МИД России не реагирует на очередную грубую провокацию официального Токио, закрасившего в учебниках для начальной школы принадлежащие Российской Федерации острова южной части Курильской гряды в цвет Страны восходящего солнца. Тем самым Москве продемонстрирована непреклонная позиция японского правительства любой ценой добиваться реванша — пересмотра законных территориальных итогов Второй мировой войны. Готовя к этой «миссии» следующее поколение, премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставит, мягко говоря, в неловкое положение своего «друга Владимира», по сути, дезавуируя попытки последнего убедить японцев «решить проблему» на основе давно потерявшего силу «хрущевского компромисса», предусматривавшего передачу Японии в виде «жеста доброй воли» Малой Курильской гряды после подписания мирного договора. То, что в учебниках для японских детей закрашенными в цвет Японии оказались все «северные территории», свидетельствует о нежелании, да и политической невозможности для Абэ идти на предлагаемый Путиным компромисс, удовлетвориться, как подчеркивают японские политики и политологи, «лишь 7-ю процентами исконных территорий».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В отсутствие принципиальной оценки содеянного со стороны дипломатического ведомства России такую оценку дают депутаты Государственной думы РФ. Депутат Госдумы от Сахалинской области, в которую входят Курильские острова, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Георгий Карлов справедливо подчеркивает, что, не прекращая предпринимать шаги в своих притязаниях на российские острова южных Курил, Япония в очередной раз затягивает заключение мирного договора между странами и усложняет дипломатический диалог.

Duma.gov.ru Георгий Карлов

«Это — ещё один шаг в крупной и непрекращающейся кампании правительства Японии по так называемому отстаиванию своих бывших территорий. Решение японских политиков внушать своим соотечественникам с детских лет мысль о том, что наши южные Курилы — это их «исконные территории», говорит только об одном: проблема носит затяжной характер и, вероятно, работать с ней придётся и следующим поколениям российских политиков. С другой же стороны, японская сторона осознаёт, что забрать у России южные Курилы с помощью политического давления, с чем мы уже не раз сталкивались, или какого-то «дипломатического наскока» не удастся и пытаться бессмысленно. Все эти действия приводят только к одному — к очередному затягиванию заключения мирного договора», — заявил парламентарий-дальневосточник.

При этом депутат напомнил, что Курильские острова — это неотъемлемая часть России, что признано мировым сообществом и базируется на незыблемых итогах Второй мировой войны, и что не стоит забывать уроки истории.

Представленное пресс-службой депутата Госдумы РФ Г.А. Карлова высказывание сопровождается информацией о том, что уже этим летом, в июне, будет осуществлена специализированная экспедиция на Курильские острова, цель которой — тематическое наполнение готовящегося к выпуску 5-го юбилейного альманаха «Победители». Сборник будет посвящен последней масштабной битве Второй Мировой войны — Курильской десантной операции. Инициатором и главным куратором проекта выступает депутат Георгий Карлов. В состав экспедиции войдут команда альманаха, люди из научного сообщества, депутаты Госдумы и общественные деятели. В связи с этим хотелось бы выразить надежду и на позитивный отклик депутатов-дальневосточников на обращения российской общественности в официальные органы страны с настойчивым предложением восстановить в нашей стране празднование Дня Победы над Японией — 3 сентября.

Виктор Иванов. Мы победили! 1945

Более жесткую, чем ранее, позицию стал занимать по так называемой «территориальной проблеме» посол РФ в Японии Михаил Галузин. На днях он разочаровал и, полагаю, сильно озадачил японцев, сообщив в публичной лекции, что им не стоит надеяться на бартерную сделку по Курилам. Москва не согласится отдать свои земли.

«Токио может не ждать совершения бартерной сделки по Курилам. Москва не обменяет территории на внушительные инвестиции японской стороны. Это не подход РФ в международных делах», — отметил дипломат.

Комментируя высказывания посла, который неукоснительно следует указаниям из центра и артикулирует его позицию, японская ведущая газета «Асахи симбун» подчеркивает, что во время выступления дипломат повторил позицию Москвы по Курилам, и, по его словам, «Кремль не продаст свои южные территории».

В связи с такой твердой позицией Кремля весьма странным представляется согласие Москвы полностью «засекретить» содержание российско-японских дипломатических и политических переговоров. Тем более что это бесполезно, ибо не раз продемонстрированное неприятие подавляющим большинством нашего народа каких бы то ни было территориальных уступок Японии не позволяет российскому руководству «в тайне» решать судьбу Курил и живущих на них граждан России.