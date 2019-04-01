Веркола: медвежья поляна на мызе
Экскурсию по Верколе, родине писателя Федора Абрамова, мне провела жена его племянника Владимира — Анисия Петровна. Абрамовская часть Верколы, выше по течению Пинеги, стоит на высоком угоре, обращенном к Артемиеву монастырю с крутым спуском к речке Сямженьге, притоку Пинеги. Сразу за ней — острая, как нож, острием вверх, гора красной глины — мыза, упоминаемая в произведениях Абрамова. Забраться на нее получится с помощью четырех конечностей — хватаясь за кустики, чтобы не скатиться на пару десятков метров. По самому острию лезвия-мызы идет тропа, ведущая все выше и выше — в чащу леса, и заканчивается загадочной поляной. Чища — так называют такие поляны-покосы, очищенные от деревьев.
Ф. А. Абрамов, «Пути перепутья»: «За Пекашином, как только спустишься с красной глиняной горы да переедешь Синельгу, начинаются мызы и поскотина.
Поскотина — еловая сырь, заболоть с проклятой ольхой да кочкарником, где все лето изнывает комар, — справа, вдоль Пинеги. А мызы — по левую руку, на мохнатых лесистых угорах.
Мыз в Пекашине десятки — они тянутся чуть ли не на пять верст, вплоть до Копанца, и у каждой мызы свое название: по хозяину, по местности, по преданию — поди-ка запомни все.
Местному жителю легче. Местный житель с детства незаметно для себя постигает эту лесную грамоту. А каково приезжему? Как запомнить названия навин — там на сотни счет? Как разобраться с покосами? Синельга Верхняя, Синельга Нижняя, Сотюга, Вырда, Нырза, Марьюша… Одиннадцать речек! И по каждой речке пожни: иссады, бережины, мысы, наволоки, чищанины, ламы… — сам черт ногу сломит» (1).
Н. А. Криничная, известный фольклорист, этнограф, Карелия: «В чищи («мало было полей-то, дак чистили»),
Согласно быличкам и бывальщинам, в условиях обозначенного хронотопа возможно появление того или иного мифического существа. Так, женщина, жавшая на поляне, вдруг увидела здесь «человека», стоящего выше леса. Его возникновение вслед за появлением собачки с блестящим ошейником, как адресованный ей свист, не вызывает у очевидца сомнений относительно природы длинного персонажа: это леший (3).
Появление лесных мифических существ настолько привычно связано в представлении крестьянина с сенокосными угодьями, что и сами эти существа подчас изображаются в виде множества косцов, идущих по лесу с косами «во время Покрова» (1−15 октября). Этот период, отнюдь на связанный с порой реального сенокоса, в народе называют «лешевским сенокосом» (4).
Записала в Архангельской губернии Э. В. Померанцева: «Прежде-то ходили полудницы, щекоткой защекочут до самой смерти, отец рассказывал. До полудня они ничего не делают, а с полудня с пожни нужно уходить домой. Как жнут рожь, так полудницы-то сидят, скрючатся все, руки, ноги вот так сложат. Теперь полудницы стали куда-то деваться. Отец в глаза не видывал их, а старухи-то жнут, так видывали.
Жали. Было это со старухой. Время-то склоняется вот так уж, с поля уходи — полудницы придут. Полудницы так угонят, защекочут, порешат человека. Так вот, говорят, жала одна женщина. Жала да поглядела — никого нету: «Дай еще сноп принесу». Немного сноп не донесла — прилетела полудница, ее схватила и щекотать. Щекочет она насмерть. А вниз повались, и оступится» (5).
Н. А. Криничная: «Даже зароды — стога сена, стоящие на пожне, осмысляются в бывальщинах как возможное обиталище мифического существа. В одном из этих зародов располагается леший со своей семьей, причем жена его — некогда проклятая мужем женщина. И потому с бабы, которая с разбегу бросилась в «кучу» травы, вихрем сдернуло платье: лишенная одежды, она осмысляется как лиминальное существо» (6).
Записано в поселке Дворишном (Кенозерье) Архангельской области: «Вот была родная племянница. Ее проклянул муж. И пятнадцать годов ходила с лесным, два детеночка прижила, ходили вслед с ими. Вот приходят на ихнюю пожню, бабам и говорят:
— Лесовой в такой-то куче. В ту кучу (сена) не ходи.
— А что — говорит одна баба — та куча? Гляди, в ей какая травина.
Она разбежалась да на ту кучу паде. Вдруг вихорь пошел. Эту кучу всю порастаскало по пожне. С бабы платье сдернул. Оказалась тут и племянница с детьми. У ей детей вихорь убил, одного так взял за ногу, на другую наступил и разорвал. А племянница бежит к бабам на пожне и говорит:
— Не бойтесь, я ваша! Помните, пятнадцать годов я потерялась. Меня муж проклял. Ходила с лешим. И сейчас не поду домой и с мужем жить не стану. Поду по монастырям.
Пошла в монастырь куда и боле не жила в деревне» (7).
Н. А. Криничная: «В аналогичных локусах фиксируется и полевой. Надо полагать, что каждым видом растений, являясь его духом-«хозяином» и его персонификацией. До нас дошли лишь отголоски подобных представлений. Так, например, известна ржица — дух ржи, изображенный с клещами в руках, которыми он может на части разорвать человека, вторгшегося в его владения: «этими клещами как захватит — и все». Дух же гороховища держит в руках раскаленную добела железную сковородку, намереваясь на ней изжарить того, кто заберется на чужое поле. Наряду с рассмотренными духами растений на нивах может появиться и дух репища, изображенный иногда в виде змеи, охраняющей эти растения» (8).
Записано на русско-белорусском пограничье: «В поле нельзя спать ночью и ложиться на меже. Потому, что ночью ездит межник. Когда-то наша баба Дуня в поле копала с отцом и матерью картошку. Отец с матерью погрузили мешки и поехали отвозить. Мать сказала Дуне: «Сиди, жди, скоро приедем». Они уехали и забыли приехать назад. Она осталась и заночевала, и легла на межу в двенадцать часов ночи. И вот засияло перед ней сияние, она приподнялась и видит: стоит конь и дядька на коне. Сидит, блестит, как человек на коне, и ее как ударит плетью — и нет ничего. Он ее плеткой огрел. И наша Дуня так перепугалась, что ее знахарки отшептывали. Нельзя спать на меже, потому что межник ездит в двенадцать часов. Проверщик такой, проверяет межи, поля…» (9).
Н. А. Криничная: «…На поляне может локализоваться и христианизированный персонаж. В одной из легенд в качестве такового изображен Егор Харабель,
Согласно народным верованиям… мифическое существо может забрать к себе человека и любое животное, особенно тех, кто был послан к нему самими же родителями либо хозяевами. Так, например, в сердцах посланную матерью к лешему «девку» встречает в поле «седатый старик», который предлагает той посидеть с ним. Совместное с мифическим существом сидение в пустынном месте, да еще на колоде, приравненной к гробу-домовине, служит предпосылкой к смерти, настигающей человека временно или окончательно. И лишь по завершении магических действ, которые исполняет мать, наученная деревенской колдуньей, девушка получает возможность вернуться домой: «А старик тотчас девку и пихнул: «А, поди!» (11).
Мало того, мифическое существо, со своей стороны, и само предпринимает шаги, чтобы теми или иными способами заманить к себе на поляну или пожню, в поле или лес человека или животное. По одной из версий, оно появляется само в избе в двенадцать часов ночи, приняв облик девушки, «такой красивой-красивой». Встав перед очнувшимся ото сна парнем, она глядит на свою жертву «мигая», а сама все пятится и пятится, уводя его за собой. Пройдя из спальни в горницу и минуя коридор, она выходит на улицу, затем — в поле, и все «мигая так», достигает поляны. Здесь видение вдруг «потерялосе», а на месте остались одни «косья» (косы или кости) (12).
…Заманивание чаще всегда приобретает персонифицированный характер. Например, направляющаяся на пожню женщина углубляется в лес, поскольку следует за идущим впереди, как ей показалось, знакомым старичком. Однако, увидев как он «меж елок увертывается», проезжая через лежащие поперек «осинья» (упавшее дерево-колода приравнивается к гробу), она понимает, что дело неладно. Вовремя спохватившись, она еще может преодолеть ситуацию заманивания: «повернулась — да и обратно» (13).
Записано у Е. И. Агапитовой в деревне Агафоновской, Каргопольского района Архангельской области: «Было с сестрой мы ходили за грибами. Идем за грибами уже вечером. Идет мама впереди, в красном платке, в кафтане, как и всегда ходила. Мы догоняем. Мама уже раньше нашего наломала рыжиков. Смотри, осталась дома, а оказалось, идет с рыжиками, и впереди нас. Мы догонять, а перед поле, впереди-то. Она зашла в поле раньше нашего. Мы бежим-догоняем. Добежали до поля, изгородь перешли — мамы нет. Поле большое, должна быть среди поля, а нигде нет, не оказалось мамы. Посмотрели по сторонам — нигде никого. Думали, отдыхает. Может: нет, нету. И побежали опять. Пришли — мама дома, ходит со скотом:
— Мама, ходила в лес?
— Нет. Не ходила, вы что.
— А ты шла — мы тебя догоняли, догоняли.
— Подите, я никуда не ходила, что вы придумали.
Вот что было, не знаю» (14).
Н. А. Криничная: «Коллизия «исчезновение — появление» в данном локусе может относиться и к сюжетам, связанным с пропажей-обретением домашних животных. Так, именно на поляне оказывается «закрытой», и
Приехав на пожню, локализованную на острове, что служит знаком изолированности этого пространства, хозяева, которые «пятьдесят раз здесь были», увидели наконец свою ранее «закрытую» и потому невидимую корову. Она «лежала на середке пожни»,
…В любом случае поляна, пожня, поле, нива осмысляется как медитативный топос, где мир людей стыкуется-размыкается с миром мифических существ… Участок леса, возделанный человеческим трудом, уже не является исключительно природным, хотя он еще и не принадлежит ойкумене. И тем не менее «свой», «наш» распространяется и на отобранное у природной стихии пространство, которое еще недавно представлялось чужим, диким…» (17).
Анисия Петровна Абрамова много лет проработала в комсомоле и на мой вопрос, не встречаются ли на поляне мифические существа, ответила, что ничего такого не слышала. «А вот медведи — их там много». Анисия Петровна не допускала мысли, что это не простые медведи.
Примечания:
- Ф. А. Абрамов. Пряслины. М. 1985.
- Н. А. Криничная. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. М. 2011. С.133
- Там же. С.133
- Там же. С.134
- Е. Е. Левкиевская. Русская природная мифология. М. 2009. С.180
- Н. А. Криничная. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. М. 2011. С.134
- Там же. С.420
- Там же. С.135−136
- Е. Е. Левкиевская. Русская природная мифология. М. 2009. С.169
- Н. А. Криничная. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. М. 2011. С.138
- Там же. С.140
- Там же. С.140
- Там же. С.141−142
- Там же. С.413−414
- Там же. С.145
- Там же. С.146
- Там же. С.147