринимали как постановку вотума о доверии Эрдогану в контексте перехода страны от парламентской системы к президентской. Это было первое массовое волеизъявление граждан после досрочных президентских выборов в июне 2018 года. Эрдоган тогда победил. Сейчас же альянс ПСР — ПНД набрал большинство голосов в 52 провинциях из 81.

Но при этом правящая партия утратила контроль над крупнейшими городами, Анкарой и Стамбулом, равно как над некоторыми другими, что воспринимается некоторыми экспертами как сдвиг символического значения. Оппозиция добилась значительных успехов в провинциях Средиземного моря, в том числе — в Адане и Анталье, сохранила контроль над Измиром, третьим по величине городом Турции. Кстати, появился первый мэр-коммунист, его избрали в восточной провинции Тунджели. Выступая с балкона партийной штаб-квартиры в Анкаре, президент заявил, что ПСР и ее союзники «будут работать, чтобы понять и исправить ситуацию там, где она потерпела поражение». Однако очевидно, что бюрократическими методами изменить ситуацию не удастся, как это раньше властям удавалось, когда в 2016 году турецкое правительство сменило 95 избранных муниципальных, провинциальных или районных мэров на своих представителей.

Burgert Behr Анкара

Прошедшая избирательная кампания была сложной и проходила в необычных условиях. Прежде всего, речь идет об экономике, вступившей в фазу рецессии. Растет инфляция, сокращается число рабочих мест. Лира подешевела более чем на треть, уровень безработицы вырос до 13,5%. Сохранить в таких условиях лидерство ПСР было очень непросто. Ведь ей приходилось отвечать на реальные экономические вызовы только словесными декларациями и обещаниями. Не случайно Эрдоган строил свою избирательную кампанию на проблемах национальной безопасности, говорил о выживании турецкой нации и сохранении государства, которому угрожает «нападение крестоносцев с Запада» и тому подобном. Его стратегия сработала, но не совсем так, как ранее предполагалось.

Над головой Турции продолжает висеть как дамоклов меч курдская проблема, выводящая Анкару напрямую на Вашингтон. В результате позиции ПСР, как считают некоторые эксперты, «немного просели», но не обвалились. Однако партии не удалось оторваться от оппозиции. В будущем ПСР придется вносить определенные коррективы. В первую очередь во внутреннюю политику, чтобы вытащить страну из состояния экономического кризиса. Впрочем, проигрыш правящей партии в крупных городах не означает, что оппозиция там станет выстраивать свой альтернативный «турецкий капитализм». Новые муниципальные власти будут по-прежнему находиться под контролем выстроенной Эрдоганом «президентской вертикали», в том числе Большого национального собрания. Так что о завершении «эры Эрдогана» в Турции, как утверждают некоторые эксперты, говорить не приходится. ПСР продолжает руководить страной.

Но если говорить о дальнейшем развитии событий, то многое будет зависеть от состояния экономики. Эрдоган уже пообещал заняться ей в преддверии президентских выборов 2023 года. Что касается внешней политики, то вряд ли она подвергнется заметной ревизии. Переговоры о вступлении в Европейский союз застопорились, во многих европейских столицах Эрдогана вряд ли ждет радушный прием. Существуют серьезные проблемы во взаимоотношениях с США. При этом Анкара не намерена менять позицию по многим ближневосточным проблемам. Для России президент Эрдоган остается удобным партнером, отношения Москвы и Анкары выходят на новый уровень, что будет способствовать и решению турками ряда собственных острых экономических проблем. Если, конечно, ПСР сосредоточится на принятии более реалистичных внешних и внутренних мер.