Украина, как и все постсоветские республики, включая Белоруссию, вступила в период смены поколений политических элит. И если повсюду этот процесс протекает под руководством или под определяющим влиянием США, то Россия — единственное исключение, где смена поколений элит происходит по воле самих элит, а не внешних центров силы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Этим Россия и отличается от всех бывших республик — степенью политического суверенитета. И в Казахстане, и в Грузии, и в Армении, и в Прибалтике, и в Молдавии, и на Украине — везде элиты менялись под руководством и в интересах США. И лишь в России они меняются против американских интересов. Чем же являются очередные выборы на Украине?

Идя на выборы, Зеленский позиционировал себя как внесистемный кандидат, тем и был интересен украинскому электорату, и без того недалёкому и примитивно мыслящему, иначе таких иллюзий никогда в массовом селянском сознании не возникло бы. Но если в России над ростом политического просвещения масс многие годы трудилась целая армия интеллектуалов, то на Украине такая же армия интеллектуалов те же годы трудилась над оглуплением масс.

Результат достигнут. Не понимать, что в политике не может быть несистемных политиков, могут только те, кто, одев на головы кастрюли, пошёл на Майдан строить суверенитет при помощи ЦРУ и Госдепартамента США. Так что удивляться, в общем-то, нечему.

Но удивляет другое — начавшие появляться в российских СМИ поверхностные суждения о Зеленском. В некоторых уже стали появляться прогнозы, построенные на основании первых после первого тура заявлений Зеленского, где он пока вышел в лидеры со своими 30%. Речь идёт о следующем.

1. Штабы Зеленского и Тимошенко якобы заявили о возможном объединении усилий во втором туре, чтобы победить Порошенко, суммировав свои ресурсы. Это значит, что Зеленский пообещал Тимошенко пост премьер-министра при себе-президенте. А это значит, что Зеленский уже не независимый несистемный кандидат, а вошедший в систему на её правилах. То есть он таким заявлением уже утратил то, чем был привлекателен поначалу, и это его серьёзная ошибка.

European People's Party Юлия Тимошенко

Но в политике ради тактической победы блокируются хоть с самим чёртом, и это рациональное решение — первый тур показал пределы электората Зеленского, которых не хватает для победы без блокирования с другими политиками, путь хоть и сто раз системными. Так что такое действие Зеленского, если оно состоится, что довольно сомнительно, вполне прагматичное и рациональное. Странно, что некоторые аналитики не понимают этой рациональности и требуют от Зеленского самоубийственной изоляции.

2. Если «независимый» до выборов Зеленский осторожно говорил о переговорах с Путиным по поводу Крыма и Донбасса, то после первого тура он перенял риторику Порошенко и сказал, что переговоры если и будут, то только после возвращения Украине полного контроля над Крымом и Донбассом, и темой переговоров будут лишь размеры репараций России.

На этом основании делают вывод о том, что Зеленский копирует системных политиков и утратил несистемный имидж. То есть Зеленский вместо того, чтобы продолжать развивать свою оригинальность, отказался от сильного имиджевого признака и стал плохой копией Порошенко, у которого хотя бы есть опыт и какая-то харизма. И это, мол, тоже потеря для Зеленского, переход на поле оппонента, где Зеленский проигрывает.

Да, есть элемент логики в таком выводе. Но лишь элемент. Ежу понятно, что риторика Зеленского должна поменяться, ибо он во втором туре выходит за рамки своего электората и борется за электорат Тимошенко и Порошенко. И потому не может продолжать говорить не то, что от него хочет слышать этот сегмент электората, не может не учитывать его позицию. И так как пастор никогда не может идти против паствы, Зеленский меняет риторику на более агрессивную и тем самым становится подражателем своего конкурента, претендуя на его электорат.

Куратор Зеленского Коломойский — достаточно неглупый человек, который не может этого не понимать. И если Зеленский меняет риторику на порошенковскую, то он отдаёт себе отчёт в опасности такого хода. Но ещё больше он понимает опасность не сделать этого. Все политологи знают, что на выборах главное — навязать свою повестку, а следование за повесткой противника — это путь к поражению.

Игорь Коломойский

Но ещё больше политологи умеют считать и владеют таким действием арифметики, как сложение. А чтобы сложить западенский электорат с юго-восточным, нужно дать что-то среднее. У радикалов, контролирующих на Украине повестку, не должно возникнуть мнение, что Зеленский — коллаборационист и соглашатель. Эта часть электората хочет видеть сильного президента — и Зеленский играет сильного.

На это его надоумил сам Порошенко. Он перед выборами обратился к электорату Зеленского — молодёжи, и сказал им, что в принципе он с любым соперником ради блага Украины готов договариваться, но надо понимать, что после выборов наступит следующий раунд Минских переговоров в расширенном составе, где, на минуточку, Россию будет представлять не Максим Галкин или Евгений Петросян, а Владимир Путин.

То есть Порошенко дал Путину в глазах украинской молодёжи такую рекламу, которая даже Порошенко делает негодным для переговоров с Путиным, ведь продавить Путина не смог целый блок Порошенко с США и Европой, чего уж говорить о комике Зеленском.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Пётр Порошенко

Зеленский мгновенно всё понял и стал несколько более силовым в своих заявлениях. Не сделать этого он уже не мог. И Порошенко тут немного переиграл Коломойского, заставив Зеленского перейти на поле Порошенко. Но вопрос в том, было ли это ошибкой Зеленского. Нет, это его ошибкой не было. Ошибкой было бы продолжение прежней линии поведения.

Эти выборы, похоже. стали политическими похоронами леди Тимошенко. Её перспективы окончательно погибли, и этим объясняются её трясущиеся губы на брифинге, где она кричала, что у неё украли победу. Она проиграла, это верно, но не выборы — она проиграла судьбу. Как пел Высоцкий: «И назойливо в ушах звенит струна: У тебя последний шанс, слышь, старина! Он в азарте как мальчишка, как шпана, Нужен спурт, иначе крышка и хана! Переходит сразу он в задний старенький вагон, где былые имена — предынфарктные, где местам одна цена — все плацкартные».

Тимошенко предстоит долгий путь в маргинализацию и забвение. Она поборется за места в Раде, но на первые и запасные роли её больше никто прочить не станет. Её капитализация упала в разы. У неё серьёзные проблемы, ибо в третьем эшелоне все места заняты, из первого её вышибли, а второй её в свои ряды не пустит. Тимошенко как не кандидат в президенты никому не интересна и не ценна, для этого там Ляшко хватает.

То есть свою нишу Тимошенко потеряла, и её ждёт отчаянная борьба за снижение темпа опускания вниз. И если они с Зеленским не станут сейчас теми, кем они хотят, и проиграют Порошенко, то Зеленский от этого выиграет, а Тимошенко проиграет. Зеленского ждёт политический университет, а Тимошенко — пенсия и написание мемуаров.

Бернардо Строцци. Старая кокетка (фрагмент)

Украина относится к тем политическим системам, где претендующий на известность и популярность политик должен предъявить если и не сексуальность, то хотя бы относительную молодость и здоровье. Особенно это относится к женщинам. Это только в Англии персоны, подобные Маргарет Тэтчер или Терезе Мэй, способны стать премьер-министром.

На Украине такие особы никаких шансов не имеют. Возраст является главным врагом Юлии Тимошенко. Никакие пластические операции уже не в силах скрыть её старение. А это исключает огромную часть мужского электората из числа тех, кому она интересна. На бабушках же далеко не уедешь.

Зеленский же молод и чист биографически. Сам по себе он не имеет никакого значения, но через него виден процесс начавшейся на Украине ротации элит. Да, там пока остаются все прежние лица. Но, как говорил Михаил Горбачёв, «процесс пошёл», а это означает вступление Украины в очередной кризис государственности, когда ко всем бедам добавляется смена поколений во власти. Учитывая динамику общественной депрессии от выборов к выборам, можно сказать с высокой степенью вероятности, что процессы неизбежного распада Украины нарастают стремительными темпами.

Если в начале ХХ века для полного отречения от взглядов отцов требовалось дождаться третьего поколения, то сейчас уже при жизни одного поколения происходит поворот от любви до ненависти. Ещё пять лет нынешних тенденций, с учётом всех привходящих обстоятельств типа Крымского моста, российских обходных трубопроводов и событий в Сирии и Венесуэле, — и история Украины перейдёт в историю её распада.

Второй тур, кто бы там ни победил, расколет Украину намного больше, чем уход Крыма и Донбасса в 2014 году. Недовольными будут все. Спасаться украинцы опять попытаются с помощью России, а вот кто станет следующим президентом Украины через пять лет, сказать и вовсе затруднительно. Потому что чем дальше, тем труднее сказать, что будет с самой Украиной.