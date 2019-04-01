Во второй тур президентских выборов на Украине выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Зеленский набирает около 30% голосов, Порошенко — около 16%. Предварительные опросы показывали, что во втором туре Зеленский обыгрывает любого из возможных конкурентов, в том числе и Порошенко. Однако в ближайшие три недели до второго тура ситуация может измениться: Порошенко может потерять слишком много, и останавливаться он не будет ни перед чем. К тому же совсем не факт, что оппонировать ему будут всерьез.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко в АТО

Предсказуемый первый тур…

Предварительные итоги первого тура никого не удивили. Владимир Зеленский получил свои 30% за то, что он — новое лицо в политике. За то, что он моложе, «свежее» и адекватнее всех основных конкурентов. Каждый третий избиратель готов смириться с отсутствием у Зеленского опыта, с его зависимостью от олигарха Игоря Коломойского и с чем угодно еще. Главное — что он максимально отличается от знакомого до слез и зубовного скрежета кандидата «Тиморошенко».

Действующий президент Украины (как утверждают украинские журналисты, не без участия организованного подкупа избирателей) взял «свое». То есть все те голоса, которые можно было получить с помощью воинственной риторики о защите страны, языка и веры, а также с помощью метафизической гречки. Вопрос был только в том, хватит ли этого, чтобы выйти во второй тур. Хватило.

Юлия Тимошенко проиграла свою кампанию самостоятельно. Она делала столько ошибок, что нельзя было не предположить, что она делает их сознательно, потому что меньше всего хочет реально управлять Украиной. Трудно чем-либо иным объяснить то, что Тимошенко даже не попыталась выступить в качестве альтернативы Порошенко. Она делала прямо противоположное — она повторяла все его ходы. И всерьез оспаривать итоги выборов она не будет — незачем.

Gov.ua Юлия Тимошенко

Остальные тридцать шесть кандидатов успешно выполнили ту задачу, которая многим из них прямо и ставилась. Они максимально размыли тот участок протестного голосования, который не отошел прямиком к Зеленскому. Только это и позволило Порошенко выйти во второй тур. Спонсоры и руководители данных политических сил сыграли за Порошенко, прекрасно зная заранее, чем закончится нескончаемое почкование кандидатов.

…и непредсказуемый второй тур

Первый и главный вопрос перед вторым туром (ответ на него появится уже в ближайшие дни) состоит в том, существуют ли договоренности между Порошенко и Коломойским и если да, то какие именно.

Неопытный и зависимый от олигарха кандидат — удобная мишень для действующего президента. Конечно, Коломойский попросит очень больших отступных. Слишком уж близка победа. Но в конечном счете олигарх может принять и логику Юлии Тимошенко: в ближайшие пять лет, исходя из состояния экономики и графика возврата кредитов, Украину не ждет ничего хорошего, и так ли уж желанно первое кресло в стране — большой вопрос.

Не в меньшей степени развитие ситуации зависит от самого Зеленского, его штаба — и огромного числа украинских общественных деятелей, которые готовы внести его на Банковую улицу, чтобы вынести оттуда Порошенко. При должной организации этой кампании она наберет такой ход, что будет уже неважно, что считает человек, придумавший выдвижение Зеленского. И даже то, что считает сам Зеленский.

Выход во второй тур двух этих кандидатов свидетельствует, что Украина будет не выбирать свое будущее, а определяться со своим отношением к настоящему. За него — значит, за Порошенко. Против — значит, за Зеленского. Другими словами, второй тур — это, по большому счету, референдум за или против Порошенко. Потому что ни программы, ни команды у Зеленского нет и не предвидится.

Риторика Порошенко на ближайшие три недели понятна. Он будет раздавать деньги, ходить в камуфляже в церковь и всякий раз называть Зеленского «марионеткой Коломойского», а заодно и Москвы. Продолжит нагнетать атмосферу, утверждая, что вопрос стоит так: победа или смерть. Он уже начал это делать, заявив, что намерен объединить вокруг себя «патриотов». Расчет Порошенко в том, чтобы победить отчасти за счет воинственной риторики, отчасти — за счет организации голосования и подсчета голосов.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

Предсказать, что будет делать в ближайшие недели Зеленский, гораздо труднее. По большому счету теперь уже ему нужно просто взять «свое». И просто не сделать ошибок.

Но он уже начал их делать. С порога отмел предположение о союзе с Тимошенко. В ответ на вопрос о гипотетическом разговоре с президентом России произнес ту же ахинею, что обычно в таких случаях произносит Порошенко. Внятную программу так и не сформулировал, а в ответ на вопрос о команде сказал, что представит некую «пятерку», но когда-нибудь потом, ближе ко второму туру. После победы обратился не ко львовским бабушкам, за которых теперь надо бороться, а к собственной аудитории, которая и так за него.

Когда хотят выиграть, так себя не ведут. Но пока можно допустить, что это была эйфория от первой победы. Артиста переполняли чувства.

Когда за тебя голосуют просто потому, что ты не Порошенко, победить несложно. Достаточно напоминать, во что превратилась страна под чутким руководством действующего главнокомандующего. Не вдаваясь в конкретику, обещать ликвидировать самые явные проблемы. И, главное, не повторять того, что делает конкурент.

Протестное голосование — это огромный шанс. Но этим шансом надо еще захотеть воспользоваться.