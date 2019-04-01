Польские аналитики и средства массовой информации обсуждают итоги выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта. Как отмечает варшавский Центр восточноевропейских исследований (OSW), победителем первого тура является актер Владимир Зеленский, а второе место досталось действующему президенту Петру Порошенко. Оба политика встретятся во втором туре через три недели. Хороший результат Зеленского делает его явным фаворитом второго тура. Результаты показывают, что его избиратели решили принять активное участие в выборах, а поддержка его была немного недооценена в предыдущих социологических исследованиях. Актер является бенефициаром усталости общества от всего политического класса и издержек непоследовательных реформ. Результат Порошенко, позволивший ему пройти во второй тур, следует считать успехом президента. Это стало возможным благодаря мобилизации «патриотического электората» из-за страха перед президентством Зеленского. В то же время следует отметить, что результат Порошенко (около 18%) очень скромный перед лицом вызовов, которые предстоят во втором туре. Поэтому его переизбрание 21 апреля маловероятно, считает OSW.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«После первого тура выборов: Украина смотрит в бездну». Так озаглавлен материал обозревателя газеты Rzeczpospolita Енджея Белецкого. Вполне возможно, что Зеленский после второго тура выборов станет новым лидером государства. Это сокрушительный приговор пяти годам правления Порошенко и его команды. Президент последовательно защищал интересы самых богатых. Вот почему все кандидаты, которые получили лучшие результаты на этих выборах, принадлежат к классу олигархов: кроме самого Порошенко, Зеленский, который тесно связан с Игорем Коломойским, и Юлия Тимошенко, которая приобрела огромные активы посредством неясных газовых сделок с Россией. Олигархическая система оказывает трагическое влияние на экономику. Вместо того, чтобы отскочить от дна, она топчется на месте, и дистанция с Польшей растет. Не складывается и на пути интеграции с Европейском союзом. Порошенко удалось получить безвиз в ЕС, что имеет место быть даже для большинства стран Латинской Америки. Президент добился вступления в силу соглашения о более глубоком таможенном союзе с ЕС. Но Украина этим мало пользуется. Достаточно сказать, что ее торговля с Германией составляет 5% торговли Польши с немцами. Правда то, что по сравнению с Зеленским действующий президент, безусловно, более безопасен, а значит, и является лучшим кандидатом, и сегодня ничего не остается, кроме как скрестить пальцы за него. Но это не светлая перспектива для самой Украины.

Обозреватель деловой газеты Dziennik Gazeta PrawnaЗбигнев Парафянович решил выяснить у Дмитрия Разумкова, ближайшего советника Зеленского, чего ждать от победы актера Польше. Советник ответил, что в случае победы Украина будет ориентирована на добрососедские отношения с Польшей. Однако в окружении кандидата людей, которые будут конкретно заниматься украинско-польскими отношениями, пока что нет. Разумков сообщил, что Зеленский придерживается желания оставить сложные вопросы исторической памяти на усмотрение историков. По мнению издания, разговор с советником кандидата в президенты также показывает, что Украина не изменит своего отношения к России, которую Разумков называет «страной-агрессором», и говорит, что команда Зеленского планирует «сделать всё, чтобы положить конец войне и вернуть оккупированные территории Украины — Крым и Донбасс». Не будет и «никакого скептицизма по отношению к Европейскому союзу», однако «ни ЕС, ни НАТО не являются самоцелью», интересны их стандарты. «Люди из польских правительственных кругов, когда их спрашивают о взглядах Зеленского на отношения с Варшавой, заверяют, что им ничего не известно. Как и украинские политологи», — замечает газета.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Зеленский пользовался большей поддержкой на востоке и юге, среди русскоязычных избирателей, чем среди тех, кто говорит по-украински каждый день, отмечает колумнист еженедельника Polityka Ягенка Вильчак. О готовности голосовать за него заявили жители небольших городов, заметив в нём нового человека, не связанного с договорняками или коррупцией. Но это обычная наивность, потому что Зеленский связан с телеканалом 1 + 1, принадлежащим Коломойскому, одному из самых богатых и влиятельных олигархов. Порошенко находится на второй позиции с 17,8%. Это доказательство того, что украинцы реалисты. Они знают о той роли, которую Порошенко сыграл во время войны на востоке страны. Признают его заслуги, его положение в Европе. Понимают, что об украинских интересах он может говорить на международных форумах. И что Порошенко не будет ладить с российским президентом Владимиром Путиным. Может быть, победа Зеленского — это всего лишь урок, преподанный нынешнему президенту, что он должен еще сильнее бороться за дело Украины? Именно он должен действовать быстрее, завершить реформы, проявлять твердость. Нельзя затягивать ремни на протяжении 30 лет, как это происходит на Украине, где реформы никогда не заканчивались и лишь актуальные проблемы исправлялись регулярно.

Вторжение Зеленского на украинскую политическую сцену является результатом огромного недоверия общества к политическому классу и институтам, полагает Войчех Кононьчук, руководителем отдела подразделения Белоруссии, Украины и Молдавии варшавского Центра восточных исследований. Его колонку опубликовал журнал Tygodnik Powszechny. Президентство Зеленского станет большим экспериментом. Он не предложил какого-либо видения государства. Секретом Полишинеля является его связь с олигархом Коломойским. Более того, у партии Зеленского будет шанс добиться хорошего результата на осенних парламентских выборах. Вопрос в том, может ли страна с такими проблемами, как Украина, и будучи «в состоянии войны» с Россией позволить себе оплатить такие эксперименты?

Победа Порошенко была бы наиболее выгодным выходом с точки зрения польского бизнеса, говорит Войцех Якобик, главный редактор портала BiznesAlert. Однако победителем будет актер Зеленьский, который может в потенции создать правительство с Тимошенко — и это станет будет черным сценарием для Польши. Потому что это могло бы означать возвращение Украины к более тесным отношениям с Россией за счет отказа от реформ в рамках интеграции с европейским энергетическим сообществом. Тимошенко обещает снизить цены на газ вдвое, что невозможно без отмены освобождения от регулирования цен на газ, являющегося ключевым элементом газовой реформы. Такое решение может потребовать запроса российских кредитов и поставок газа со стороны Газпрома. Подобная перспектива снижает привлекательность украинского рынка в глазах потенциальных инвесторов, которые в случае победы Зеленского будут ждать как минимум до парламентских выборов. Тогда и выяснится, в каком направлении пойдет предполагаемый президент.

President.gov.ua Петр Порошенко

С точки зрения энергетики рассматривает кандидатов и портал Energetyka24. Наибольшие успехи, хотя и противоречивые, были достигнуты командой Порошенко в газовой сфере, отмечает автор комментария Мачей Заневич. С 2015 года Украина больше не импортирует голубое топливо напрямую из России, что «представляется самым большим успехом нынешнего президента». В то же время Киев газ всё еще импортирует. Однако остается проблемой вопрос наличия плана «Б» в целях сохранения транзита газа через Украину, когда будут запущены «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Наиболее дискредитирующей Порошенко являются ситуация с нефтепродуктами и углем. За последние пять лет степень зависимости Украины от импорта нефтепродуктов из России возросла, что особенно очевидно в случае с дизельным топливом. Около 70% топлива идет на Украину из Белоруссии и России. Одновременно возникла серая зона торговли и появились новые коррупционные схемы в области снабжения армии дизельным топливом. Всё это бросает тень на президентство Порошенко, который, похоже, не замечает проблемы. Не менее важна проблема с вывозом антрацита из Донбасса как «российского сырья». Власти Киева, кажется, беспомощно развели руками перед лицом этого явления, заявив, что единственными средствами для борьбы с этой процедурой являются страны, приобретающие антрацит из России, включая Польшу. Варшава в свою очередь разводит руками, утверждая, что правильные инструменты есть у Брюсселя. Что касается Зеленского, то портал считает очень трудным понять, каких взглядов придерживается актер на энергетические проблемы, и прогнозирует, что его правление станет на «ближайшие несколько лет, скорее всего, «олигархической реконкистой» Коломойского и Дмитрия Фирташа против империи Порошенко под видом медленного продолжения прозападных реформ».

Портал Onet решил ознакомить своих читателей с тем, как голосовали на выборах президента Украины проживающие или работающие в Польше украинцы. Журналист издания Катажина Барчик приводит следующие данные. В общей сложности в Кракове, Гданьске и Варшаве было подано 7110 голосов, признанных действительными. Совокупно в трех городах они распределились так: Зеленский — 38,35% (2727 голосов), Порошенко — 33,42% (2376 голосов), Анатолий Гриценко — 10,89% (774 голоса), Игорь Смешко — 5,64% (401 голос), Руслан Кошулинский — 3,6% (256 голосов), Юлия Тимошенко — 3,32% (236 голосов). Результаты голосования в Варшаве (4129 голосов всего): Зеленский — 36,57% (1520 голосов), Порошенко — 33,18% (1379 голосов), Гриценко — 11,91% (495 голосов), Смешко — 6,26% (260 голосов), Кошулинский — 3,99% (166 голосов), Тимошенко — 3,63% (151 голос). Результаты голосования в Гданьске (1043 голосов всего): Зеленский — 48,71% (508 голосов), Порошенко — 26,85% (280 голосов), Гриценко — 8,44% (88 голосов), Смешко — 3,45% (36 голосов), Кошулинский — 3,07% (32 голоса), Тимошенко — 2,78% (29 голосов). Результаты голосования в Кракове (1938 голосов всего): Зеленский — 37,1% (719 голосов), Порошенко — 37% (717 голосов), Гриценко — 9,86% (191 голос), Смешко — 5,42% (105 голосов), Кошулинский — 2,99% (58 голосов), Тимошенко — 2,89% (56 голосов). Данных по Люблину на момент подготовки сводки еще не поступило.