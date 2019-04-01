ТАСС сообщил о состоявшемся во вторник в Токио 15-м по счету раунде российско-японского стратегического диалога на уровне первых заместителей министров иностранных дел. С российской стороны в нем принял участие Владимир Титов, с японской — Такэо Акиба. Стратегический диалог на уровне первых заместителей министров иностранных дел начался в январе 2007 года. Последние переговоры в таком формате состоялись в апреле прошлого года в Москве. Тогда страны представляли также Титов и Акиба.

По информации МИД РФ, в ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, включая график российско-японского политического диалога, а также состоялся «доверительный обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и мировой повестки с прицелом на поиск совпадающих моментов в позициях двух стран». Подробности прошедших переговоров, видимо, по просьбе японской стороны, не разглашаются. Не было и информации о «подходе» переговорщиков к журналистам. Хотя в данном случае можно было бы и отойти от несуразной, на взгляд автора этих строк, «таинственности». Ибо весьма чувствительный «территориальный вопрос», то есть необоснованные претензии японского правительства на законно принадлежащие нашей стране Курильские острова, похоже, на данной встрече подробно не обсуждался.

Как известно, «секретными» в первую очередь объявлены встречи назначенных в декабре прошлого года премьер-министром Японии С. Абэ и президентом РФ В. Путиным спецпредставителями на переговорах по заключению японо-российского мирного договора замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и заместителя главы МИД Японии Такэо Мори. Тогда заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Котаро Ногами, присутствовавший на переговорах Абэ и Путина, пояснил, что оба лидера «будут тесно координировать свои действия с соответствующими министрами иностранных дел и специальными представителями, давая им прямые указания по продвижению переговоров».

Leon petrosyan Шикотан

Секретом Полишинеля является и то, что под эвфемизмом «мирный договор» японская сторона понимает не установление между двумя странами мира, то есть прекращение войны, что было сделано более 60 лет назад, а достижение реваншистского, по сути, устремления переписать не устраивающие официальный Токио итоги Второй мировой войны. И то, что российский МИД соглашается «засекретить» переговоры, неизбежно порождает подозрения в том, что Москва продолжает вести разговор о Курильских островах. Кстати, делает это вопреки клятвенным заверениям в обратном высокопоставленных российских деятелей из числа политиков и дипломатов. Ибо в настоящее время и российская сторона также активно пользуется эвфемизмом «переговоры об условиях заключения мирного договора». Но если вопрос о сдаче островов не обсуждается вовсе, как убеждают нас российские дипломаты и пресс-секретарь президента, так что же тогда не подлежит разглашению?

Вот и ТАСС счел нужным сопроводить информацию о прошедшем раунде переговоров пассажем все о тех же Курилах: «Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов».

И как тут не вспомнить библейскую мудрость. В Евангелии от Луки сказано (глава 8, стр. 17): «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы»; «никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет».

И, хотя Абэ и его окружение не христиане, а скорее синтоисты, прислушаться к великой мудрости было бы не грех…