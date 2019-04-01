Рассуждения о перспективах второго тура с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко вещь настолько же интересная, насколько непредсказуемая. Что на этот счет ни скажи, всегда потом будет резон сослаться на «форс-мажор», ибо чего-чего, а вот этого в ситуации на Украине хоть отбавляй. Буквально все пропитано форс-мажором. Ну, и украинский политикум, как хорошо известно, если в чем и силен, то в закулисных непрозрачных сговорах.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Они не несут никакой политико-идеологической составляющей, не связаны с интересами избирателей и отражают расклады олигархов, которые торчат из-за спин фигурантов списков в избирательных бюллетенях. Причем ситуация в этих раскладах куда более сложная, чем примитивное представление о «лобовом» противостоянии Порошенко с Игорем Коломойским. В «игре» находятся и другие «хозяева жизни», в первую очередь, отсиживающийся в Австрии Дмитрий Фирташ и коммуникаторы между ним и Зеленским — Сергей Левочкин, Валерий Хорошковский, а также Борис и Сергей Шефиры, учреждавшие вместе с Зеленским «Студию 95-й квартал».

С другой стороны, недавний визит в Москву вместе с Юрием Бойко Виктора Медведчука, а очень хотел поехать, да не взяли, Ринат Ахметов, обозначает параллельную группу бизнес-интересов, тесно связанную также и с «командой Зеленского». Это говорит о том, что вокруг «первого номера» первого тура складывается олигархическая коалиция, которая при определенных условиях может угрожать интересам не только Порошенко, но и самого Коломойского. А это предопределяет как возрастающую остроту «электорального процесса» в условиях еще большей непрозрачности, так и повышающуюся вероятность «неожиданного» поворота событий. По Владимиру Высоцкому, «если он меня прикончит матом, то я его через бедро с захватом, или ход конем по голове!».

В этих условиях, когда до повторного голосования еще почти три недели, а динамика того, какими темпами на Украине разрастаются внутренние кризисы, хорошо известна по двум майданам, любые прогнозы превращаются в гадание на кофейной гуще. Поэтому если не забывать о том, что правители и олигархи приходят и уходят, а народ продолжает жить, в сухом остатке по итогам первого тура просматривается единственный, главный, вывод. Украина не только остается расколотой на запад и восток, но и углубляется в этом расколе семимильными шагами. А президентские выборы, особенно имея в виду не исключенную возможность непризнания их итогов как внутри, так и вовне, — это всегда испытание на прочность государственности, создающее на нее дополнительные нагрузки, которые не все выдерживают.

Тарас Шевченко. Дары в Чигирине 1649 года. 1844

Конкретика? Пожалуйста. Победа Порошенко и Юлии Тимошенко в коренных, «стержневых» регионах «западенщины» — Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, а Юрия Бойко — в Донецкой и Луганской. Точнее, в том, что от них осталось под юрисдикцией властей Киева. Даже та часть юго-востока, что находится под Украиной, давно уже живет не киевскими, а своими реалиями.

Что же касается ДНР и ЛНР, то главный вопрос, который там на бытовом уровне обсуждается наиболее интенсивно, это не украинские выборы, а перспектива получения российских паспортов теми, у кого имеется гражданство народных республик. Любые разговоры о текущей ситуации, как приходилось наблюдать, рано или поздно обязательно выруливают на паспортную тему. Людей, в том числе далеко не рядовых, это волнует очень сильно. Видно, что этого ждали давно и куда сильнее каких-то там «выборов».

Катастрофический разрыв проявил себя и в высокой явке на западе и существенно более низкой на востоке. У этих показателей, особенно во Львове и Тернополе, существует очевидный подтекст: если радикальное «украинство» начнет утрачивать доминирующие позиции в целом, в западных областях это с высокой степенью вероятности будет воспринято в штыки. И крайним проявлением вполне может стать оппозиция местных пассионариев «обывательскому соглашательству» в центре. Вплоть до сепаратистских настроений.

И в этом смысле фигура Зеленского, победившего в девятнадцати областях между Донбассом и «западенщиной», с одной стороны пока еще «склеивает» Украину, если говорить о «штатном» и вялотекущем развитии событий. А с другой, в случае их резкой эскалации, может дать мощный импульс центробежным тенденциям, нарастание которых имеет широкий диапазон от дезинтеграции до фрагментации.

Кстати, если вернуться к спорам, которые предшествовали второму майдану 2013−2014 годов, это вполне может оказаться расплатой за отказ тогда украинской элиты от федерализации, которой пугали даже детей — от яслей до вузов. А если вспомнить историю столетней давности, то Киев, Харьков и Донецк, как и вышеперечисленные западно-украинские областные столицы, служили самостоятельными центрами притяжения и альтернативной государственной консолидации. Пусть и с приставкой «квази».

Тарас Шевченко. Судный совет. 1844

И не надо забывать, где вплоть до 1934 года находилась столица УССР — в Харькове. И о нынешнем проекте Малороссия с центром в Донецке, который очень может быть, что стоил жизни Александру Захарченко, и который практически в деталях воспроизводит тот харьковский опыт, тоже забывать не нужно.

Ну, и особняком в этом раскладе стоят регионы, представляющие интерес ряду сопредельных восточноевропейских государств, растущий пропорционально зафиксированной выборами территориальной эрозии Украины, — Закарпатье и Буковина (Черновицкая область). Явка в них оказалась ниже даже, чем в Донбассе, и какими именно, и кто именно там видит отношения с киевским центром, и на какие еще центры ориентируются — очень большой вопрос.

Похоже, что динамика именно этих тенденций, их нарастание или ослабевание, в том числе на протяжении ближайших недель, в том числе с учетом внешних воздействий как с Запада, так и с Востока, окажется мощным фактором, способным повлиять на электоральные настроения. Обстановка как минимум явно начинает выходить из состояния баланса.

Ну, и второй тур, проходящий 21 апреля, когда православные отмечают Вербное воскресенье, вносит в этот выбор тему церковного раскола, ибо к урнам многие избиратели придут с воскресных служб, выслушав соответствующие проповеди батюшек. И вряд ли у кого-нибудь повернется язык, да и проследить невозможно, назвать это влияние «нарушением правил тишины» в день голосования. Да и резонансные провокации в этот день на религиозно-конфессиональной почве тоже исключать нельзя. Словом, увидим.