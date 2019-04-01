Сфера строительства в Грузии уже давно существует сама по себе, без надзора со стороны соответствующего органа — министерства или ведомства, а потому каждый владелец того или иного объекта сам решает, где, что и как ему строить и каких правил придерживаться.

Иван Шилов ИА REGNUM

Конечно, определенные службы формально существуют, определенные меры к некоторым не устраивающим власть имущих застройщикам принимаются, но в целом в этой сфере царит полный хаос. В итоге в самом центре древнего, насчитывающего более чем 2-тысячелетнюю историю города на фоне пока еще редких головокружительных небоскребов убого ютятся древние, давно обветшавшие сооружения. Правда, части этих сооружений, можно сказать, «повезло», так как некоторые из старых домов попали в список реабилитируемых при прежней власти, а некоторые реабилитируют сейчас. Как реабилитируют — это уже другой вопрос и тема отдельного разговора…

(сс) Zaraza «Революция роз»

До 2003 года, до так называемой «революции роз», авторы которой решили четко перестроить Грузию на «европейские рельсы», в стране существовало — худо-бедно, но тянуло лямку министерство урбанизации и строительства, которое периодически проводило проверки строящихся объектов, выписывало санкции нарушителям, требовало привлечения их к ответственности, а одновременно составляло планы и проекты реабилитации старых, вековых сооружений исторического значения, делало сметы и представляло правительству на получение финансирования.

Правительство Саакашвили оказалось жестким и неумолимым. План оптимизации всех ветвей власти коснулся сферы строительства и вместе с ликвидацией министерства и его подразделений уничтожил и все виды квалифицированного контроля над этой сферой. Вместо профессиональных архитекторов и строителей контроль и надзор над старыми и новостроящимися сооружениями был поручен всевозможным городским службам и служакам, надзирателям, которые неумолимо разрушали «не вписывающиеся в общий колорит города» (по мнению надзирателей) всевозможные «временные конструкции» — кафе, магазины, рестораны, оставляли без работы и средств к существованию их владельцев, а вместо них возводили новые, так же мало вписывающиеся в общий фон столицы, но уже капитальные сооружения, которые занимались той же деятельностью, но уже под руководством нового владельца.

Саакашвили Михаил reg

В Грузии появилось множество самых разных строительных компаний, которые занялись сбором средств от населения с «благородной целью» строительства на эти средства новых жилых домов. Как выяснилось позднее, деньги вкладчиков — будущих домовладельцев тратились, стройки замораживались, а владельцы оставались без квартир. Наглядным примером такой застройки Тбилиси многоэтажными жилыми домами стала компания «Центр поинт», владельцы которой отданы под суд и отсиживают свой срок за обман населения.

После обретения Грузией независимости вся основная экономическая деятельность в стране сфокусировалась на трех-четырех основных сферах: строительство, банковский сектор, торговля, недвижимость… Именно они приносят основной доход в бюджет страны и пополняют карманы населения, но особенно — карманы и копилки занимающихся этим бизнесом лиц.

Строить, достраивать, пристраивать, перестраивать, рушить и возводить взамен новые сооружения стало на удивление легко. Главным во все времена было заплатить деньги для получения разрешения и найти подходы к выдающим такое разрешение органам и лицам.

В период правления Эдуарда Шеварднадзе стали активно пристраивать к многоэтажным домам всевозможные балконы, надстраивать верхние этажи под видом мансард, что, по мнению специалистов, было довольно опасным видом деятельности. Расширение площади за счет балконов и лоджий и появление над старым зданием новых этажей создавало ему дополнительную нагрузку и расшатывало и без того обветшавший с годами фундамент. Последствия такой самовольной застройки-достройки сказались очень скоро. В поселке так называемого Восьмого полка в Тбилиси рухнула старая, до этого обильно обросшая дополнительными «площадями» хрущевка.

Defenselink.mil Эдуард Шеварнадзе на трибуне

Свое слово сказало и известное тбилисское землетрясение 2002 года, в результате которого большая часть жилого фонда столицы оказалась в остро аварийном состоянии.

На фоне такой активной строительной деятельности правительство Михаила Саакашвили приняло непреклонное решение — ликвидации ведомства, которое так или иначе занималось регулированием норм строительства и надзором над этой сферой.

Строительные компании, которые возводят различные объекты, нанимают рабочих в основном из тех людей, которые остро нуждаются в работе. Это не специалисты-строители, а зачастую жители отдаленных деревень, которым в своем селе фактически делать нечего и которые в поисках источника существования обратили свои взоры к крупным городам. Они прямо на месте учатся класть кирпичи, замешивать цементный раствор, сваривать арматуру…

Параллельно строительному бизнесу в стране расцвели предприятия по производству стройматериалов. Как-то на параллельной улице, где строилась новая гостиница, строители решили передохнуть и перекусить. Купили мясо для шашлыка, нанизали на шампуры. А чтобы зажарить его, поставили два блока из тех, из которых возводили гостиничное здание. Блок выпал из рук рабочего и рассыпался в песок… Из такого вот материала экономный хозяин и построил гостиницу. Было это в последние годы правления Саакашвили. А хозяин был одним из членов «Единого национального движения». После смены власти он уехал из страны, гостиница, почти достроенная, осталась без хозяина и пустует до сих пор. Местные жители умудрились вскрыть ворота и проникнуть на ее территорию. А наиболее умудренные сумели вынести оттуда часть стройматериалов и оборудования… По возвращении хозяин попытался было возбудить дело и привлечь к ответственности воров, но попытки оказались безуспешными, и тот опять покинул страну. Когда будет введена в строй эта недостроенная гостиница и сколько она прослужит старому или новому хозяину — неизвестно. Как неизвестно и то, насколько она будет безопасной для постояльцев.

А теперь о самом болезненном. О том, как соблюдаются на строительстве нормы безопасности труда. И нормы экологии. Последние — это огромная проблема для Тбилиси. Здесь стройка идет прямо в центре города, одни дома ремонтируют, другие возводят. Обносят некоей оградой, которая лишь наполовину закрывает строящийся объект. А все проводимые внутри работы — резка, обточка камней, замес цемента, вываливание стройматериалов, вывоз мусора — производятся таким образом, что создают вокруг объекта целую зону запыления. В результате такого активного строительства дышать в Тбилиси, особенно в центре города, стало практически невозможно. Одновременно все центральные улицы вместо асфальта выкладывают плиткой, которую режут и обтачивают тут же, на тротуарах, и это также выбрасывает в атмосферу столбы пыли. Этой пылью заполняются офисы, квартиры и легкие населения.

(сс) Mostafameraji Тбилиси

Что касается норм безопасности на строительстве, тревогу на этот счет давно трубят правозащитники и профсоюзы, особенно остро вспоминая о проблеме после каждого очередного несчастного случая. То рабочий упадет с шатких деревянных лесов и разобьется насмерть, то земля обвалится и унесет за собой стены соседних домов, а то и людей, то обрушится балкон или часть стены недостроенного здания и завалит собой человека. Гибель рабочих на строительстве, и не только рабочих, но и обычных прохожих, стала «привычным явлением». Жители Тбилиси до сих пор не забыли, как в результате выпадения стекла из многоэтажного «стеклянного офиса» государственной компании «Государственная электросистема Грузии» погиб школьник, случайно проходивший в тот момент под опасным зданием. После этого у офиса компании долгое время стояли машины с подъемниками, и рабочие тщательно проверяли, насколько прочно вставлено то или иное стекло. Нарушение норм строительства испытал на себе и Тбилисский метрополитен, точнее станция «Варкетили», где рано утром, когда народ спешил на работу, обвалился подвесной потолок. К счастью, обошлось без жертв. Но только после этого случая начались проверки аналогичных шатких конструкций на остальных станциях, и кое-где подвесные потолки были сняты.

Последний трагический случай на строительстве произошел в минувшее воскресенье, 31 марта. На проспекте Чавчавадзе, в Тбилиси, по соседству с вековым зданием Тбилисского государственного университета, где, по неуточненной информации, началось строительство новой больницы, под вечер произошел обвал. Провалилась часть земли, как пояснили очевидцы, на нулевом этаже еще не возведенного здания, где проводились строительные и укрепительные работы. Под завалами земельной массы оказались двое рабочих. Одного из них, молодого человека 1993 года рождения, нашли сразу же после инцидента, мертвым. Поиски другого, мужчины 1979 года рождения, продолжались в течение всего вечера и ночи. Надежды на то, что его обнаружат живым, не оправдались.

По данному факту МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 240-й УК, что предусматривает ответственность за нарушение норм безопасности при производстве строительных и иных работ.

(сс) Adam Jones Тбилиси с близкого расстояния

Власти грузинской столицы с целью наведения порядка в строительной сфере и урегулирования застройки приняли новый генеральный план землепользования, которым определили границы строительных и незастраиваемых территорий, ввели новые ограничения на этажность зданий и плотность застройки и одновременно предусмотрели ряд льгот для тех инвесторов, которые пожелают вложить средства в обновление жилого фонда столицы. Точнее, решатся профинансировать строительство новых домов взамен амортизированных сооружений либо достроить незаконченные и заброшенные объекты. Но эксперты в области строительства достаточно скептично оценивают новый генеральный план и отмечают, что главных проблем столицы Грузии он до конца решить не может. А самое главное, под вопросом остается обеспечение норм безопасности труда в этой сфере.