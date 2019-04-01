



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 25 — 31 марта 2019 года стали: папа Франциск посещает Марокко; президент Ливана благодарит Россию за поддержку христиан; Трампу удалось объединить Тегеран и Эр-Рияд; как Белый дом ухаживает за американскими евангелистами; преобразование собора Святой Софии в мечеть — это кульминация турецкого национализма; кто сегодня в ЕС являются евроскептиками, еврокритиками и евроэнтузиастами; католики Кемерова помянули жертв пожара торгового центра «Зимняя вишня».

Папа Римский Франциск начал 30 марта свой 28-й апостольский визит, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик направился в Королевство Марокко. И уже вскоре после приземления у Минарета Хасана папа обратился с речью к жителям страны, властям, представителям гражданского общества и дипломатического корпуса. Он выразил благодарность королю Мухаммеду VI за его любезное приглашение и теплый прием. Этот визит, отметил Франциск, — источник радости и повод познакомиться с богатством этой земли, ее народа и традиций. Для строительства открытого и плюралистического общества нужно постоянно развивать культуру диалога, «сообща преодолевая напряженность и непонимание, маски и стереотипы», противостоя фанатизму и фундаментализму. Для наведения мостов между людьми и для успешного решения злободневных проблем подлинный диалог не должен исключать из себя религиозный фактор. Вера в Бога ведет нас к признанию исключительного достоинства каждого человека и его неотъемлемых прав, и поэтому нужно перейти от простой терпимости к уважению других, ко взаимному обогащению, жить «под знаком единства, дружбы и братства». Недавние международные встречи в Марокко и Абу-Даби осудили любое использование религии для дискриминации или нападок на других, для разжигания ненависти, насилия, экстремизма или слепого фанатизма, призвали положить конец использованию имени Бога для оправдания убийств, терроризма и угнетения, подчеркнул понтифик. Перед человечеством стоит серьезный вызов миграционного кризиса, и он требует от всех неотложных действий по устранению причин, вынуждающих множество людей покидать свою родину. Укрепление подлинного мира требует поиска социальной справедливости: она «крайне необходима для исправления экономического дисбаланса и политического беспорядка, которые всегда были основными факторами напряженности и угрозы для всего человечества».

Vatikan.va Папа Франциск в Марокко

«Шелковый путь» не может существовать без доверия между Китаем и Ватиканом, пишет на страницах Vatican insider (Турин, Италия) в контексте недавнего визита в Италию председателя КНР Си Цзиньпиня главный редактор иезуитского журнала Civiltà Cattolica отец Антонио Спадаро. По его мнению, мир сегодня переживает изменение менталитета как на Востоке, так и на Западе. Историки задаются вопросом, отмечает отец Антонио, переживаем ли мы конец пятисот лет западного господства. Это дилемма западного общества, которое все меньше и меньше чувствует, что будущее мира будет в его руках. Присутствие других крупных игроков на международной арене (Индия, Япония, Бразилия, Россия) создает очень сложный сценарий, требующий глобального управления. В этом смысле Европа должна найти свой собственный последовательный профиль. И не будем забывать о других игроках, транснациональных корпорациях, неправительственных организациях. Геополитический взгляд папы Франциска заключается в том, чтобы опрокинуть устаревшую схему отношений между «центром» и «периферией». Европейская культура, по крайней мере, с эпохи Просвещения, пристально смотрела на китайскую культуру. Об этом свидетельствуют отчеты иезуитских миссионеров в Китае, которые были в то время возможностью для интеллектуалов, даже далеких от веры, познакомиться с китайской культурой. Однако впоследствии возобладало чувство превосходства. Европейский колониализм XIX—XX веков навязал евроцентричное видение. Из-за «опиумных войн» христианство представлялось китайскому населению иностранной религией, религией колонизаторов. Франциск явно противопоставляет это колониальному видению свое. Во время своей поездки в Мьянму и Бангладеш он прямо говорил о новой роли, которую Китай играет в международном контексте. Он сказал: «Китай сегодня — это мировая держава: если мы увидим его с этой стороны, он может изменить взгляд». Многие ожидали встречи между Си и Франциском в Риме. Но доверие должно строиться прочным. Несомненно, что «Шелковый путь» и его амбиции будут невозможны без растущего доверия между Пекином и Римом, понимаемого как престол апостола Петра, учитывая глобальную природу христианства. Именно на «Шелковом пути» состоялась встреча различных религиозных традиций: христиан, мусульман, зороастрийцев и буддистов. Именно в этой плюралистической среде христианство хотело вступить в плодотворный диалог с культурными и религиозными традициями, весьма отличными от еврейских и греко-эллинистических, с которыми оно соприкасалось с самого начала. Но вдоль «Шелкового пути» есть арабские страны. Не будем забывать в этом смысле, что еще одно событие с сильным геополитическим воздействием, помимо подписания временного соглашения Ватикана с КНР — это подписание Франциском декларации о человеческом братстве в Абу-Даби с имамом университета Аль-Азхар. Нетрудно понять, что мир во всем мире проходит сквозь Китай и ислам, два главных приоритета понтификата Франциска, оснащенного иглой с длинной прочной нитью.

Vatican.va Папа Франциск и Ахмад Аль-Тайиб

Президент Ливана Мишель Аун в ходе своего недавнего визита в Москву поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку, гарантированную Россией христианским общинам на Ближнем Востоке, информирует Agenzia Fides (Ватикан). В ходе встречи, которая состоялась во вторник, 26 марта, Аун пригласил Путина посетить Ливан. В ходе визита в российскую столицу глава ливанского государства высказал негативные суждения о решении президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанами, расценив этот шаг как нарушение международного права, регулирующего границы между государствами. Аун и сопровождавшая его делегация также провели встречи с представителями Государственной думы и представителями Русской православной церкви во главе с главой Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополитом Иларионом. В ходе переговоров между президентом и митрополитом говорилось о диалоге ради сближения российских христиан с христианами Ближнего Востока, экспериментировании с новыми формами сотрудничества в области религиозного туризма, школьного образования, социальной и благотворительной деятельности. Руководители Государственной думы высказались в поддержку настоятельной необходимости — о чем настойчиво напоминают многие ливанские лидеры — содействия репатриации сирийских беженцев, находящихся на ливанской территории. В этой связи было внесено предложение о созыве в Бейруте межпарламентской конференции с участием представителей ливанского, российского, европейского, турецкого, иранского и сирийского парламентов для изучения вопроса возвращения сирийских беженцев. Визит Ауна в Москву происходил на фоне давления США на ливанское правительство с целью ослабить влияние шиитской партии «Хезболла». По мнению ливанских аналитиков, официальная делегация из Бейрута отправилась в Россию с намерением диверсифицировать свою внешнюю политику. Президент, как и многие другие ливанские политики, подчеркивают, что, по их мнению, западные страны не принимают во внимание жизненно важные потребности Ливана в части пребывания в стране более миллиона беженцев.

kremlin.ru Мишель Аун

Трампу удалось объединить Тегеран и Эр-Рияд, считает AsiaNews (Рим, Италия). Несмотря на региональное и религиозное соперничество, а также историческую вражду, Иран и Саудовская Аравия согласились в признании спорным решения президента США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые Израиль захватил у Сирии в 1967 году. Президент Ирана Хасан Рухани жестко раскритиковал своего американского коллегу, назвав его решение противоречащим международному праву. «Никто не мог себе представить, что в Америке приходит человек и отдает землю одной нации другой стране, оккупанту, вопреки международному праву и конвенциям… Такие действия беспрецедентны в нынешнем столетии», — цитирует Роухани иранское государственное информационное агентство ИРНА. Этому вторят в столице Саудовской Аравии, одного из ближайших региональных союзников Вашингтона. «Саудовская Аравия выражает свое твердое неприятие и осуждение заявлений администрации США о том, что та признает суверенитет Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами», — говорится в заявлении, сделанном официальным саудовским информационным агентством SPA. Бахрейн, Катар и Кувейт разделяют это мнение, будучи обеспокоены тем, что признание будет иметь «негативные последствия» для стабильности региона. Кувейт и Бахрейн выразили сожаление по поводу решения Трампа, а Катар призвал Израиль прекратить оккупацию Голанских высот и выполнить международные резолюции.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) пишет о том, как Белый дом ухаживает за американскими евангелистами в рамках своего израильско-палестинского мирного плана. Трамп работает над планом мира на Ближнем Востоке. И у пастора Джентезена Франклина есть шанс вмешаться. Он был участником встречи, которая прошла 7 марта. В ней принимали участие сотрудники администрации и представители евангелистов. По словам пастора Полы Уайт, были собраны те, кто «имеет большой опыт в том, что касается Израиля. Многие из этих лидеров почти считают страну вторым домом, и они знают ее изнутри и снаружи. Белый дом хотел услышать их мысли и ответить на их вопросы, чтобы убедиться, что они полностью понимают их точку зрения на перспективу мира». Конечно, не все евангелисты интересуются Израилем, отмечает историк Даниэль Хаммель. Но многие из них поддерживают Израиль по теологическим причинам. Некоторые верят, что Божий завет с Израилем продолжается. Некоторые считают, что Израиль должен сыграть свою роль в конце времен. Они также могут поддерживать Израиль по политическим причинам, поскольку многие консерваторы рекламируют важность демократии на Ближнем Востоке для борьбы с терроризмом, говорит историк. Подавляющее большинство консервативных евангелистов хотят мира на Ближнем Востоке и хотят убедиться, что Израилю не будет что-либо угрожать. Они также противятся идее отказа Израиля от Иерусалима.

RJGOSSELIN Храмовая гора

Преобразование собора Святой Софии в мечеть — это кульминация турецкого национализма. Об этом в интервью La Croix (Париж, Франция) заявил аналитик Этьен Копо, в прошлом сотрудник Французского института анатолийских исследований в Стамбуле. Он предлагает вернуться в прошлое и вспомнить, как турки завоевывают Константинополь в 1453 году. Султан Мехмет II отправляется в собор Святой Софии, чтобы совершить молитву. В современном исламе считается, что это превратило храм в мечеть, которой она была долгие века до 1935 года, когда стала музеем, нейтральным местом, не базиликой и не мечетью. С 1953 году исламистские движения собирались перед собором 29 мая, в годовщину взятия Константинополя, требуя возвращения ей статуса мечети. Там выражали себя группировки, придерживающийся идеологии, которую Копо называет «национал-исламизмом». Они считают, что турецкая нация должна быть мусульманской. Таким образом, преобразование собора Святой Софии в мечеть является кульминацией турецкого национализма уже более полувека. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделяет концепцию преемственности турецкой истории, не разрывая ее. Однако вряд ли он пойдет на то, чтобы сделать из Святой Софии мечеть. Это вызовет большие протесты в православном мире. Кроме того, у Эрдогана в настоящее время сложились хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Ситуация деликатная с дипломатической точки зрения, скорее всего, заявление Эрдогана было производным от избирательной стратегии в преддверии местных выборов, которые прошли 31 марта.

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) анализирует, кто сейчас в Европейском союзе являются евроскептиками, еврокритиками и евроэнтузиастами. Выборы в мае 2019 года в покажут, что может стать направлением будущей европейской интеграции, объясняется в исследовании United We Stand. Это опрос французских, немецких и итальянских парламентариев, результаты которого были представлены 26 марта в Риме профессором Католического университета Милана Массимо Бординьоном. Депутаты законодательных собраний Франции, Германии и Италии придерживаются сходных взглядов, хотя немецкие парламентарии более неохотно выступают за предоставление ЕС расширенных полномочий, чем их итальянские и французские коллеги. В Берлине выступают против еврооблигаций, бюджета еврозоны, количественного смягчения (QЕ), субсидий безработным европейцам, пересмотра пакта стабильности и введения менее строгих правилам. Париж и Рим, скорее, одобряют. Французские и итальянские парламентарии также поддерживают предоставление более широких полномочий Брюсселю в сфере энергетики, в то время как немецкие депутаты не согласны.

you_littleswine Европейский парламент

Католики Кемерова помянули жертв пожара торгового центра «Зимняя вишня» в годовщину их трагической гибели, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В воскресенье, 24 марта, в храме Непорочного сердца Пресвятой Девы Марии была отслужена месса по невинно погибшим жертвам того пожара, а также за их родных и близких. Напомним, что в катастрофе годичной давности погибло 60 человек, из которых 37 — дети, включая трех юных прихожан кемеровской католической общины.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.