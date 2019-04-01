Федеральные каналы и СМИ России всё воскресенье и понедельник посвятили выборам Украины, почему-то сделав темой дня это «великое событие» соседнего враждебного России государства. При этом российские эксперты и федеральное телевидение незаметно стали подыгрывать Киеву в шоу под названием «демократические выборы президента Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM

Забавно было наблюдать, как в российском эфире на полном серьёзе обсуждаются данные экзит-поллов и ЦИК Украины, будто бы выражающие мнение украинцев. То, с каким вниманием ожидали обработку первых голосов, досадуя, что так долго обновляются данные! То, как пытаются расшифровать проценты проголосовавших жителей в разных регионах, и как обсуждают расклад проголосовавших регионов между Порошенко и Зеленским!

Так посмотришь и подумаешь, что действительно на Украине самостоятельные граждане выбирают своё будущее, а не идут стадом за разными марионетками. Мол, вот она, настоящая демократия с независимыми политическими силами, независимыми соцопросами и осознанно выбирающими гражданами… Вот оно как, господа эксперты и телепродюсеры!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Нет, видимо, никакого запрета политических партий на Украине. Никаких репрессий против СМИ и граждан, лояльных и тем более дружественных России. Нет беспредела олигархов и их многолетней пропаганды откровенной русофобии. Нет запуганных и многократно обманутых граждан. Нет гражданской войны, репрессий против русского языка и пророссийских взглядов. В конце концов, нет, видимо, и контроля со стороны западных спецслужб, политической и финансовой зависимости украинского политикума от США. Всё это куда-то испарилось — осталась девственно чистая демократия!

А потому можно с серьёзными лицами рассуждать о том, что Украина проголосовала против Порошенко и он обречён — хотя второй тур с Зеленским был просчитан им давно с расчётом легко выиграть у «клоуна Коломойского». Что победа Зеленского почти во всех регионах означает потребность в «смене элит» — не обращая внимание на то, что его дутая фигура на руку всем кланам прозападной элиты. Перед нами мечта олигарха Березовского.

Более того, российские эксперты даже рассуждают о возможных коалициях между кандидатами, будто — опять же — они сами это решают. Чуть-чуть, и отечественные политологи будут размышлять о роли личности Зеленского в истории взаимоотношений Украины и России…

Уильям Чейз. Шут (фрагмет)

День дурака, недвусмысленно совпавший с итогами первого тура президентского шоу на Украине, видимо, повлиял и на многих российских экспертов. Отечественные СМИ и политологи, сами того, возможно, не осознавая, фактически подыгрывают Западу, в интересах которого представить украинские выборы как легитимные и законные. В то время как Кремль, напомню, рассматривает вариант с непризнанием нового президента — и тому есть все необходимые основания.

Освещение президентской кампании на Украине демонстрирует, как отсутствие чётко сформулированной проактивной политики Москвы по Украине в течение многих лет приводит к потере собственной системы координат, независимой информационной матрицы. И вот уже федеральные телевизионные «рупоры», желая того или нет, фактически становятся продолжением порошенковских СМИ.

Впрочем, остаётся большой шанс на то, что такая ситуация вскоре изменится, и после нарисованной победы Порошенко 21 апреля начнётся вынужденная политика «разморозки»: непризнание итогов выборов, раздача паспортов в ДНР/ЛНР и отключение Украины от транзита газа… Однако то, случится это или нет, зависит пока не от России — все ключевые рычаги на Украине в руках Запада.

Порошенко

Собственно, сценарий с двумя турами разыгран из-за того, что в США так и не могут определиться, кого назначить наместником Украины. Пётр Порошенко им, в принципе, удобен, но он стал слишком токсичным и может вызвать активные действия России. А смена его на человека Коломойского запустит процесс передела активов между олигархическими кланами, что может ослабить контроль за Украиной. В то же время появление в кресле президента на Банковой нового лица заставит Россию вновь вернуться к режиму переговоров при отсутствии реального результата.

В интересах Русского мира не допустить второго сценария и сделать всё для дискредитации «незаконно переизбранного Порошенко», чтобы запустить процесс сопротивления Западу на юго-западных землях нашей большой Родины. Однако для начала неплохо бы напомнить тем, кто отвечает за информационную политику федеральных каналов, что такое «выборы на Украине» и как их следует освещать: с иронией в голосе об официальных данных телешоу с участием в одной из главных ролей комика и шоумена Василия Голобородько.