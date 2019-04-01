С момента, когда объединенные силы социально ориентированных московских чиновников и АО «Дон-Строй-Инвест» («Донстрой») обрушились на мирных жителей «Тишинки», решив облагодетельствовать их очередным домом-монстром, минуло полтора года. Всё это время москвичи не сидели сложа руки и отчаянно защищали свой район. ИА REGNUM узнало о том, какие изменения произошли за это время.

Иван Шилов ИА REGNUM

В своей первой статье мы рассказывали о том, как местные жители, узнав о новой стройке, из-за которой будут снесены имеющие культурно-историческую ценность здания Дома культуры, детского сада и яслей, очень быстро выяснили, с какими нарушениями реализуется проект клубного дома на Тишинке. Однако органы власти не приняли их доводы к рассмотрению, и стройка началась.

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Изначально полученные противниками строительства доказательства нарушений при получении разрешительной документации на строительство, таких, например, как манипуляции, приведшие к захвату земли детских дошкольных учреждений, до сих пор не получили соответствующей правовой оценки. На момент приобретения здания детского сада, которое, кстати, является одним из последних проектов академика А.А. Веснина, дошкольное учреждение посещали 32 ребенка. А вот в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 31.10.2005 г. здание детского сада указано в качестве нежилого административного здания. Господа из департамента образования Москвы как тогда не заметили этого факта, так и до сих пор не дали внятного ответа, как могло произойти, что вопреки федеральному и городскому законодательству состоялась данная сделка.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Несмотря на то, что еще в 2009 году Москонтроль в ответе на обращение местной жительницы о законности планируемого строительства ООО «Тамфор» (дочка компании «Донстрой» — прим. ИА REGNUM ) жилого дома по адресу Средний Тишинский переулок вл. 5/7, стр. 1, 2 и Средний Тишинский переулок вл. 7−9, стр. 1 пояснил, что компании «Тамфор», которая ввиду планируемого строительства обратилась с просьбой об аренде территорий, примыкающих к зданиям, которыми она владела, было отказано. Поскольку они, в числе прочего, являются территориями общего пользования и обременены публичным сервитутом сквозного проезда.

Со сменой городской администрации изменились и обстоятельства, все необходимые разрешения были получены. Только до сих пор никто так и не смог дать правовую оценку того, при каких обстоятельствах у чиновников столь кардинально поменялось отношение к вопросу.

Активистам до сих пор не удалось выяснить, как образовались земельные участки, имеющие разные виды разрешенного использования, в новых границах (15.09.2016 г.), без проведения межевания со смежными землепользователями и торгов, с ликвидацией сервитута прохода к линейному объекту и к общественной автомобильной парковке. Парадокс в том, что по плану межевания границы участков 77:01:04021:055(уч.15), 77:01:04021:071(уч.16), 77:01:04021:081(уч.17) по-прежнему ограничены габаритами зданий, и это при уже начавшемся строительстве.

В своем обращении на имя генпрокурора Юрия Чайки активисты указали на то, что положительное заключение по экспертизе строительной документации было выдано на основе подложных данных. Так как в сентябре 2017 года ни инженерно-геологических, ни инженерно-экологически изысканий, связанных с бурением скважин, не проводилось. Ордер на проведение изысканий был выдан ОАТИ лишь 20 октября 2017 года, а работы начались 31 октября, после того, как здание ДК имени Серафимовича было снесено окончательно.

И уж совсем «пустяком» представляется то, что небезызвестная градостроительная земельная комиссия города Москвы, возглавляемая лично градоначальником, наплевав на мнение жителей Тишинки, которое они высказали на публичных слушаниях, удовлетворила притязания «Донстроя». Так и этого мало, оформлено всё было внесением редакторской правки в протокол публичных слушаний в обход окружной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Кроме того, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член инициативной группы «Тишинка» Петр Цивлин сообщил, что в настоящее время на рассмотрении в следственных органах находятся следующие документы:

— Заявление о выдаче положительного заключения по экспертизе строительной документации на основе подложных данных. Об этом факте, как мы считаем, служебного подлога мы подали соответствующие материалы на личном приеме 12.12.2018 г. в СКР по г. Москва. Считаем преступлением выдачу положительного заключения госэкспертизы (№ 77−1-1−3-4851−17 от 24.11.2017 г. ) на основании, как мы считаем, подложных результатов инженерно-геологических изысканий. В сложных грунтовых и гидрологических условиях нашего микрорайона, где протекают подземные реки и постоянно образуются карстовые вымывания и провалы грунта, данное, как мы считаем, преступление неминуемо приведет к повреждению существующих жилых зданий и, как следствие, к техногенной чрезвычайной ситуации.

— Заявление о факте подлога служебных документов в виде предоставления в суд фальсифицированных свидетельских показаний. Находится на рассмотрении № 77ГРСК-24 482 от 16.10.2018 .

— Заявление о факте служебного подлога в виде подписания документа будущей датой. Находится на рассмотрении в Замоскворецком межрайонном следственном отделе Следственного Управления по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве.

Каждый, кто хоть раз соприкасался с российской бюрократией, пусть даже по самому пустячному поводу, знает, какие 9 кругов ада нужно пройти, чтобы чего-либо добиться. Но поучительное во всей этой истории другое, а именно стратегия, которую избрали контролирующие органы при взаимодействии с гражданами.

Давно наученные горьким опытом утопающие взяли «дело спасения утопающих» в свои руки, и памятуя о том, что своими мелкими заботами отвлекают «государевых людей» от важных дел, граждане сами делают за оных значительную часть работы. Как минимум проводят начальные оперативно-розыскные мероприятия и приходят, имея на руках ворох неопровержимых доказательств.

Вышеозвученные господа, проявляя в личных беседах сочувствие к обратившимся, в официальных ответах предпочитают ограничиваться констатацией наличествующего статус-кво. «Уважаемый гр-н такой-то, да, действительно, имеют место нарушения того, этого и еще много чего». А далее тишина, или в лучшем случае уведомление о том, что проверку изложенных гражданами фактов в очередной раз продлили. И по-человечески всех этих прокуроров, следователей СКР и ФСБ и можно было бы понять, но для этого нужно признать, что российское законодательство не распространяется на действия крупных девелоперов и власти столичного мегаполиса.

ИА REGNUM продолжить следить за развитием ситуации со строительство очередного небоскреба на месте снесенных памятников истории и культуры.

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